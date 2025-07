2025’te gelin takıları renklendi taşlar büyüdü

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’de her yıl ortalama 500 binden faz­la çift evleniyor. Bu da ciddi bir evlilik sek­törü yaratırken, sek­tör büyüklüğünün 20 milyar dolara yak­laştığı tahmin edili­yor. TÜİK verileri­ne göre, 2024 yılın­da 568 bin 395 çift evlendi. Geçen yılın rakamlarına göre, evlenmenin maliyeti 1 milyon TL’ye daya­nırken düğün takıla­rı da pazar içerisin­de önemli bir harcama kalemi olarak ortaya çı­kıyor.

Genel kuyumcu­luk sektöründe evlilik odaklı mücevherlerin pa­yı yüzde 50-55’i buluyor. Özellikle pırlantalı mü­cevher pazarının yaklaşık yüzde 70’ini nişan, evlilik, yıl dönümü gibi özel günler için yapılan alışverişler oluştu­ruyor. Pazardaki hareketlilik, mücevherat markalarının bu alandaki koleksiyon yatırımla­rına yansıyor. 2025 yılının dü­ğün takılarında renkli taşlı mo­deller öne çıkarken, gelenek­sel takılara olan ilgi de devam ediyor.

“Wedding’ konseptiyle evliliğe hazırlanıyor

Türkiye mücevherat sektö­ründe 119 yıllık bir geçmişi bu­lunan ve dördüncü nesille yo­la devam eden Ariş Pırlanta, ‘Ariş Wedding’ konseptiyle dü­ğün sezonuna giriş yaptı. Yeni konseptin tanıtımı Ariş Yöne­tim Kurulu Başkanı Kerim Gü­zeliş ve Ariş Satış-Pazarlama Direktörü Eda Gü­zeliş’in katılımıy­la yapıldı. 2026 yı­lında 120’nci yılı­nı kutlayacak olan markanın, 2025- 2026 döneminde evlilik segmentine odaklanarak yurt içi ve yurt dışında büyüme kararı al­dığı açıklandı.

Ev­lilik segmentinin pazardaki lokomo­tif rolüne dikkat çeken Ariş Pırlan­ta Yönetim Kuru­lu Başkanı Kerim Güzeliş’in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye’de pırlantalı mü­cevher pazarının yaklaşık yüz­de 70’i nişan, evlilik ve yıldö­nümü gibi özel gün odaklı alış­verişlerden oluşuyor. Genel kuyumculuk sektöründe ev­lilik odaklı mücevher ürünle­ri, yüzde 50-55 pay alıyor. Ariş Pırlanta operasyonlarında ise evlilik ürün grubunun pa­yı yüzde 45-50 düzeyinde sey­rediyor.

Güzeliş, bu verilerin evlilik mücevher segmentinin sadece hacim de­ğil strateji açısından da merkezi bir ko­numda olduğu­nu ortaya koy­duğunu belirte­rek, şu ifadeleri kullandı: “Evlilik ürün grubunu fiyat, tasarım ve fonksiyon açı­sından zenginleştirdik. Tüm bu ürünleri ‘Ariş Wedding’ çatısı al­tında birleştire­rek hem iç pazar­da müşteri bek­lentilerine hızlı yanıt veriyor, hem de bu segmentteki ihracat potansiye­lini artırmak istiyo­ruz.”

Hedef; 2030’da dünya markası olmak

Türkiye gene­linde 25 mağazası, 7 bayii ve 102 satış noktası bulunan Ariş Pırlanta, satış noktası sayısını 120’nin üzerine çıkarmayı ve ihracat kapasitesini de artırmayı he­defliyor.

İhracatın toplam ci­rodaki payının yüzde 7-8 oldu­ğunu açıklayan Kerim Güzeliş, ihracat faaliyetlerini güçlendi­rerek uluslararası pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmak istediklerini aktardı. “Ariş Pır­lanta olarak tüm marka yolcu­luğumuzun nihai hedefi dün­ya markası olmak” diyen Güze­liş, bunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını be­lirtti.

