2026 sigorta şirketleri için zorlu geçecek

Sevilay ÇOBAN

Sigorta sektörü açısından 2025 yılı değerlendirme­lerinin yanı sıra 2026 bek­lentilerini paylaşan AXA Türki­ye CEO’su Yavuz Ölken, “Sektör, yılı enflasyonun 8 puan üzerinde büyümeyle kapattı. Ancak sigor­talı sayısı ve sigortalanma isteği henüz istediğimiz seviyede değil. Poliçe sayısını yeterince artıra­madık. AXA Türkiye olarak ise bu süreçte sektörden pozitif ayrıştık. Hayat dışı branşlarda sektörün 8 puan üzerinde, pazar payımızda da yarım puandan fazla büyüdük. Groupama satın alması sonrası ta­mamlanan dönüşüm döneminden sonra teknik rezervlerimiz mev­zuatın üst sınırlarına geldi. Bi­lançonun tüm kalemlerinde en ve­rimli yıllarımızdan biriydi” dedi.

Daha çok kişiye ulaşmalıyız

Ölken, reasürans pazarlarında­ki küresel çalkantı ve kapasite ek­sikliğinin büyük maliyet artışları­na neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin dep­remden çıkan bir ülke olması ve reasürans gücünü artıramaması, sektörü reasürans bağımlılığı açı­sından zorlu bir yola soktu. Ma­liyet artışlarının müşteriye fiyat olarak yansıtmak da zor. 2026’da acenteler ve şirketler açısından büyüme zorlu geçecek. Müşteri açısından ise daha makul yıllar­dan biri olacak, çünkü küresel re­asürans pazarından gelen çarpan fiyatlarda esnemeler var. Sigorta bedelleri de çok artmayacağı için primlerde organik büyüme sınır­lı kalacak. Geçmişte fiyat artışla­rı ve yükselen bedeller büyümeyi telafi ederken, 2026’da bu etkiler olmayacak. Tam da çok çalışma, tam da sahada olma ve tam da si­gortacı olma zamanı. Daha çok ki­şiye ulaşmalı ve daha fazla sigorta satmalıyız.”

“Fiyat artışına değil maliyet azaltıcı unsura odaklanmalıyız”

Trafik sigortasında değer kay­bı uygulamasının maliyetleri ar­tıran önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Ölken, değer kaybı he­saplamasının standart bir yön­temle yönetmelik kapsamında be­lirlenmesi gerektiğini söyledi. Öl­ken, maliyet yapısının bugün 1/3 maddi hasar, 1/3 manevi hasar ve 1/3 değer kaybından oluştuğunu ifade etti. Bu alanların düzenlen­mesiyle trafik branşındaki zarar­ların azalacağını belirterek, “Bu adımlar tamamlanmadan serbest tarifeye geçemeyiz. SEDDK ile bu konuda yakın bir iş birliği sürdü­rüyoruz” ifadelerini kullandı. “Ya­pay zekâ yatırımlarımızın bütçe­de sağlam bir yeri var” diyen Öl­ken, yapay zekâ asistanı Yaver’in acentelerin iş süreçlerine sağla­dığı katkıyla yaklaşık %30 verim­lilik sağlandığını kaydetti. Ölken, acentelerin, iki ayda 100 milyon TL’lik çapraz satış gerçekleştirdi­ğini, buna paralel olarak kârlılık­ta %10, büyümede ise hedeflerini %5 yukarı yönlü revize ettiklerini aktardı.

“Empati güvencesiyle ihtiyacı doğru anlıyoruz”

Yavuz Ölken, “empati güvencesi” yaklaşımlarının pandemi sonrası değişen beklentilere verilen bir yanıt olduğunu belirterek, bazı hastalıklarda ikinci hasar talebinin gelmediğini tespit ederek bu branşlarda hasar primini bozmadıklarını ifade etti. AXA Türkiye’nin, global AXA Grubu’daki 51 ülke arasında ilk 12’ye girerek, örnek bir ülke gösterildiğini anlatan Ölken, “2025 sonunda 1,7 milyar euro, 2026’da ise 2 milyar euroyu aşan bir ciro bekliyoruz. Türkiye'nin müşteri sayısında %4, kârda %2,5, üretimde %2’lik payı, %14 paya sahip Fransa ile kıyaslandığında oldukça önemli” dedi.