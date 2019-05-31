“2023’te globaldeki payımızı yüzde 1.6’ya çıkaracağız”

31 Mayıs 2019

Türkiye’nin mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde sektör olarak 10 yıl öncesine göre çok daha dinamik, güçlü pazarların ihtiyaç ve taleplerine uygun üretim gerçekleştiren, tasarım ve Ar-Ge açısından ilerlemiş birer küresel aktör konumunda olduğunu söyleyen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, özellikle mobilya sektörünün, Türkiye’deki tüm sektörler içerisinde 2023 hedeflerine en yakın sektör olarak ümit vaat ettiğini açıkladı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat ile 25 milyar dolar üretim hacmini yakalamak ve en çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden biri olmayı hedeflediğini kaydeden Güleç; “Ayrıca, 2023 yılı için dünya pazarlarından yüzde 1,6 pay almayı hedeflemekteyiz” dedi.

Güleç; “Ancak, tüm plan ve stratejilerimizi kurgularken, rakiplerin de kendi plan ve stratejileri olduğunu ve aynı zamanda dünyanın hızlı bir dijital dönüşümle karşı karşıya kaldığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle tüketicinin kodlarını çözümlemek ve bu kodları izlemek değil, onları yönetmek büyük önem arz ediyor” uyarısında bulundu.

177 ülkeye ihracat

5 bin 800’e yakın üyesiyle MOSFED’in sektörün hedeflerine ulaşmasında önemli görevler üstlendiğini hatırlatan Güleç; “Birliğimiz 1973’te kuruldu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılında birliğimizin 50’inci yaşını kutlayacağız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Birliğimizin ismi 2015 yılına kadar İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği’ydi. Bu tarihten sonra mevcut ismini alarak bugün; 5800’e yakın üyesiyle sektörün hedeflerine ulaşmasında önemli görevler üstleniyor. MOSFED ise 2014 yılında sektör derneklerinin ortak girişimi ile kuruldu. Bugün Federasyonun Türkiye geneline yayılmış 14 üye derneği bulunuyor” dedi.

Pazar çeşitliliği itibari ile Türkiye’de en geniş yelpazeye sahip bir sektör olduklarına dikkat çeken Güleç, dünyanın 208 noktasını Türk mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile tanıştırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Mobilya sektörünün 177 ülkeye yaptığı ihracatla bu alanda lider sektör konumunda olduğunu hatırlatan Güleç; “Bugün; ABD’den Rusya’ya, Körfez ülkelerinden alım gücü yüksek AB pazarlarına, geleneksel pazarlarımız olan Irak ve Azerbaycan’a kadar her noktadaki tüketiciler tarafından ilgi görüyoruz” diye konuştu.

2018 yılı verilerine göre önde gelen pazarlarının Irak, İran, B. Krallık, S. Arabistan, İsrail, Almanya, Libya, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Bulgaristan ve ABD olduğunu söyleyen Güleç sektörün pazarlarıyla ilgili verdiği bilgide şunları söyledi; “Özellikle, Çin, ABD, Hindistan pazarları nüfusları, yükselen tüketim ve ithalat alışkanlıkları ile hedef pazarlarımız arasında yer alırken İran ve Rusya’da yaşadığımız daralmayı telafi etmek, Kuzey ve Sahraaltı Afrika’da büyümek; İspanya, Hollanda gibi alım gücü yüksek AB pazarlarında derinleşmek bizim için önem arz ediyor.”

Sanayi sektörünün önemli bir bileşenini oluşturan sektörlerinin, yerli ve milli bir sektör olarak ülke geneline yayılmış ve emek dostu bir yapılanmaya sahip olduğunu kaydeden Güleç, 15 bin ihracatçı ve 40 bin üreticisi ile 21 sektörü doğrudan etkilediklerini söyledi.

