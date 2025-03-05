2025 ‘geri dönüş’ yılı olacak
Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmeyi sürdüren Türk seramik sektörü, ihracatta altın çağını yeniden yaşamaya hazırlanıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
2025 yılını Türk seramik sektörü için ‘geri dönüş yılı’ olarak nitelendiren ve sektörün ihracattaki yüksek ‘yerli katma değer oranına’ dikkat çeken Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği ve UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Türkiye, dünya seramik üretiminde önemli bir yer tutuyor.
Sektörün tüm alt kollarında dünya çapındaki ilk 50 büyük seramik üreticisi arasında 5 ile 8 arasında Türk firması bulunuyor. Sektörümüz, ihracatta yüzde 82 yerli katma değer oranı ile çalışıyor. Bu oran ülkemize sağladığı döviz getirisi açısından son derece önemlidir” dedi. Seramik sektörünün yüksek istihdam sağlayan bir sektör olduğunu anlatan Çenesiz, “Sektör, Avrupa pazarındaki konumunu da her geçen gün güçlendiriyor.
Biz, şu anda seramik kaplama malzemelerinde Avrupa’nın ikinci büyük üreticisiyiz. İtalya ve İspanya’nın arkasından geliyorduk. Ancak, son yıllarda İspanya’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldik. Şimdi İtalyanlarla kafa kafaya gidiyoruz. Seramik Sağlık Gereçleri yani Vitrifiye Seramik alanında ise Avrupa’nın en büyük üretici ülkesiyiz. Seramik sektörünün 2025’te ihracatta büyük bir ivme kazanmasını bekliyoruz” diye konuştu.
90 bin ziyaretçi katılacak
Türk seramik sektörü olarak Avrupa’nın en büyük iki seramik fuarından biri olan ve 36’ıncı kez düzenlenecek olan UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı’na hazırlandıklarını söyleyen Çenesiz, “UNICERA İstanbul fuarı bu yıl her zamankinden daha kritik bir rol oynayacak. Dünya seramik sektörü, 3-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan UNICERA İstanbul’da buluşacak. Sektör için stratejik öneme sahip olan fuara bin 200’den fazla marka ve 90 bin ziyaretçi katılacak. Geçtiğimiz yıl 14 bin olan yabancı katılımcının bu yıl 20 bine çıkacağını düşünüyoruz. Fuar ile bu başarımızı destekleyeceğimize inanıyorum” dedi.
"Avrupa'da güçlü bir konumdayız"
Seramik sağlık gereçleri, diğer teknik adıyla vitrifiye alanında, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük üretici ülkesi olduğunu, seramik kaplama malzemelerinde ise ikinci sırada yer aldığını söyleyen Çenesiz, “Üretiminde bu denli güçlü olduğumuz iki sektörün liderliğini yaptığı seramik, banyo ve mutfak ürünleri fuarımızla da Avrupa’da son derece güçlü bir konumdayız. Geçtiğimiz yıl 128 farklı ülkeden katılımcı ağırlayan fuarımıza, bu yıl da özellikle Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler’den büyük ilgi bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.
UNICERA İstanbul ve Ceramtech bir arada
Bu yıl UNICERA İstanbul ile Ceramtech Seramik Teknolojileri ve Hammadde Fuarı’nın da ilk kez bir arada düzenleneceğini söyleyen Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği ve UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; “Sektörün teknoloji ve inovasyon odaklı gelişimini destekleyecek olan Ceramtech, seramik sanayisinde kullanılan ileri teknoloji malzemeler, üretim süreçleri ve yeni nesil çözümleri tanıtmayı hedefliyor.
Yani, UNICERA İstanbul artık sadece nihai ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmaktan çıkıp, aynı zamanda seramik teknolojilerinin ve inovatif çözümlerin de tanıtıldığı daha geniş kapsamlı bir platform haline geliyor. Ayrıca bu yıl itibarıyla UNICERA İstanbul’un, ED Fuarcılık tarafından organize edilecek. Bu ortaklığın fuarın başarısını daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.