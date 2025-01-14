“2025, sektör için umut verici bir yıl olacak”
Ödeal, 10. yılında 120 binden fazla iş yerine sunduğu ödeme çözümleriyle 2024 itibarıyla genel işlem hacminde %120’lik bir büyüme yakaladığını duyurdu. Ödeal CEO’su Güngör, 2025’in ‘rekaberlik’ model-lerinde artış ve yapay zekâ destekli çözümlerin aktif kullanılacağı bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.
2014 yılında Cepte POS ürününü piyasaya sürerek Türkiye’yi cep telefonunu POS cihazına dönüştürme teknolojisiyle tanıştırdıklarını belirten Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, kuruluşlarının 10. yılında yazılım ve ödeme teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini kaydetti.
Geçen 10 yılda büyük ilerleme kaydettiklerini ifade eden Güngör, “2014 yılında, Türkiye’de bir ilk, dünyada ise öncülerden biri olan ve cep telefonunu POS cihazına dönüştüren Cepte POS uygulamamızla başladığımız bu serüven, yenilikçi ödeme çözümlerine getirdiğimiz vizyon ile fiziki ödeme çözümlerindeki öncü yaklaşımımızla büyüyerek devam ediyor.
Bugün 120 binden fazla iş yerine sunduğumuz ödeme çözümlerimizle ve iş birliklerimizle hem 2024 itibarıyla genel işlem hacminde %120’lik bir büyüme yakaladık hem de sektörümüzde önemli dönüşümlere imza attık. Bu bağlamda, GİB’den E-Fatura özel entegratör lisansımızı da alarak portföyümüze ekledik. Garanti BBVA ve sektördeki üç büyük banka başta olmak üzere, 10’dan fazla yazılım firmasıyla olan önemli iş ortaklıklarımızla büyüme yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Ayrıca, 500 kişiye ulaşan ekibimizle Türkiye’de fintech sektöründe en çok istihdam sağlayan firmalardan biriyiz” dedi.
‘Rekaberlik’ modelleri artacak
İstikrarlı büyümelerini 2022’de TaksidePOS birleşmesi ile taçlandırdıklarını söyleyen Güngör, 2025 yılında da önemli iş birliklerine imza atacaklarının sinyallerini verdi. 2025 yılının sektör için umut verici olduğuna işaret eden Güngör, “2024 yılı, Türkiye'nin fintech sektörü için hem yatırımların arttığı hem de yenilikçi çözümlerin öne çıktığı bir dönem oldu.
2025 yılında ise fintech yatırımlarının hızlanması, dijital ve kartlı ödeme pazarının büyümesi, rekabet ve iş birliklerini bir arada barındıran ‘rekaberlik’ modellerinde artış ve yapay zekâ destekli çözümlerin aktif kullanımı beklentilerimiz arasında. Biz de Ödeal olarak operasyonel verimliliği artırmak adına yapay zekâ çözümlerini süreçlerimize entegre ettiğimiz, bankalarla iş birliğimiz ile daha fazla finansal ürün geliştirerek KOBİ’lerin finansal servislere ulaşımını hızlandırdığımız bir döneme gireceğiz” diye konuştu.
81 ilde POS'ları rahatlıkla ulaşılabilir hale getirdiklerini belirten Güngör, 2016’da SANKO Holding’den ve 2023 yılında Türkiye Kalkınma Fonu’ndan aldıkları yatırımlarla büyümelerine hız kattıklarına dikkat çekti. Güngör, ikinci 10 yılda da ana odaklarının hizmetlerinin esnafa ulaşmasını hızlandırmak olacağını belirtti.
Tüm finansal işlemler tek POS’ta
Ödeal, 2024 yılında küçük işletmelerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla sunduğu sıfır komisyonlu POS çözümü Ödeal Kart ile bir yeniliğe imza atmıştı. Fevzi Güngör, KOBİ’lerin tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmeleri için Fibabanka ile iş birliği yaparak, onlara en uygun finansman kaynaklarına kolayca erişim imkânı sağladıklarını söyleyerek, “Ödeal, geliştirdiği yenilikçi teknoloji ve çözümlerle büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İş yeri sahiplerine tek bir POS cihazıyla tüm işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunarken, VUK 507 uyumlu E-Fatura POS ürünümüzle işletmelerin finansal çözümlere erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.