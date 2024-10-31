2025 yılı için büyük bir yatırım hamlesine hazırlanıyoruz

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol DİREN

KOSBİ sadece İzmir ve Ege için değil Türkiye sanayisine yön veren önemli bir OSB oldu­ğunu hatırlatmak isterim. Bu sebeple bölgeyi ortak akıl ile sa­nayicilerle birlikte yönetmeye özen gösteriyoruz. Parselasyon çalışmalarının iki aşamasını ta­mamlayarak sanayicilerin hiz­metine sunduk, üçüncü etabı da tamamlayarak Sanayi Bakanlı­ğı’na ilettik. Bölgemizdeki 1.378 parselden 583’ü üzerinde üretim faaliyetleri sürüyor. Alt yapı ça­lışmalarımız da hızla devam edi­yor. Bu yıl altyapı yatırımlarımız için toplam 280 milyon TL har­canmış olacak.

Enerjide verimlilik ve dijitalleşme önceliğimiz

2025 yılına ilişkin ekonomik öngörüler, artan girdi maliyet­lerine rağmen umut verici. Hü­kümetin açıkladığı Orta Vade­li Program’a göre, 2025 yılında enflasyonun ciddi oranda düş­mesi ve büyümenin yüzde 4 sevi­yelerinde gerçekleşmesi hedef­leniyor. Bu durumun, OSB’de fa­aliyet gösteren sanayiciler için maliyetlerin kontrol altına alı­nabileceği bir ortam sunacaktır diye düşünüyorum. Kemalpa­şa OSB olarak, artan girdi mali­yetlerini dengelemek amacıyla özellikle enerji verimliliği ve di­jitalleşmeye yönelik yatırımları artırıyoruz.

OSB’de yer alan 583 katılımcı firma, 24 sektörde faaliyet gös­tererek istihdamı artırmakta ve hem iç piyasa hem de ihracat açısından önemli bir katkı sağ­lamaktadır. Özellikle metal, ma­kine ve gıda sektörlerinde yapı­lan üretim, Türkiye’nin sanayi altyapısını güçlendirmekte ve ülkenin ticaret hacmini artır­maktadır.

Kemalpaşa OSB’nin 2024 yılı itibariyle başlattığı projeler arasında enerji verim­liliği, dijitalleşme ve lojistik alt­yapısının güçlendirilmesi yer almaktadır. 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan bu projeler, OSB’nin ticaret hacmi­ne büyük katkı sunacaktır. Ay­rıca, yeşil ekonomi projeleriy­le, karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilir üretim model­lerine geçiş konusunda önemli adımlar atarken,bu projeler ile Türkiye’nin genel ekonomik bü­yümesine ve istihdamına doğ­rudan katkı sağlayacağımızı dü­şünüyorum.