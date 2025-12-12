2026 sigorta şirketleri için zorlu geçecek
AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, 2025’te enflasyonun 8 puan üzerinde büyüdüklerini, ancak 2026’yı ‘sigorta şirketleri için zor, müşteriler için ise daha kolay’ bir yıl gördüklerini söyledi. Ölken, “Sigorta bedelleri çok artmayacağı için primlerde organik büyüme sınırlı kalacak” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Sigorta sektörü açısından 2025 yılı değerlendirmelerinin yanı sıra 2026 beklentilerini paylaşan AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, “Sektör, yılı enflasyonun 8 puan üzerinde büyümeyle kapattı. Ancak sigortalı sayısı ve sigortalanma isteği henüz istediğimiz seviyede değil. Poliçe sayısını yeterince artıramadık. AXA Türkiye olarak ise bu süreçte sektörden pozitif ayrıştık. Hayat dışı branşlarda sektörün 8 puan üzerinde, pazar payımızda da yarım puandan fazla büyüdük. Groupama satın alması sonrası tamamlanan dönüşüm döneminden sonra teknik rezervlerimiz mevzuatın üst sınırlarına geldi. Bilançonun tüm kalemlerinde en verimli yıllarımızdan biriydi” dedi.
Daha çok kişiye ulaşmalıyız
Ölken, reasürans pazarlarındaki küresel çalkantı ve kapasite eksikliğinin büyük maliyet artışlarına neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin depremden çıkan bir ülke olması ve reasürans gücünü artıramaması, sektörü reasürans bağımlılığı açısından zorlu bir yola soktu. Maliyet artışlarının müşteriye fiyat olarak yansıtmak da zor. 2026’da acenteler ve şirketler açısından büyüme zorlu geçecek. Müşteri açısından ise daha makul yıllardan biri olacak, çünkü küresel reasürans pazarından gelen çarpan fiyatlarda esnemeler var. Sigorta bedelleri de çok artmayacağı için primlerde organik büyüme sınırlı kalacak. Geçmişte fiyat artışları ve yükselen bedeller büyümeyi telafi ederken, 2026’da bu etkiler olmayacak. Tam da çok çalışma, tam da sahada olma ve tam da sigortacı olma zamanı. Daha çok kişiye ulaşmalı ve daha fazla sigorta satmalıyız.”
“Fiyat artışına değil maliyet azaltıcı unsura odaklanmalıyız”
Trafik sigortasında değer kaybı uygulamasının maliyetleri artıran önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Ölken, değer kaybı hesaplamasının standart bir yöntemle yönetmelik kapsamında belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ölken, maliyet yapısının bugün 1/3 maddi hasar, 1/3 manevi hasar ve 1/3 değer kaybından oluştuğunu ifade etti. Bu alanların düzenlenmesiyle trafik branşındaki zararların azalacağını belirterek, “Bu adımlar tamamlanmadan serbest tarifeye geçemeyiz. SEDDK ile bu konuda yakın bir iş birliği sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. “Yapay zekâ yatırımlarımızın bütçede sağlam bir yeri var” diyen Ölken, yapay zekâ asistanı Yaver’in acentelerin iş süreçlerine sağladığı katkıyla yaklaşık %30 verimlilik sağlandığını kaydetti. Ölken, acentelerin, iki ayda 100 milyon TL’lik çapraz satış gerçekleştirdiğini, buna paralel olarak kârlılıkta %10, büyümede ise hedeflerini %5 yukarı yönlü revize ettiklerini aktardı.
“Empati güvencesiyle ihtiyacı doğru anlıyoruz”
Yavuz Ölken, “empati güvencesi” yaklaşımlarının pandemi sonrası değişen beklentilere verilen bir yanıt olduğunu belirterek, bazı hastalıklarda ikinci hasar talebinin gelmediğini tespit ederek bu branşlarda hasar primini bozmadıklarını ifade etti. AXA Türkiye’nin, global AXA Grubu’daki 51 ülke arasında ilk 12’ye girerek, örnek bir ülke gösterildiğini anlatan Ölken, “2025 sonunda 1,7 milyar euro, 2026’da ise 2 milyar euroyu aşan bir ciro bekliyoruz. Türkiye'nin müşteri sayısında %4, kârda %2,5, üretimde %2’lik payı, %14 paya sahip Fransa ile kıyaslandığında oldukça önemli” dedi.