2025 ‘geri dönüş’ yılı olacak

Başak Nur GÖKÇAM

2025 yılını Türk se­ramik sektörü için ‘geri dö­nüş yılı’ olarak nitelendiren ve sektörün ihracattaki yük­sek ‘yerli katma değer ora­nına’ dikkat çeken Çimen­to Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birli­ği ve UNICERA Uluslara­rası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çe­nesiz, “Türkiye, dünya se­ramik üretiminde önem­li bir yer tutuyor.

Sektörün tüm alt kollarında dünya ça­pındaki ilk 50 büyük sera­mik üreticisi arasında 5 ile 8 arasında Türk firması bu­lunuyor. Sektörümüz, ihra­catta yüzde 82 yerli katma değer oranı ile çalışıyor. Bu oran ülkemize sağladığı dö­viz getirisi açısından son de­rece önemlidir” dedi. Sera­mik sektörünün yüksek is­tihdam sağlayan bir sektör olduğunu anlatan Çenesiz, “Sektör, Avrupa pazarındaki konumunu da her geçen gün güçlendiriyor.

Biz, şu anda seramik kaplama malzeme­lerinde Avrupa’nın ikinci büyük üreticisiyiz. İtalya ve İspanya’nın arkasından ge­liyorduk. Ancak, son yıllar­da İspanya’yı geride bıraka­rak ikinci sıraya yükseldik. Şimdi İtalyanlarla kafa ka­faya gidiyoruz. Seramik Sağ­lık Gereçleri yani Vitrifiye Seramik alanında ise Avru­pa’nın en büyük üretici ülke­siyiz. Seramik sektörünün 2025’te ihracatta büyük bir ivme kazanmasını bekliyo­ruz” diye konuştu.

90 bin ziyaretçi katılacak

Türk seramik sektörü ola­rak Avrupa’nın en büyük iki seramik fuarından biri olan ve 36’ıncı kez düzenlene­cek olan UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik, Ban­yo, Mutfak Fuarı’na hazır­landıklarını söyleyen Çene­siz, “UNICERA İstanbul fu­arı bu yıl her zamankinden daha kritik bir rol oynaya­cak. Dünya seramik sektörü, 3-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan UNICE­RA İstanbul’da buluşacak. Sektör için stratejik öneme sahip olan fuara bin 200’den fazla marka ve 90 bin ziya­retçi katılacak. Geçtiğimiz yıl 14 bin olan yabancı katı­lımcının bu yıl 20 bine çıka­cağını düşünüyoruz. Fuar ile bu başarımızı destekleyece­ğimize inanıyorum” dedi.

"Avrupa'da güçlü bir konumdayız"

Seramik sağlık gereçle­ri, diğer teknik adıyla vitri­fiye alanında, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük üreti­ci ülkesi olduğunu, seramik kaplama malzemelerinde ise ikinci sırada yer aldığı­nı söyleyen Çenesiz, “Üreti­minde bu denli güçlü oldu­ğumuz iki sektörün liderliği­ni yaptığı seramik, banyo ve mutfak ürünleri fuarımız­la da Avrupa’da son derece güçlü bir konumdayız. Geç­tiğimiz yıl 128 farklı ülkeden katılımcı ağırlayan fuarımı­za, bu yıl da özellikle Avru­pa, Körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler’den büyük ilgi bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

UNICERA İstanbul ve Ceramtech bir arada

Bu yıl UNICERA İstanbul ile Ceramtech Seramik Teknolojileri ve Hammadde Fuarı’nın da ilk kez bir arada düzenleneceğini söyleyen Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği ve UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; “Sektörün teknoloji ve inovasyon odaklı gelişimini destekleyecek olan Ceramtech, seramik sanayisinde kullanılan ileri teknoloji malzemeler, üretim süreçleri ve yeni nesil çözümleri tanıtmayı hedefliyor.

Yani, UNICERA İstanbul artık sadece nihai ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmaktan çıkıp, aynı zamanda seramik teknolojilerinin ve inovatif çözümlerin de tanıtıldığı daha geniş kapsamlı bir platform haline geliyor. Ayrıca bu yıl itibarıyla UNICERA İstanbul’un, ED Fuarcılık tarafından organize edilecek. Bu ortaklığın fuarın başarısını daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.