2025 yılı mısır alım fiyatlarının açıklanmaması üreticiyi tedirgin ediyor
Adana’da mısır hasadı başlarken 2025 yılı mısır alım fiyatlarının hâlâ açıklanmamış olması üreticiyi tedirgin ediyor. Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, artan girdi maliyetleri ve üretim sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bir an önce alım fiyatlarını açıklaması gerektiğini söyledi.
Ziya İPEK
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Çukurova’nın Türkiye’nin en önemli mısır üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, hasadın başladığını ancak fiyatın belli olmadığını anımsatarak, çiftinin maddi ve psikolojik olarak baskı altında olduğunu kaydetti.
Sebze para etmedi, gözler mısıra çevrildi
Bu yıl tarladan umduğunu bulamayan üreticilerin son umudunun mısır olduğunu belirten Özkan yaptığı açıklamada, “Üreticilerimiz yoğun borç yükü altında. Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Şubat ve mart aylarında yaşanan don olayları ve ardından gelen gübre fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 50’lik artış, çiftçimizi büyük sıkıntıya soktu” dedi.
Mısır üretiminin sürdürülebilirliği açısından çiftçinin para kazanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, “Bu yıl mısır alım fiyatının kilogram başına en az 13,50 TL olarak açıklanmasını talep ediyoruz. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için bu fiyat seviyesi gereklidir” ifadelerini kullandı. Bu sezon sebze ürünlerinin maliyetini karşılamaması nedeniyle üreticilerin mısırdan daha fazla beklenti içinde olduğunu aktaran Yaşar Özkan, “Eğer TMO alım fiyatını geç açıklarsa veya düşük belirlerse, bu üretimden kopuşlara neden olabilir. Bu nedenle fiyat açıklamasının geciktirilmeden yapılması hayati önemdedir” uyarısında bulundu.
“TMO bir an önce fiyat açıklamalı”
Geçen yıl aşırı sıcaklar ve su stresi nedeniyle verimde yüzde 25'e varan kayıplar yaşandığını hatırlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl ise hava koşullarının daha uygun olmasına rağmen sulama sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Bazı alanlarda altı yerine sadece dört ya da beş kez sulama yapılabildiğini ifade eden Doğan, kıraç ve sahil kesimlerinde mısırın erken olgunlaştığını ve yer yer hasadın başladığını aktardı.
Üretim maliyetlerinin yüksekliği ve çiftçinin artan borç yükü altında ezildiğine dikkat çeken Doğan, fiyat belirsizliğinin üreticiyi büyük bir riskle karşı karşıya bıraktığını anlattı. Doğan, “Buğdayda olduğu gibi mısırda da kilogram başına en az 13,50 TL alım fiyatı bekliyoruz. Fiyatların geç açıklanması üreticiyi tüccarın insafına bırakır. Bu da çiftçimizin emeğinin karşılıksız kalmasına yol açar” ifadelerini kullandı.
“Mısır ekim alanları yüzde 40 arttı”
Doğan, 2025 yılında Çukurova’da mısır ekim alanlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını ve bu sezon verimde büyük bir kayıp beklenmediğini ifade etti. Bölgenin Türkiye’nin mısır arz güvenliği açısından önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Doğan, çiftçinin emeğinin karşılık bulmasının yalnızca üreticiler için değil, ülke tarımının sürdürülebilirliği açısından da hayati önemde olduğunu sözlerine ekledi.