2020'de Türkiye'de kişi başına 304 dolar online alışveriş yapıldı

Londra merkezli sosyal medya ajansı We Are Social, Hootsuite ile birlikte hazırladığı '2021 Dünya Dijital Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye’de 2019 yılında kişi başına 158 solar (1120 TL) online alışveriş yapılırken, 2020’de bu rakam 304 dolara (2150 TL) ulaştı. Son bir yıldaki yüzde 92’lik artışa rağmen Türkiye, dijital alışverişte 703 dolar (4960 TL) olan dünya ortalamasının yarısına bile ulaşamadı. Ülkeler sıralamasında da Türkiye 2019’a göre bir basamak gerileyerek 29'uncu sırada yer aldı.

Kişi başı online alışveriş miktarında ilk üç sırayı Güney Kore (2012 dolar/14185 TL), İsviçre (1863 solar/13135 TL), İngiltere (1697 dolar/11965 TL) paylaştı. 18 ülkede kişi başı online alışveriş miktarı 1000 doların üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında ise 10 ülkede kişi başı online alışveriş 1000 doların üstündeydi.

Her 100 kişiden 75'i online alışveriş yapıyor

Rapora göre, Türkiye'de kişi başına düşen online alışveriş miktarı dünya ortalamasının çok gerisinde kalsa da alışveriş yapan kişi sayısı arttı.

E-ticaret yapan internet kullanıcıları oranında 2019’da 38’inci sırada yer alan Türkiye, 2020’de 15 basamak yükselerek 23’üncü sıraya yükseldi. Türkiye'de internet kullanan 16-64 yaş aralığındaki her 100 kişiden 75’i geçen yıl online alışveriş yaptı. 2019 yılında her 100 kişiden 63’ü dijital alışveriş yapıyordu. Raporda Türkiye’nin, 12 puanlık yükselişle yüzde 76,8 olan dünya ortalamasına oldukça yaklaştığının altı çizildi.

E-ticaret yapan internet kullanıcıları, oransal olarak dünyada en fazla Endenozya’da bulunuyor. Her yüz kişiden 87’sinin online alışveriş yaptığı bu ülkeyi 86 kişiyle İngiltere, 84 kişiyle Tayland izliyor.

"İnternet, en uyun fiyata ulaşmak isteyenlerin tercihi"

We Are Social’ın Hootsuite ile birlikte hazırladığı "2021 Dünya Dijital Raporu"nu değerlendiren Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) raporlarına göre, e-ticaretin her yıl ortalama yüzde 30-40 aralığında büyüdüğünü anımsattı. 2021 Dünya Dijital Raporu'na göre, bu yıl e-ticaret pazarının normalin üzerinde büyüyeceğini belirten Karyal, "Pandemi koşulları bazı ürünlerde e-ticareti zorunlu hale getirirken, ilk kez internetten alışveriş yapanlar rahatlığını ve avantajlarını seviyor. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapılan araştırmalarda internetten alışverişin tercih edilme nedenlerinin başında en uygun fiyata ulaşmak geliyor. İnsanlar, pandemi nedeniyle gerçekten çok zor günler geçiriyor ve sadece liranın değil, kuruşun dahi hesaplarını yapıyor. ‘Kuruş’ hesabı yapmasını bilenler alışverişi şu ara (1) online yapıyor; (2) karşılaştırma motorlarını, (3) kupon kodlarını, (4) kampanya haber sitelerini ve (5) Avantajix gibi alışveriş yaptıkça para veren siteleri kullanıyor. İnternetten alışverişin, zaman ve yer konularında kişilere sınırsız özgürlük sağlaması, ücretsiz kargonun alışveriş için yapılacak ulaşım masraflarını sıfırlaması, diğer tercih nedenleri oluyor.” şeklinde konuştu.