2022'de işgücü ortamını değiştirecek 20 trend

İşgücü piyasası dinamik olması nedeniyle sürekli farklı nedenilerle değişen bir piyasa. Bu neidenlerden bazıları döngüsel baizıları ise yapısal olabiliyor. Son zamanlarda pandemi de bazı deiğişimleri beraberinde getirdi. Pandemiye bağlı değişimlerin çoiğunun geçici olduğunu düşünsek de yeni normalin ne zaman ortaiya çıkacağı ise belirsizliğini koiruyor. Dünyanın önde gelen insan kaynakları danışmanlık şirketleirinden ManpowerGroup hem işiverenlere hem de çalışanlara bu belirsizlik içerisinde rehberlik edecek “The Great Realization” isimli raporunu yayımladı. 2022 yılının işgücü ortamına derinleimesine bir bakış sunan raporda “Çalışanlar Ne İstiyor?”, “Yeteinek Açığı”, “Şirketler Dönüşüyor” ve “Teknoloji İvmeleniyor” 4 ana başlığı altında iş gücü piyasasının 20 trendi açıklandı:

ÇALIŞANLAR NE İSTİYOR?

● Çalışanların yüzde 49'u daha iyi bir refah düzeyi için başka bir şirkete geçeceğini söylüyor.

● 10 çalışandan 3'ü tükenmişliiği önlemek için daha fazla ruhsal sağlık günü istiyor.

● 10 kişiden 4'ü hangi günlerde uzaktan çalışacaklarını seçebilimek ve bu günleri her hafta deiğiştirme esnekliğine sahip olmak istiyor.

● 4 çalışandan 3'ü yaptıkları iş ile ilgili motive ve tutkulu hissetimek istiyor.

● Çalışanların yüzde 64'ü günlük çalışmalarının bir parçasının toplumun iyileşmesine yardımcı olmasını istiyor.

YETENEK AÇIĞI

● 5 işverenden 1'i ek tatil süresi gibi daha fazla yan hak sağlamayı planlıyor.

● 2030 yılına kadar 35 yaşın altındaki kişiler iş gücünün yüzde 75'ini oluşturacak.

● Kadınların yüzde 51'i kariyer beklentileri konusunda pandemi öncesine göre daha az iyimser, yüzde 57'si ise mevcut işlerinden iki yıl içinde ayrılmayı planladıklarını söylüyor.

● Şirketlerin yüzde 30'undan fazlası hâlihazırda çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitim programları uyguluyor.

● Yaklaşık 4 çalışandan 1'i ebeveyn ve bakım izni gibi yan haklar sağlayan işverenler ile çalışmak istiyor.

OLOJİ İVMELENİYOR

● 3 kurumdan 1'i önümüzdeki yıl makine öğrenmesi de dahil olmak üzere yapay zekâ teknolojisine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

● Dünya çapında 5 kurumdan 1'i, IT proje yöneticileri, yazılım geliştiriciler, siber güvenlik analistleri, yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanları da dahil olmak üzere nitelikli teknoloji yeteneği bulmakta zorlanıyor.

● Her 3 kurumdan 1'i e-ticaret ve dijital ticaret platformları, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve IoT alanlarında dahili kabiliyetler geliştirmeyi planlıyor.

● Endüstriler genelinde yapay zekâ teknolojilerine yapılan yatırımların artmasına rağmen 5 kurumdan 1'i bu becerileri gerektiren roller için yeterli yapay zekâ uzmanı bulamıyor.

● IT (yüzde 23) ve İmalat (yüzde 21) rolleri, daha fazla teknoloji yatırımı nedeniyle en fazla sayıda personel sayısı değişikliklerini görecektir.

● 100'den fazla çalışanı olan kurumların yüzde 76'sı, harici işe alımlarda yetenek ve kişilik testleri gibi değerlendirme araçları kullanıyor.

ŞİRKETLER DÖNÜŞÜYOR

● Her 3 kurumdan 2'si, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimin kurumları için çok önemli bir odak noktası olduğunu belirtiyor.

● Şirketlerin yüzde 68'i, hâlihazırda kurumlarında yürürlükte olan iş gücü yönetimi stratejilerinden birinin “personel tedarikçilerinin konsolidasyonu” olduğunu belirtiyor.

● 3 çalışandan 2'si kendileriyle aynı değerlere sahip kurumlarla çalışmak istiyor.

●Kurumların yarısından fazlası hâlihazırda riskleri azaltmak için genişletilmiş tedarik zincirlerini (örneğin üçüncü tarafl ar, alt yükleniciler) değerlendiriyor. Yaklaşık yüzde 40'ı bunu önümüzdeki iki yıl içinde yapmayı planlıyor.

"İŞVERENLERE VE ÇALIŞANLARA GELECEK PLANLARINI ÇİZERKEN YOL GÖSTERİYORUZ"

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı hazırladıkları raporla ilgili şu açıklamayı yaptı: “COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan değişim tüm alanlarda olduğu gibi iş gücü piyasasında da kendisini hissettiriyor. İş gücüne katılım yatay bir çizgide seyrederken işsizlik seviyeleri hala yüksek ve birçok pazarda yetenek açığı rekor seviyelerde bulunuyor. Dengesiz ekonomik büyüme devam ediyor; bazı pazarlar yeniden toparlanırken, bazıları varyantlar, aşılama oranları ve tedarik zincirinden kaynaklanan zorluklar nedeniyle toparlanmada gecikiyor. Bu gelişmeler iş piyasasının da yeni konjonktüre ayak uydurmasını gerektiriyor. Bu nedenle yeni çalışma modelleri yaygın şekilde deneniyor; esnekliği artırmak için hibrit ve uzaktan çalışma yöntemleri uygulanıyor. Bu modeller 2022'de de artmaya devam edecektir. Pandemi şartları altında mal ve hizmetlere olan talebi karşılamak ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmak için işverenlerin esnek ve stratejik işgücü çözümleri uygulaması hiç olmadığı kadar önem kazandı. ManpowerGroup olarak biz de yayımladığımız bu rapor ile hızlanan yeni trendlere yer vererek işverenlere ve çalışanlara gelecek planlarını çizerken yol göstermeyi amaçladık."