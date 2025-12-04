2025, beklediğimizden zordu hedefleri 2026’ya öteledik

Sevilay ÇOBAN

Anadolu Sigorta, düzen­lediği basın toplantı­sında 100. yılındaki fi­nansal sonuçlarını, yenilikçi teknoloji yatırımlarını, sür­dürülebilirlik yaklaşımını ve toplumsal fayda yaratan pro­jelerini paylaştı. Anadolu Si­gorta Genel Müdürü Z. Meh­met Tuğtan, 2025 yılı boyunca yürütülen projeler ile gele­cek dönem hedefleri hakkın­da bilgi verirken, “Geçen sene, ‘çok zor bir yıl olacak ama ben umutluyum’ demiştim. Ma­lum ülkemizdeki ekonomik konjonktür, siyasi konjonk­türle çok bağlantılı bir şekilde ilerliyor. 2025’te öngörmedi­ğimiz bir takım şeyler de oldu.

Bu açıdan beklediğimizden de bir miktar daha zor oldu­ğunu söyleyebilirim” diyerek söze başladı. Tuğtan, 2025’in beklentinin altında kalması­nı ise şuna bağladı: “2025 yılı ocak-şubat ayları çok iyi baş­ladı. Anadolu Sigorta %70 bü­yürken, sektör %30 büyüdü. Mart-nisan dönemindeki si­yasi ve ekonomik konjonktür, iyileşmenin ertelenmesine neden oldu. Beklenen faiz in­dirimleri ve finansmana eri­şim kolaylığı geciktiği için ba­zı hedefler 2026’ya ötelendi.”

Enflasyon üzerinde büyüme hedefi

2026 yılına dair beklen­tilerini de paylaşan Tuğtan, “Mevcut mali ve para politika­larının devamını, enflasyonda belirgin düşüş, döviz kurların­da enflasyonun üzerinde artış olmamasını, politika faizinin ise %25 ve altına gerilemesi­ni bekleniyorum. Sigortacı­lık sektörüne etkisi açısından da; politika faizi düştükçe, si­gorta sektöründeki iskonto oranlarının %20-25 seviye­lerine düşeceğini öngörüyo­rum. 2026’da sektörün üze­rinde büyümeyi, yatırımcıya enflasyon üstü getiri sağlama­yı ve pazar payımızı artırmayı hedefleniyoruz” dedi.

10 ayda prim artış oranı yüzde 44,5

Yıllar itibariyle sektörde prim büyümesi adına çok cid­di yüksek oranlı artışlardan söz eden Tuğtan, enflasyon­dan arındırıldığında reel prim artışı görüldüğüne dikkat çekti.

Tuğtan, “2025’ün ilk 10 ayında, prim üretiminde bir önceki yıla göre %44,5 artış göstererek pazar payımızı ko­ruduk, 74,76 milyar TL seviye­sine ulaştırdık. Sektör geneli, hayat dışı sigortacılık dışın­da %44,8 büyümeyle 814 mil­yar TL’ye ulaştı. Toplam 9 mil­yon sigortalıya ulaşan sağlık branşı, özellikle tamamlayı­cı sağlık sigortasındaki artış­la sektörün en hızlı büyüyen ikinci branşı oldu.

En yüksek prim üretimini 16.4 milyar TL ile Kara Araçları Sorumluluk branşında gerçekleştirdik; bu branşı 15.31 milyar TL ile Hastalık-Sağlık, 14.42 milyar TL ile Yangın ve Doğal Afet­ler ve 13.95 milyar TL ile Kara Araçları branşları izledi. Ha­yat dışı 15 ana branşın 11’inde ilk üç sırada yer almayı başa­rırken, Kara Araçları (Kasko), Su Araçları ve Nakliyat bran­şlarında sektör liderliğimizi sürdürdük” diye konuştu.

Piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde

Tuğtan, “2025’in ilk 9 ayın­da kümülatif solo net kârımız yıllık %10 büyürken, son 12 aylık ortalama özkaynak kâr­lılığımız %36,4 olarak gerçek­leşti, sermaye yeterlilik ras­yosu %200’ün üzerine çıktı. Güçlü sermaye yeterliliği, re­el prim üretimi ve hissedar­ları için reel özkaynak kârlı­lığı sunan şirketimiz 1 milyar doların üzerinde piyasa değe­riyle işlem görüyor. 2023 so­nu itibarıyla son 3 yılda aktif büyüklük 5 kat, öz kaynaklar 9 kat, net kâr 17 kat artmıştır. Zorlu ve değişen makro görü­nüme rağmen 2025 ve 2026 yıllarında reel değer yaratımı­na devam ederek şirketimizi daha büyük piyasa değerleri­ne ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sigortada robotik süreçler devrede

Tuğtan, Anadolu Sigor­ta’nın, dijital dönüşüm süre­ci ve yapay zekâ destekli ino­vatif projeleri hakkında da bilgi vererek, şunları söyle­di: “1859 çalışanımızın 350’si IT uzmanlarından oluşuyor. Türkiye’nin ilk yerinde Ar-Ge Merkezi sahibi sigorta şirketi olarak bugüne kadar 21 proje­yi başarıyla tamamladık. De­vam eden 9 projemiz bulunu­yor. Şirketimizin robotik sü­reç otomasyonu çalışmaları kapsamında 127 süreç dijital­leştirilerek 97,6 FTE verimli­lik sağlandı.

2025 üçüncü çey­reği itibarıyla dijital kanallar­dan elde edilen üretim 601,5 milyon TL olurken, Sigortam Cepte ve Sağlığım Cepte uy­gulamalarıyla 1 milyona yakın kullanıcı yıl içinde yaklaşık 7,5 milyon işlem gerçekleş­tirdi.” Yeni “Sigortam Cepte” mobil uygulamasının 2024 Mart sonunda devreye alına­cağını duyuran Tuğtan, tüm sağlık ve hayat dışı branşları­nı tek çatı altında toplayarak ileri düzeyde kişiselleştiril­miş bir deneyim sunacakları­nı aktardı.

Girişimcilik eko­sistemine ilişkin yaklaşım­larını da anlatan Tuğtan, “Bu yaklaşımın somut iki örneği Workup AStart Girişimcilik Programı ve AStart Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (AS­tart GSYF). Workup AStart Girişimcilik Programı’nın ilk döneminde bu yıl 8 girişim mezun oldu. AStart GSYF ise farklı dikeylerde girişimcilik ekosistemine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlama­yı hedefliyor” diye konuştu.

“Ormanın Gözleri” büyüyor

Anadolu Sigorta’nın “Kaybetmek Yok” sloganıyla yürüttüğü toplumsal etkisi yüksek kurumsal sosyal sorumluluk projelerine değinen Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Afet Yönetimi Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan ise “2022’den bu yana yürüttüğümüz ‘Ormanın Gözleri’ projesi kapsamında 16 akıllı yangın gözetleme kulesi tamamlandı ve 812 bin 700 hektarlık alanın 7/24 izlenmesi sayesinde bugüne kadar 241 yangın erken tespit edildi.

2026’da 4 büyük kule ile biri Kıbrıs diğeri ODTÜ’de olmak üzere 2 yangın gözetleme sistemi kurmayı planlıyoruz. Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projesiyle 28 okulda kütüphane ve özel eğitim sınıfları kurduk; öğrencilere toplam 41 bin 669 kitap ulaştırdık. Kurtaran Araç projemiz kapsamında ise afet bölgeleri de dahil olmak üzere 3 bin 450 sokak hayvanına tedavi ve rehabilitasyon desteği sağladık” dedi.

İnsan merkezli sigortacılık

Anadolu Sigorta’nın 2025 yılında vizyonunu, misyonunu ve kurumsal değerlerini yeniden belirlediğini söyleyen Tuğtan, “Kurulduğumuz günden bu yana insan merkezli ve sürdürülebilir bir sigortacılık anlayışını esas alıyoruz. Yenilenen vizyonumuz, misyonumuz ve kurumsal değerlerimiz şirketimizin dijital dönüşüm, yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi alanlarındaki stratejik projeleriyle doğrudan örtüşürken sadece sigortacılığın değil, güven duygusunun da dönüşümüne öncülük edecek” dedi.