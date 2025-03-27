2024’te 15.84 trilyon liralık ödeme kartlarla gerçekleşti
BKM verilerine göre 2024 yılında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 92 artış göstererek 15.84 trilyon liraya ulaştı. Bu veri dijital ödeme sistemlerinin artık Türkiye ekonomisinin temel omurgasını oluşturduğu şeklinde yorumlanıyor.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden finansal kapsayıcılığın artırılmasına kadar geniş bir yelpazede sağladığı faydalarla ödeme sistemleri, sadece teknolojik bir dönüşümün değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümün de öncüsü haline geldi. Dijital dönüşümün hızla devam ettiği günümüzde, bu sürecin önümüzdeki dönemde de ivme kazanacağı öngörülüyor.
Fintek girişimlerine 2024’te 508 milyon dolar yatırım yapıldı
Günümüz itibarıyla 89 lisanslı üyesi ile Türkiye’deki ödeme ve elektronik para sektörünün yüzde 90’ından fazlasını temsil eden Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılı, Türkiye fintek ekosistemi için adeta bir dönüm noktası oldu. Birlik tarafından yapılan değerlendirmeye göre küresel çapta fintek yatırımlarında yüzde 13’lük bir düşüş yaşanırken, Türkiye’de ise sektör tam tersine yüzde 350 gibi olağanüstü bir büyüme kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu çarpıcı büyüme Türkiye’nin genç ve teknolojiye son derece yatkın nüfusunun yanı sıra sektördeki oyuncuların yüksek adaptasyon kabiliyetinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
TÖDEB verilerine göre 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de toplamda 901 fintek girişimi faaliyet gösteriyor ve bunların 731’i aktif olarak operasyonlarını sürdürüyor. Sektörde ‘ödemeler dikeyi’ olarak adlandırılan ve fintek alanının en büyük bölümünü oluşturan ödeme ve elektronik para hizmetlerindeki gelişmelerin hem bireylerin günlük yaşamında hem de işletmelerin ticari faaliyetlerinde vazgeçilmez bir rol üstlendiği belirtiliyor.
Ödemeler dikeyi, 283 aktif şirketle sektörün en büyük ve en önemli yapı taşını oluşturmakta. Yatırım cephesinde de Türkiye fintek sektörü, 2024 yılında oldukça güçlü bir performans sergiledi. Türkiye’deki fintek girişimlerine toplamda 508 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımın 194 milyon doları doğrudan yatırımlardan, 314 milyon doları ise satın alma işlemlerinden kaynaklandı. TÖDEB tarafından yapılan değerlendirmede bu sermaye hareketliliğinin Türk fintek şirketlerinin sadece iç piyasada değil, uluslararası arenada da önemli bir oyuncu haline geldiğini açıkça gösterdiği kaydedildi.
“Dijital ödeme ekonominin temel omurgasını oluşturuyor”
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı son verilere göre 2024 yılında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 92 gibi çarpıcı bir artış göstererek 15.84 trilyon liraya ulaştı. TÖDEB’e göre söz konusu toplam tutar, Türkiye ekonomisinde dijital ödeme sistemlerinin artık sadece bir araç olmaktan çıktığı ve ekonominin temel omurgasını oluşturduğu şeklinde yorumlanıyor.
“2025 yılı, bölgesel liderliğimizi pekiştirebileceğimiz bir dönüm noktası”
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, 2025 yılının küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönem olarak başladığını söyledi. Dünya genelinde faiz politikalarındaki dalgalanmalar, bölgesel çatışmaların artan etkisi ve tedarik zincirlerindeki süregelen kırılganlıklar, finansal sistemleri dinamik ve değişken bir şekilde şekillendirdiğini ifade eden Bilgetekin, “Türkiye özelinde ise bu küresel gelişmeler ödeme ve elektronik para sektörünü hem potansiyel risklerle hem de önemli büyüme fırsatlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır” dedi.
Dijitalleşmenin hızla yayılmasıyla birlikte artan siber güvenlik tehditlerinin söz konusu risklerin başında yer aldığını vurgulayan Bilgetekin, “2025 yılı sadece küresel ekonomik gelişmelere karşı dayanıklılığımızı test eden bir yıl olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin güvenli liman konumunu güçlendirerek fintek alanındaki bölgesel liderliğini pekiştirebileceği önemli bir dönüm noktası” dedi.