"2023’ü en iyi performansla tamamlamayı hedefliyoruz"
AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, AKİB yeni dönem Koordinatör Başkanı oldu. Kılıçer, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlamak için çalışacağız” dedi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) Başkanlar Kurulu toplantısında 1 yıl süre ile görev yapacak Koordinatör Başkan ve Koordinatör Başkan Yardımcıları belirlendi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer AKİB Koordinatör Başkanı seçildi.
1,17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik
2023’ün tüm dünya için zor geçtiğini, küresel ekonominin genel gidişatındaki değişimleri yakından takip ederek yerinde ve zamanında hamlelerle süreci, AKİB ihracat ailesinin lehine döndürmenin gayretinde olacaklarını, sorumluluk bölgesindeki illerde deprem felaketinin açtığı yaraları sarmaya devam edeceklerini vurgulayan R. Onur Kılıçer şöyle konuştu: “Avrupa ve ABD pazarlarında devam eden parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle talep durgunluğunun derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Maliyet artışları da küresel arenada rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe yapılan indirimler sayesinde ihracatçılarımızın eli güçlenecek. Diğer yandan deprem kaynaklı ihracat kayıplarını telafi etmek için ihracatçı firmalarımız dayanışma içinde devletimizin sağladığı desteklerle toparlanmanın gayretini gösteriyor” dedi.
AKİB’in nisan ayı ihracat performansını da açıklayan Koordinatör Başkan R.Onur Kılıçer, bu dönemde 1 milyar 176 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını bildirdi.
Başkan Kılıçer, “Nisan ayında tutar bazında en fazla ihracatı 361,8 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 249,8 milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlimiz yüzde 168,3 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 10 artırarak 116,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 88,4 milyon dolarlık, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 82,8 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 28,6 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 26,8 milyon dolarlık ihracata imza attı.
Söz konusu dönemde bölge ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en yüksek rakamlara Irak, İtalya ve Rusya pazarlarında ulaştık. Irak’a 124 milyon dolarlık, İtalya’ya 94 milyon dolarlık ve Rusya’ya 74 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en yüksek artışları ise Suudi Arabistan, Rusya, İtalya, Romanya ve Ukrayna pazarlarında yakaladık.”
"Pazarlarımızda kayıplar yaşayabiliriz”
Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü de bir düşüş yaşayarak ayı yüzde 19’luk azalışla 628 milyon 80 bin dolarlık ihracatla tamamladı. Sektör, bu düşüşe rağmen önceki aya göre Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payı yüzde 3,3’e yükseltti. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) nisan ayı ihracatı sektör ihracatına paralel olarak yüzde 23,3 düşüş gösterdi. AKAMİB’den yapılan ihracat tutarı 68 milyon 410 bin dolar olurken, birlik sektör ihracatının yüzde 10’unu üstlendi. Ocak-Nisan döneminde Türkiye geneli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 4,3’lük azalışla yaklaşık 2,6 milyar dolar olurken, AKAMİB’in ihracatı ise yüzde 16,2’lik düşüşle 274,3 milyon dolar oldu.
Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Kurların da etkisiyle maliyet ile fiyat tutturma arasında sıkıştık. Bu koşullar devam ederse mevcut pazarlarımızda kayıplar yaşamamız muhtemel” dedi.