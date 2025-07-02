2025’te gelin takıları renklendi taşlar büyüdü
Büyüyen evlilik pazarı içerisinde ‘düğün takıları’ önemli bir maliyet kalemini oluşturuyor. Kuyumculuk sektöründe evlilik odaklı mücevherlerin payı yüzde 50-55’i buluyor. Pırlantalı mücevher pazarının yüzde 70’ini nişan, evlilik, yıl dönümü gibi özel günler için yapılan alışverişler oluşturuyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’de her yıl ortalama 500 binden fazla çift evleniyor. Bu da ciddi bir evlilik sektörü yaratırken, sektör büyüklüğünün 20 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre, 2024 yılında 568 bin 395 çift evlendi. Geçen yılın rakamlarına göre, evlenmenin maliyeti 1 milyon TL’ye dayanırken düğün takıları da pazar içerisinde önemli bir harcama kalemi olarak ortaya çıkıyor.
Genel kuyumculuk sektöründe evlilik odaklı mücevherlerin payı yüzde 50-55’i buluyor. Özellikle pırlantalı mücevher pazarının yaklaşık yüzde 70’ini nişan, evlilik, yıl dönümü gibi özel günler için yapılan alışverişler oluşturuyor. Pazardaki hareketlilik, mücevherat markalarının bu alandaki koleksiyon yatırımlarına yansıyor. 2025 yılının düğün takılarında renkli taşlı modeller öne çıkarken, geleneksel takılara olan ilgi de devam ediyor.
“Wedding’ konseptiyle evliliğe hazırlanıyor
Türkiye mücevherat sektöründe 119 yıllık bir geçmişi bulunan ve dördüncü nesille yola devam eden Ariş Pırlanta, ‘Ariş Wedding’ konseptiyle düğün sezonuna giriş yaptı. Yeni konseptin tanıtımı Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ve Ariş Satış-Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş’in katılımıyla yapıldı. 2026 yılında 120’nci yılını kutlayacak olan markanın, 2025- 2026 döneminde evlilik segmentine odaklanarak yurt içi ve yurt dışında büyüme kararı aldığı açıklandı.
Evlilik segmentinin pazardaki lokomotif rolüne dikkat çeken Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş’in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye’de pırlantalı mücevher pazarının yaklaşık yüzde 70’i nişan, evlilik ve yıldönümü gibi özel gün odaklı alışverişlerden oluşuyor. Genel kuyumculuk sektöründe evlilik odaklı mücevher ürünleri, yüzde 50-55 pay alıyor. Ariş Pırlanta operasyonlarında ise evlilik ürün grubunun payı yüzde 45-50 düzeyinde seyrediyor.
Güzeliş, bu verilerin evlilik mücevher segmentinin sadece hacim değil strateji açısından da merkezi bir konumda olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Evlilik ürün grubunu fiyat, tasarım ve fonksiyon açısından zenginleştirdik. Tüm bu ürünleri ‘Ariş Wedding’ çatısı altında birleştirerek hem iç pazarda müşteri beklentilerine hızlı yanıt veriyor, hem de bu segmentteki ihracat potansiyelini artırmak istiyoruz.”
Hedef; 2030’da dünya markası olmak
Türkiye genelinde 25 mağazası, 7 bayii ve 102 satış noktası bulunan Ariş Pırlanta, satış noktası sayısını 120’nin üzerine çıkarmayı ve ihracat kapasitesini de artırmayı hedefliyor.
İhracatın toplam cirodaki payının yüzde 7-8 olduğunu açıklayan Kerim Güzeliş, ihracat faaliyetlerini güçlendirerek uluslararası pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmak istediklerini aktardı. “Ariş Pırlanta olarak tüm marka yolculuğumuzun nihai hedefi dünya markası olmak” diyen Güzeliş, bunu 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.
Güzeliş, şunları söyledi: “Dünyada üst segment mücevherciler ile alt segment kuyumcular arasında orta segmentte, birçok ülkede boşluk var. Girmeyi planlandığımız pazarlar, yoğunluklu olarak bu pazarlar. Orta segmentte kaliteli ürün, iyi hizmet ile konumlanmak istiyoruz. Yurtdışında başta ilk yurtdışı mağazamızı açtığımız Almanya olmak üzere mağaza ve satış noktalarımızı, Hollanda ve Avusturya’da da mevcut satış noktalarımız ve bayilerimizi arttırmak hedeflerimiz arasında.
Almanya’da bir mağaza daha ve Hollanda, Romanya gibi Avrupa ülkelerinde mağazalar açmak planlarımız arasında. Önümüzdeki dönemde ikincil hedef bölgemiz olan Amerika pazarı için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.” E-ticaret çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Güzeliş, online satışların genel ciro içinde yüzde 5 civarında pay aldığını belirtti.
Kişiselleştirilmiş ürünler öne çıkıyor
Özellikle pandemi dönemi sonrası insanların sadece özel günlerde değil, kendilerini değerli hissetme, özel olduğunu hatırlama, kendini şımartma içgüdüsüyle alışveriş yaptığını söyleyen Ariş Satış ve Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş, özellikle kişiselleştirilmiş tasarımların ön plana çıktığını belirtti.
Kişiselleştirilmiş mücevher ürünlerinin toplam payının yüzde 5 olduğunu, bu oranın önümüzdeki dönemde artmasını beklediklerini ifade eden Güzeliş, tüketicilerin daha özgün, anlamlı ve özel tasarımlara yönelmesiyle, markanın bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. “Mücevher bizim için hiçbir zaman yalnızca bir aksesuar olmadı.
Bir nişan yüzüğü, bir evlilik yıldönümü hediyesi ya da bir annenin ilk inci kolyesi… Her parça bir anı, her anı bir duygu ve her duygu Ariş’le ölümsüzleşti” diyen Güzeliş, şöyle devam etti: “Yüzyılı aşkın tarihimiz bizler için bir son değil, yeni bir başlangıç. Ve biz bu başlangıca aynı tutkuyla, aynı özenle ve aynı ışıkla yürümeye devam edeceğiz. Uzun yıllar mücevher ile özdeşleşmiş olan markamızı geleceğe taşımak için kapsamlı araştırmalara yer veriyoruz. Dijitalleşme, teknolojik gelişim ve AR-GE çalışmalarımız her zaman işimizin odağında."
2025 evlilik mücevherinde trendler
-Kişiye özel, kişiselleştirilmiş, hikayesi olan mücevher ve tasarımlar
-Pırlantanın kalp, yuvarlak, dikdörtgen ve kare şeklinde kesilmiş formlarından oluşan tektaş pırlanta yüzükler,
-Geçmişin 5 taş eğilimi yeniden trend oluyor
-Pırlantalı alyanslar, tam tur ya da yarım tur popüler oluyor
-Evlilik mücevherinin klasiği suyolu tasarımlarında artık rose altın, beyaz altın, renkli taşlarla zenginleştirilmiş versiyonları popülerleşiyor.
-Setler ve gerdanlıklar, 2025’in klasik tercihlerinden olmaya başlıyor.
-Renkli taşlı gerdanlıklar düğün takısı olarak sahneye çıkıyor. Zümrüt, safir, yakut, topaz gibi renkli taşlarla süslenmiş nişan yüzükleri ön planda.
-İnci setler bu yıl moda olmaya başlıyor. İncide set modası geri geliyor
-Büyük taşlardan yapılmış, ihtişamlı özel tasarım kolye, küpe ve yüzükler yükselişte.
-Aile mirası hissi veren parçalar, 2025 düğün sezonunda yeniden doğan tasarımlar.