Güzeliş, şunla­rı söyledi: “Dünya­da üst segment mü­cevherciler ile alt segment kuyumcular arasında orta segment­te, birçok ülkede boşluk var. Girmeyi planlandığımız pazarlar, yoğunluklu olarak bu pazarlar. Orta segmentte ka­liteli ürün, iyi hizmet ile ko­numlanmak istiyoruz. Yurt­dışında başta ilk yurtdışı ma­ğazamızı açtığımız Almanya olmak üzere mağaza ve satış noktalarımızı, Hollanda ve Avusturya’da da mevcut satış noktalarımız ve bayilerimizi arttırmak hedeflerimiz arasın­da.

Almanya’da bir mağaza da­ha ve Hollanda, Romanya gibi Avrupa ülkelerinde mağazalar açmak planlarımız arasında. Önümüzdeki dönemde ikincil hedef bölgemiz olan Amerika pazarı için çalışmalarımızı yo­ğunlaştıracağız.” E-ticaret ça­lışmalarının da devam ettiğini aktaran Güzeliş, online satış­ların genel ciro içinde yüzde 5 civarında pay aldığını belirtti.

Kişiselleştirilmiş ürünler öne çıkıyor

Özellikle pandemi dönemi sonrası insanların sadece özel günlerde değil, kendilerini de­ğerli hissetme, özel olduğunu hatırlama, kendini şımartma içgüdüsüyle alışveriş yaptı­ğını söyleyen Ariş Satış ve Pa­zarlama Direktörü Eda Güze­liş, özellikle kişiselleştirilmiş tasarımların ön plana çıktığı­nı belirtti.

Kişiselleştirilmiş mücevher ürünlerinin toplam payının yüzde 5 olduğunu, bu oranın önümüzdeki dönemde artmasını beklediklerini ifade eden Güzeliş, tüketicilerin da­ha özgün, anlamlı ve özel tasa­rımlara yönelmesiyle, marka­nın bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. “Mü­cevher bizim için hiçbir zaman yalnızca bir aksesuar olmadı.

Bir nişan yüzüğü, bir evlilik yıldönümü hediyesi ya da bir annenin ilk inci kolyesi… Her parça bir anı, her anı bir duy­gu ve her duygu Ariş’le ölüm­süzleşti” diyen Güzeliş, şöyle devam etti: “Yüzyılı aşkın ta­rihimiz bizler için bir son de­ğil, yeni bir başlangıç. Ve biz bu başlangıca aynı tutkuyla, aynı özenle ve aynı ışıkla yürüme­ye devam edeceğiz. Uzun yıl­lar mücevher ile özdeşleşmiş olan markamızı geleceğe taşı­mak için kapsamlı araştırma­lara yer veriyoruz. Dijitalleş­me, teknolojik gelişim ve AR-GE çalışmalarımız her zaman işimizin odağında."

2025 evlilik mücevherinde trendler

-Kişiye özel, kişiselleştirilmiş, hikayesi olan mücevher ve tasarımlar

-Pırlantanın kalp, yuvarlak, dikdörtgen ve kare şeklinde kesilmiş formlarından oluşan tektaş pırlanta yüzükler,

-Geçmişin 5 taş eğilimi yeniden trend oluyor

-Pırlantalı alyanslar, tam tur ya da yarım tur popüler oluyor

-Evlilik mücevherinin klasiği suyolu tasarımlarında artık rose altın, beyaz altın, renkli taşlarla zenginleştirilmiş versiyonları popülerleşiyor.

-Setler ve gerdanlıklar, 2025’in klasik tercihlerinden olmaya başlıyor.

-Renkli taşlı gerdanlıklar düğün takısı olarak sahneye çıkıyor. Zümrüt, safir, yakut, topaz gibi renkli taşlarla süslenmiş nişan yüzükleri ön planda.

-İnci setler bu yıl moda olmaya başlıyor. İncide set modası geri geliyor

-Büyük taşlardan yapılmış, ihtişamlı özel tasarım kolye, küpe ve yüzükler yükselişte.

-Aile mirası hissi veren parçalar, 2025 düğün sezonunda yeniden doğan tasarımlar.