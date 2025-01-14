“2025, sektör için umut verici bir yıl olacak”

2014 yılında Cepte POS ürününü piyasaya sürerek Türkiye’yi cep telefonunu POS cihazına dönüştürme tek­nolojisiyle tanıştırdıklarını be­lirten Ödeal CEO’su Fevzi Gün­gör, kuruluşlarının 10. yılında ya­zılım ve ödeme teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ge­çen 10 yılda büyük ilerleme kay­dettiklerini ifade eden Güngör, “2014 yılında, Türkiye’de bir ilk, dünyada ise öncülerden biri olan ve cep telefonunu POS cihazına dönüştüren Cepte POS uygula­mamızla başladığımız bu serü­ven, yenilikçi ödeme çözümle­rine getirdiğimiz vizyon ile fizi­ki ödeme çözümlerindeki öncü yaklaşımımızla büyüyerek de­vam ediyor.

Bugün 120 binden fazla iş yerine sunduğumuz öde­me çözümlerimizle ve iş birlik­lerimizle hem 2024 itibarıyla ge­nel işlem hacminde %120’lik bir büyüme yakaladık hem de sek­törümüzde önemli dönüşümle­re imza attık. Bu bağlamda, Gİ­B’den E-Fatura özel entegratör lisansımızı da alarak portföyü­müze ekledik. Garanti BBVA ve sektördeki üç büyük banka başta olmak üzere, 10’dan fazla yazılım firmasıyla olan önemli iş ortak­lıklarımızla büyüme yolculuğu­muzu sürdürüyoruz. Ayrıca, 500 kişiye ulaşan ekibimizle Türki­ye’de fintech sektöründe en çok istihdam sağlayan firmalardan biriyiz” dedi.

‘Rekaberlik’ modelleri artacak

İstikrarlı büyümelerini 2022’de TaksidePOS birleşme­si ile taçlandırdıklarını söyleyen Güngör, 2025 yılında da önem­li iş birliklerine imza atacakları­nın sinyallerini verdi. 2025 yılı­nın sektör için umut verici oldu­ğuna işaret eden Güngör, “2024 yılı, Türkiye'nin fintech sektörü için hem yatırımların arttığı hem de yenilikçi çözümlerin öne çık­tığı bir dönem oldu.

2025 yılında ise fintech yatırımlarının hızlan­ması, dijital ve kartlı ödeme pa­zarının büyümesi, rekabet ve iş birliklerini bir arada barındıran ‘rekaberlik’ modellerinde artış ve yapay zekâ destekli çözümle­rin aktif kullanımı beklentileri­miz arasında. Biz de Ödeal olarak operasyonel verimliliği artırmak adına yapay zekâ çözümlerini süreçlerimize entegre ettiğimiz, bankalarla iş birliğimiz ile daha fazla finansal ürün geliştirerek KOBİ’lerin finansal servislere ulaşımını hızlandırdığımız bir döneme gireceğiz” diye konuştu.

81 ilde POS'ları rahatlıkla ula­şılabilir hale getirdiklerini be­lirten Güngör, 2016’da SAN­KO Holding’den ve 2023 yılında Türkiye Kalkınma Fonu’ndan al­dıkları yatırımlarla büyümele­rine hız kattıklarına dikkat çek­ti. Güngör, ikinci 10 yılda da ana odaklarının hizmetlerinin esna­fa ulaşmasını hızlandırmak ola­cağını belirtti.

Tüm finansal işlemler tek POS’ta

Ödeal, 2024 yılında küçük işletmelerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla sunduğu sıfır komisyonlu POS çözümü Ödeal Kart ile bir yeniliğe imza atmıştı. Fevzi Güngör, KOBİ’lerin tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmeleri için Fibabanka ile iş birliği yaparak, onlara en uygun finansman kaynaklarına kolayca erişim imkânı sağladıklarını söyleyerek, “Ödeal, geliştirdiği yenilikçi teknoloji ve çözümlerle büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İş yeri sahiplerine tek bir POS cihazıyla tüm işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunarken, VUK 507 uyumlu E-Fatura POS ürünümüzle işletmelerin finansal çözümlere erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.