2021’de yurt dışı müteahhitlik işleri 20 milyar doları geçecek

Mehmet KAYA

Geçen yıl sert bir şekilde gerileyen yurt dışı müteahhitlik işleri tutarı, 2021’de toparlanarak yeniden 20 milyar doların üzerine çıktı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Kasım döneminde üstlenilen iş tutarı 20 milyar 656 milyon dolar düzeyine ulaştı. Böylece son yıllarda ekonomik durum, petrol fiyatları ve ikili siyasi ilişkilerden kaynaklı dalgalanmalara karşılık 20 milyar dolar seviyesi tekrar yakalanmış oldu. Kasım ayı sonu itibariyle 1972’den bu yana Türk müteahhitlerin üstlendiği iş toplamı 130 ülkede 10 bin 909 projede 442,6 milyar dolara ulaşmış oldu.

Siyaset, petrol ve salgın

Türkiye, 2005’te ilk kez yıllık bazda 10 milyar dolar sınırını geçtikten sonra, küresel kriz sonrası toparlanma araçlarından biri olarak kullanılan yatırımların yoğun olduğu ve petrol fiyatlarının da göreli olarak yükseldiği 2012-13 yıllarında 30 milyar doları geçti. Bunun dışındaki yıllarda da 20 milyar dolar üstünde iş üstlenimi yaşandı. Türk müteahhitler, ikili siyasi ilişkiler yanında petrol fiyatları ve salgının etkisiyle 2019’da 19,3, salgın yılı olan 2020’de ise 15,2 milyar dolarlık iş aldılar. Türk müteahhitlerin iş üstlendiği bölgeler sırasıyla Bağımsız Devletler Topluluğu Ortadoğu, Afrika ve Avrupa olarak sıralanıyor.

Yapı malzemeleri ihracatı

Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik hizmeti üstlenimleri, yapı malzemesi ihracatını da doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin yapı malzemeleri ihracatı 2021 Ocak-Kasım döneminde 28,7 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, Türkiye’nin genel ihracat artış performansının da etkisi bulunuyor. Yapı malzemeleri ihracatı 2019’da 21,5 milyar dolar olmuş, salgın yılında da 21,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.