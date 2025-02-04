2025 iyi geçecek, üç yıllık yatırım planlarımız hazır

Hamide HANGÜL

Duayen sanayicilerden Nafi Güral, 2025 yılının iyi geçeceğini, kendilerinin de üç yıllık yatırım planlarının hazır olduğunu açıkladı. Bu planlar arasında neler olduğunu NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, şöyle açıkladı: “Bodrum’da bir otel yatırımı var, inşası devam ediyor. Kütahya’da devasa bir fabrika yapıyoruz. Fabrikanın boyu 750 metre. Fırınların boyları 250 metre. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bulunduğu bir ortamda imzalamıştık. İnşaatını yapmaya başladık. Kütahya Yoncalı’da termal otele başlayacağız.

Sonra enerji yatırımı olacak. Çünkü biz çok yüklü enerji kullanıyoruz. Bu yeni yapacağımız fabrikanın çatısında güneş enerjisi panelleri olacak. Yani enerjiyi satın satmak için değil, kendimiz kullanmak üzere enerji yatırımlarımızı yapacağız. Üç sene bunlarla geçecek. Ne zaman ne yapacağımız planlı. 2027 sonuna kadar. Şimdi 2028’i planlıyoruz ne yaparız diye. Şimdiye kadar yatırımlarımız hiç aksamadı.”

“Biz hep müspet düşünürüz”

Kütahya’da bölgenin en büyük Gülsüm Güral diş hekimliği fakültesi ve hastanesinin açılışı sonrasında gazetecilerle sohbet eden Nafi Güral, hedeflerini anlattı ve sorularımızı yanıtladı. “Bizim lügatımızda olumsuz şeyler yoktur. Biz hep müsbet düşünürüz” diyen Güral, “Herkesin kriz falan dediği şeylere biz türbülans deriz. Mesela bu pandemi döneminde biz yatırım yaptık. Enflasyon ortamında da biz yine yatırımlarımıza devam ettik. Bizde moralsizlik, korku, uyuşukluk, tembellik gibi şeyler yasak” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir zaman frene basmıyoruz”

Hiçbir zaman frene basmadıklarını söyleyen Nafi Güral, geçmişte, 2001 krizinde 4 rakamlı faizlerin ödendiğine işaret ederek, “O tarihte dolar 600 bin liradan, 1 milyon 800 bin liraya çıktı bir gecede. Sonra hükümetimiz 6 sıfır attı. (Dolar) Geri gelmeye başladı. Sonra ‘bir dolar bir TL olursa ne olur’ dediler. Ben tam 64 yıldır çalışıyorum. 64 yılda ne sıkıntılar ne enflasyonlar ne muhtıralar ne ihtilaller gördük, hepsi geçti. Yani Türkiye buralardan çıktı, buralara geldi. Biz karamsar değiliz. Hiçbir zaman biz frene basmadık. Durmak demiyorum bakın. Frene basmadık. 2025 için de aynı şeyleri düşünüyoruz. 2025 yılı da gayet iyi geçecek. 2028’e kadar bütün yatırımlarımız planlı” diye konuştu. Güral, bir soru üzerinde yabancı çalışan olmadığını söyledi.

Gülsüm Güral diş hekimliği fakültesi ve hastanesi üniversiteye bağışlandı

Nafi Güral Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gülsüm Güral tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağışlanan Gülsüm Güral diş hekimliği fakültesi ve hastanesinin açılışı gerçekleşti. Kütahyalılara hizmet sunmaya başlayan hastane, teknolojik altyapı ve kapasite anlamında modern bir tesis olarak bölge halkına geniş kapsamlı sağlık hizmeti sağlayacak. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun açılışını yaptığı hastane ve yeni hizmet binasında, diş ünite kapasitesi yüzde 85 artırılarak 70’ten 130 üniteye çıkarıldı. Böylece hasta tedavi kapasitesini önemli ölçüde genişletildi.

Açılışını yaptığımız fakülte hayalimdi

Eğitme yönelik bir başka soruya Nafi Güral, bunun babadan gelen bir sosyal sorumluluk olduğuna işaret ederek, “Bizden yaklaşık 10 bin çocuk burs almıştır. Sonra bunu vakıf bünyesi altında yapmaya karar verdik. Şu anda vakıf bu çalışmaları yürütüyor. Açılışını yaptığımız okul da benim hayallerim içerisindeydi. İnsanların hep bize üniversite yapma konusunda telkinleri oldu. Şu anda babamın adını taşıyan bir Anadolu lisesi var. Benim adımı taşıyan fen lisesi var. Gülsüm hanımın adını taşıyan ana okulu ile üniversite diş hekimliği fakültesi var. Bunlar burada devam edecek, burada kalmayacak” dedi. Güral, inşa ettikleri okulları eğitim için bağışladıklarını açıkladı. Güral, yurt dışında ise ABD Miami’de seramikle ilgili bir dağıtım deposu bulunduğunu söyledi.