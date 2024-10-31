2025 yılı için büyük bir yatırım hamlesine hazırlanıyoruz
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) olarak önümüzdeki yıl büyük bir altyapı yatırım hamlesine hazırlanıyoruz. 2024 yılı tamamlandığında altyapı yatırımları için 280 milyon TL harcayacak olan bölgemiz, 2025 yılı için 1,3 milyar TL’lik bir altyapı yatırımı planlıyor.
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol DİREN
KOSBİ sadece İzmir ve Ege için değil Türkiye sanayisine yön veren önemli bir OSB olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sebeple bölgeyi ortak akıl ile sanayicilerle birlikte yönetmeye özen gösteriyoruz. Parselasyon çalışmalarının iki aşamasını tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunduk, üçüncü etabı da tamamlayarak Sanayi Bakanlığı’na ilettik. Bölgemizdeki 1.378 parselden 583’ü üzerinde üretim faaliyetleri sürüyor. Alt yapı çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu yıl altyapı yatırımlarımız için toplam 280 milyon TL harcanmış olacak.
Enerjide verimlilik ve dijitalleşme önceliğimiz
2025 yılına ilişkin ekonomik öngörüler, artan girdi maliyetlerine rağmen umut verici. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program’a göre, 2025 yılında enflasyonun ciddi oranda düşmesi ve büyümenin yüzde 4 seviyelerinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu durumun, OSB’de faaliyet gösteren sanayiciler için maliyetlerin kontrol altına alınabileceği bir ortam sunacaktır diye düşünüyorum. Kemalpaşa OSB olarak, artan girdi maliyetlerini dengelemek amacıyla özellikle enerji verimliliği ve dijitalleşmeye yönelik yatırımları artırıyoruz.
OSB’de yer alan 583 katılımcı firma, 24 sektörde faaliyet göstererek istihdamı artırmakta ve hem iç piyasa hem de ihracat açısından önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle metal, makine ve gıda sektörlerinde yapılan üretim, Türkiye’nin sanayi altyapısını güçlendirmekte ve ülkenin ticaret hacmini artırmaktadır.
Kemalpaşa OSB’nin 2024 yılı itibariyle başlattığı projeler arasında enerji verimliliği, dijitalleşme ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi yer almaktadır. 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan bu projeler, OSB’nin ticaret hacmine büyük katkı sunacaktır. Ayrıca, yeşil ekonomi projeleriyle, karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilir üretim modellerine geçiş konusunda önemli adımlar atarken,bu projeler ile Türkiye’nin genel ekonomik büyümesine ve istihdamına doğrudan katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.