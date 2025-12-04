2025, beklediğimizden zordu hedefleri 2026’ya öteledik
Ekonominin siyasi konjonktürle bağlantılı olması nedeniyle 2025'in ‘bir miktar’ zor geçtiğini belirten Mehmet Tuğtan, “Ocak ve şubat iyi geçti. Mart ve nisanda yaşanan çalkalanma iyileşmenin ertelenmesine neden oldu. Beklenen faiz indirimleri ve finansmana erişim kolaylığı geciktiği için bazı hedefler 2026’ya ötelendi” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Anadolu Sigorta, düzenlediği basın toplantısında 100. yılındaki finansal sonuçlarını, yenilikçi teknoloji yatırımlarını, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve toplumsal fayda yaratan projelerini paylaştı. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, 2025 yılı boyunca yürütülen projeler ile gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verirken, “Geçen sene, ‘çok zor bir yıl olacak ama ben umutluyum’ demiştim. Malum ülkemizdeki ekonomik konjonktür, siyasi konjonktürle çok bağlantılı bir şekilde ilerliyor. 2025’te öngörmediğimiz bir takım şeyler de oldu.
Bu açıdan beklediğimizden de bir miktar daha zor olduğunu söyleyebilirim” diyerek söze başladı. Tuğtan, 2025’in beklentinin altında kalmasını ise şuna bağladı: “2025 yılı ocak-şubat ayları çok iyi başladı. Anadolu Sigorta %70 büyürken, sektör %30 büyüdü. Mart-nisan dönemindeki siyasi ve ekonomik konjonktür, iyileşmenin ertelenmesine neden oldu. Beklenen faiz indirimleri ve finansmana erişim kolaylığı geciktiği için bazı hedefler 2026’ya ötelendi.”
Enflasyon üzerinde büyüme hedefi
2026 yılına dair beklentilerini de paylaşan Tuğtan, “Mevcut mali ve para politikalarının devamını, enflasyonda belirgin düşüş, döviz kurlarında enflasyonun üzerinde artış olmamasını, politika faizinin ise %25 ve altına gerilemesini bekleniyorum. Sigortacılık sektörüne etkisi açısından da; politika faizi düştükçe, sigorta sektöründeki iskonto oranlarının %20-25 seviyelerine düşeceğini öngörüyorum. 2026’da sektörün üzerinde büyümeyi, yatırımcıya enflasyon üstü getiri sağlamayı ve pazar payımızı artırmayı hedefleniyoruz” dedi.
10 ayda prim artış oranı yüzde 44,5
Yıllar itibariyle sektörde prim büyümesi adına çok ciddi yüksek oranlı artışlardan söz eden Tuğtan, enflasyondan arındırıldığında reel prim artışı görüldüğüne dikkat çekti.
Tuğtan, “2025’ün ilk 10 ayında, prim üretiminde bir önceki yıla göre %44,5 artış göstererek pazar payımızı koruduk, 74,76 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Sektör geneli, hayat dışı sigortacılık dışında %44,8 büyümeyle 814 milyar TL’ye ulaştı. Toplam 9 milyon sigortalıya ulaşan sağlık branşı, özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasındaki artışla sektörün en hızlı büyüyen ikinci branşı oldu.
En yüksek prim üretimini 16.4 milyar TL ile Kara Araçları Sorumluluk branşında gerçekleştirdik; bu branşı 15.31 milyar TL ile Hastalık-Sağlık, 14.42 milyar TL ile Yangın ve Doğal Afetler ve 13.95 milyar TL ile Kara Araçları branşları izledi. Hayat dışı 15 ana branşın 11’inde ilk üç sırada yer almayı başarırken, Kara Araçları (Kasko), Su Araçları ve Nakliyat branşlarında sektör liderliğimizi sürdürdük” diye konuştu.
Piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde
Tuğtan, “2025’in ilk 9 ayında kümülatif solo net kârımız yıllık %10 büyürken, son 12 aylık ortalama özkaynak kârlılığımız %36,4 olarak gerçekleşti, sermaye yeterlilik rasyosu %200’ün üzerine çıktı. Güçlü sermaye yeterliliği, reel prim üretimi ve hissedarları için reel özkaynak kârlılığı sunan şirketimiz 1 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle işlem görüyor. 2023 sonu itibarıyla son 3 yılda aktif büyüklük 5 kat, öz kaynaklar 9 kat, net kâr 17 kat artmıştır. Zorlu ve değişen makro görünüme rağmen 2025 ve 2026 yıllarında reel değer yaratımına devam ederek şirketimizi daha büyük piyasa değerlerine ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Sigortada robotik süreçler devrede
Tuğtan, Anadolu Sigorta’nın, dijital dönüşüm süreci ve yapay zekâ destekli inovatif projeleri hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “1859 çalışanımızın 350’si IT uzmanlarından oluşuyor. Türkiye’nin ilk yerinde Ar-Ge Merkezi sahibi sigorta şirketi olarak bugüne kadar 21 projeyi başarıyla tamamladık. Devam eden 9 projemiz bulunuyor. Şirketimizin robotik süreç otomasyonu çalışmaları kapsamında 127 süreç dijitalleştirilerek 97,6 FTE verimlilik sağlandı.
2025 üçüncü çeyreği itibarıyla dijital kanallardan elde edilen üretim 601,5 milyon TL olurken, Sigortam Cepte ve Sağlığım Cepte uygulamalarıyla 1 milyona yakın kullanıcı yıl içinde yaklaşık 7,5 milyon işlem gerçekleştirdi.” Yeni “Sigortam Cepte” mobil uygulamasının 2024 Mart sonunda devreye alınacağını duyuran Tuğtan, tüm sağlık ve hayat dışı branşlarını tek çatı altında toplayarak ileri düzeyde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacaklarını aktardı.
Girişimcilik ekosistemine ilişkin yaklaşımlarını da anlatan Tuğtan, “Bu yaklaşımın somut iki örneği Workup AStart Girişimcilik Programı ve AStart Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (AStart GSYF). Workup AStart Girişimcilik Programı’nın ilk döneminde bu yıl 8 girişim mezun oldu. AStart GSYF ise farklı dikeylerde girişimcilik ekosistemine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor” diye konuştu.
“Ormanın Gözleri” büyüyor
Anadolu Sigorta’nın “Kaybetmek Yok” sloganıyla yürüttüğü toplumsal etkisi yüksek kurumsal sosyal sorumluluk projelerine değinen Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan ise “2022’den bu yana yürüttüğümüz ‘Ormanın Gözleri’ projesi kapsamında 16 akıllı yangın gözetleme kulesi tamamlandı ve 812 bin 700 hektarlık alanın 7/24 izlenmesi sayesinde bugüne kadar 241 yangın erken tespit edildi.
2026’da 4 büyük kule ile biri Kıbrıs diğeri ODTÜ’de olmak üzere 2 yangın gözetleme sistemi kurmayı planlıyoruz. Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projesiyle 28 okulda kütüphane ve özel eğitim sınıfları kurduk; öğrencilere toplam 41 bin 669 kitap ulaştırdık. Kurtaran Araç projemiz kapsamında ise afet bölgeleri de dahil olmak üzere 3 bin 450 sokak hayvanına tedavi ve rehabilitasyon desteği sağladık” dedi.
İnsan merkezli sigortacılık
Anadolu Sigorta’nın 2025 yılında vizyonunu, misyonunu ve kurumsal değerlerini yeniden belirlediğini söyleyen Tuğtan, “Kurulduğumuz günden bu yana insan merkezli ve sürdürülebilir bir sigortacılık anlayışını esas alıyoruz. Yenilenen vizyonumuz, misyonumuz ve kurumsal değerlerimiz şirketimizin dijital dönüşüm, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi alanlarındaki stratejik projeleriyle doğrudan örtüşürken sadece sigortacılığın değil, güven duygusunun da dönüşümüne öncülük edecek” dedi.