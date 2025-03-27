2024’te 15.84 trilyon liralık ödeme kartlarla gerçekleşti

Kayıt dışı ekonomiyle mü­cadeleden finansal kap­sayıcılığın artırılmasına kadar geniş bir yelpazede sağla­dığı faydalarla ödeme sistemleri, sadece teknolojik bir dönüşümün değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümün de öncüsü haline gel­di. Dijital dönüşümün hızla de­vam ettiği günümüzde, bu süre­cin önümüzdeki dönemde de iv­me kazanacağı öngörülüyor.

Fintek girişimlerine 2024’te 508 milyon dolar yatırım yapıldı

Günümüz itibarıyla 89 lisans­lı üyesi ile Türkiye’deki ödeme ve elektronik para sektörünün yüz­de 90’ından fazlasını temsil eden Türkiye Ödeme ve Elektronik Pa­ra Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılı, Türkiye fintek eko­sistemi için adeta bir dönüm nok­tası oldu. Birlik tarafından yapı­lan değerlendirmeye göre küresel çapta fintek yatırımlarında yüz­de 13’lük bir düşüş yaşanırken, Türkiye’de ise sektör tam tersi­ne yüzde 350 gibi olağanüstü bir büyüme kaydederek dikkat çe­kici bir performans sergiledi. Bu çarpıcı büyüme Türkiye’nin genç ve teknolojiye son derece yatkın nüfusunun yanı sıra sektördeki oyuncuların yüksek adaptasyon kabiliyetinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

TÖDEB verilerine göre 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de top­lamda 901 fintek girişimi faaliyet gösteriyor ve bunların 731’i aktif olarak operasyonlarını sürdürü­yor. Sektörde ‘ödemeler dikeyi’ olarak adlandırılan ve fintek ala­nının en büyük bölümünü oluş­turan ödeme ve elektronik pa­ra hizmetlerindeki gelişmelerin hem bireylerin günlük yaşamın­da hem de işletmelerin ticari fa­aliyetlerinde vazgeçilmez bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Ödemeler dikeyi, 283 aktif şirketle sektörün en büyük ve en önemli yapı taşını oluşturmakta. Yatırım cephesin­de de Türkiye fintek sektörü, 2024 yılında oldukça güçlü bir perfor­mans sergiledi. Türkiye’deki fin­tek girişimlerine toplamda 508 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımın 194 milyon doları doğ­rudan yatırımlardan, 314 milyon doları ise satın alma işlemlerin­den kaynaklandı. TÖDEB tara­fından yapılan değerlendirmede bu sermaye hareketliliğinin Türk fintek şirketlerinin sadece iç pi­yasada değil, uluslararası arenada da önemli bir oyuncu haline geldi­ğini açıkça gösterdiği kaydedildi.

“Dijital ödeme ekonominin temel omurgasını oluşturuyor”

Bankalararası Kart Merke­zi’nin (BKM) açıkladığı son veri­lere göre 2024 yılında kredi kart­ları, banka kartları ve ön ödeme­li kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüz­de 92 gibi çarpıcı bir artış göstere­rek 15.84 trilyon liraya ulaştı. TÖ­DEB’e göre söz konusu toplam tu­tar, Türkiye ekonomisinde dijital ödeme sistemlerinin artık sadece bir araç olmaktan çıktığı ve eko­nominin temel omurgasını oluş­turduğu şeklinde yorumlanıyor.

“2025 yılı, bölgesel liderliğimizi pekiştirebileceğimiz bir dönüm noktası”

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, 2025 yılının küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönem olarak başladığını söyledi. Dünya genelinde faiz politikalarındaki dalgalanmalar, bölgesel çatışmaların artan etkisi ve tedarik zincirlerindeki süregelen kırılganlıklar, finansal sistemleri dinamik ve değişken bir şekilde şekillendirdiğini ifade eden Bilgetekin, “Türkiye özelinde ise bu küresel gelişmeler ödeme ve elektronik para sektörünü hem potansiyel risklerle hem de önemli büyüme fırsatlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır” dedi.

Dijitalleşmenin hızla yayılmasıyla birlikte artan siber güvenlik tehditlerinin söz konusu risklerin başında yer aldığını vurgulayan Bilgetekin, “2025 yılı sadece küresel ekonomik gelişmelere karşı dayanıklılığımızı test eden bir yıl olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin güvenli liman konumunu güçlendirerek fintek alanındaki bölgesel liderliğini pekiştirebileceği önemli bir dönüm noktası” dedi.