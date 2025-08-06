2025 yılı mısır alım fiyatlarının açıklanmaması üreticiyi tedirgin ediyor

Ziya İPEK

Yüreğir Ziraat Oda­sı Başkanı Mehmet Akın Doğan da Çukurova’nın Türkiye’nin en önemli mısır üretim merkezlerin­den biri olduğuna dikkat çekerek, hasadın başladığını ancak fiyatın belli olmadığını anımsatarak, çif­tinin maddi ve psikolojik olarak baskı altında olduğunu kaydetti.

Sebze para etmedi, gözler mısıra çevrildi

Bu yıl tarladan umduğunu bu­lamayan üreticilerin son umudu­nun mısır olduğunu belirten Öz­kan yaptığı açıklamada, “Üretici­lerimiz yoğun borç yükü altında. Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Şubat ve mart aylarında yaşanan don olayları ve ardından gelen gübre fiyatlarındaki yaklaşık yüz­de 50’lik artış, çiftçimizi büyük sı­kıntıya soktu” dedi.

Mısır üretimi­nin sürdürülebilirliği açısından çiftçinin para kazanmasının zo­runlu olduğunu vurgulayan Baş­kan Özkan, “Bu yıl mısır alım fiya­tının kilogram başına en az 13,50 TL olarak açıklanmasını talep edi­yoruz. Üreticinin emeğinin karşı­lığını alabilmesi için bu fiyat se­viyesi gereklidir” ifadelerini kul­landı. Bu sezon sebze ürünlerinin maliyetini karşılamaması nede­niyle üreticilerin mısırdan daha fazla beklenti içinde olduğunu ak­taran Yaşar Özkan, “Eğer TMO alım fiyatını geç açıklarsa veya dü­şük belirlerse, bu üretimden ko­puşlara neden olabilir. Bu nedenle fiyat açıklamasının geciktirilme­den yapılması hayati önemdedir” uyarısında bulundu.

“TMO bir an önce fiyat açıklamalı”

Geçen yıl aşırı sıcaklar ve su stresi nedeniyle verimde yüz­de 25'e varan kayıplar yaşandığı­nı hatırlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl ise hava koşullarının daha uy­gun olmasına rağmen sulama sı­kıntısı yaşandığını bildirdi. Bazı alanlarda altı yerine sadece dört ya da beş kez sulama yapılabildi­ğini ifade eden Doğan, kıraç ve sa­hil kesimlerinde mısırın erken olgunlaştığını ve yer yer hasadın başladığını aktardı.

Üretim mali­yetlerinin yüksekliği ve çiftçinin artan borç yükü altında ezildiğine dikkat çeken Doğan, fiyat belirsiz­liğinin üreticiyi büyük bir risk­le karşı karşıya bıraktığını anlattı. Doğan, “Buğdayda olduğu gibi mısırda da ki­logram başına en az 13,50 TL alım fiyatı bekliyo­ruz. Fiyatların geç açıklanması üreticiyi tüccarın insafına bırakır. Bu da çiftçimizin emeğinin karşı­lıksız kalmasına yol açar” ifadele­rini kullandı.

“Mısır ekim alanları yüzde 40 arttı”

Doğan, 2025 yılında Çukuro­va’da mısır ekim alanlarının ge­çen yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını ve bu sezon verimde büyük bir kayıp bek­lenmediğini ifade etti. Bölgenin Türkiye’nin mısır arz güvenliği açısından önemli bir rol oynadı­ğına dikkat çeken Doğan, çiftçinin emeğinin karşılık bulmasının yal­nızca üreticiler için değil, ülke ta­rımının sürdürülebilirliği açısın­dan da hayati önemde olduğunu sözlerine ekledi.