Güleç, “Tahmini verilere göre sektörün 500 binin üzerinde bir istihdam sağladığı öngörülürken, mobilya üretilen bölgelerde işsizliğin bir sorun olmadığı biliniyor” dedi. Sektörün ürürülebilir büyümesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Güleç; “Ticaret Bakanlığı’nın kümelenme destekleri son derece önemli bir destek mekanizması olarak dikkat çekiyor. Kümelenme projeleri ihracat konusunda sektör temsilcilerinin önün açmakta, yeni pazarlara girme, derinleşme ve markalaşma konularında önemli destekler sunuyor. Yine devlet desteklerinden olan AR-GE ve inovasyon merkezleri programından yararlanan birçok firmamız bulunuyor” diye konuştu.

"Hedefimiz katma değeri yüksek ürün ihracatı"

Son yıllarda, sektörde pek çok önemli inovatif çalışma ve patent başvurusu yapıldığına dikkat çeken MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, üyelerinin dünya pazarlarından daha fazla pay almak için katma değeri yüksek ürün ihracatının öneminin farkında olduklarını söyledi.

İhracatçı firmaların yeni ve görece güçlü pazarlara girerken bu fikir ve patentleri kullandığını belirten Güleç, “Bugün; Libya, Irak gibi pazarlara kilogramı 2 dolardan düşük mal satarken, ABD’ye 4 dolardan, Fransa, Almanya ve B. Krallık’a ise 3,5 dolardan mal satıyoruz. Dolayısıyla, katma değerli ihracatın yolunun katma değerli üründen geçtiğini tecrübe ediyoruz. Bu nedenle Birliğimizin de yol göstericiliği ve çalışmaları doğrultusunda çoğu KOBİ düzeyinde olan firmalarımız, AR-GE ve tasarım desteklerinden optimum düzeyde yararlanma çabası içinde. 2018 Mart ayı sonu itibari ile sektörlerimizde 14 Ar-Ge ve 10 tasarım merkezi bulunurken, bunların birçoğu Birliğimiz üyeleri tarafından hayata geçirilmiş projeler” dedi.

Sektörün alternatif pazarlara ulaşması içinde çalışma yaptıklarını kaydeden Güleç, şunları söyledi: “Mobilya sektörü gelişmiş ülke pazarları tarafından domine ediliyor. En büyük ihracatçı ülkeler sıralamasında Çin’den sonra Almanya, İtalya ve ABD gibi önemli pazarlar bulunuyor. Biz de son 4 yıldır ABD pazarı için yoğun bir çalışma takvimi işletiyoruz. Fuarlara katılıyor, bu pazarlara özel heyetler düzenliyoruz.”

Son yıllarda sektörde Çin üretim ve satış egemenliği olmakla beraber İtalya, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç’in önemli aktörler olarak mobilya, kağıt ve orman ürünleri alanında dünyada söz sahibi olduğuna dikkat çeken Güleç, Türkiye’nin son 5 yılda en çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında 21'inci sıradan 12’inciliğe kadar yükseldiğini ve geçen yıl 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını söyledi.

Güleç, "Sektörümüzün 2019 hedefi 4 milyar doları yakalamak. Türk mobilyacısı dünyaya yayılarak önemli pazarları iyice zorluyor. Son yıllarda sıkça vurguladığımız ‘Türkiye mobilyası Dünya Markası’ sloganı ile bu pazarlara yönelik ihracatımız artıyor ve sektörümüz birçok ülkede daha çok tanınarak dikkat çekiyor” dedi.

“Endüstri 4.0’ı bir bütün olarak değerlendiriyoruz”

Endüstri 4.0’ın sadece üretim teknolojisinde yeni bir seviye olduğuna inanmadıklarını dile getiren Güleç, “Endüstri 4.0’ı, tüketici beğenileri ve davranışları, yeni satış kanalları, yeni pazarlar ve tedarik zinciri içerisinde bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Sektörümüzün endüstriyel dijitalleşmenin imkanlarından sonuna kadar istifade etmesi ve rakiplerin bu alanda verimliliği optimize ederken izleyici olmaması için bu alandaki yatırımlarını ölçekleri doğrultusunda güçlendirmeleri gerekiyor” diye konuştu.