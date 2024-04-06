“2030’a kadar önlem almazsak su fakiri ülkeler ligine düşeriz”

Hamide HANGÜL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliği ve su konusunda önemli mesajlar verdi. Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye su stresi altında olduğuna işaret ederek, “Dünyada bu bakımdan 39’uncu sırada.

Türkiye şu anda bin 313 metreküplük kişi başına kullanılabilir suyu ölçülmüş bir ülke olarak su stresi altında olan bir ülkedir. 2030 yılında eğer hiçbir değişiklik yapmazsak bugünle gelecek arasında, bin metreküp altına düşüp su fakiri olan ülke konumuna düşmek işten bile değil” değerlendirmesinde bulundu. Yumaklı, 2050’lerde dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun da 105 milyonu aşmış olacağına işaret ederek, daha çok gıdaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.

“Tarım stratejik bir sektör”

BM Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) bir araştırmasına göre,2050 yılında, bugüne göre yüzde 55 daha fazla suya, yüzde 65-70 civarında da daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağını anlatan Yumaklı, tarımın stratejik bir sektör olduğuna dikkati çekti. Yumaklı, eşsiz bir konuma sahip Türkiye’nin üçte birinin ormanlarla, üçte birinin tarım arazileriyle, beşte birinin de çayır ve meralarla kaplı olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin tarım arazisi varlığında 14’üncü, orman alanı bakımından 27’inci, mera varlığı bakımından da 44’üncü sırada olduğunu dile getiren Yumaklı, “Türkiye su stresi altında bir ülke ve dünyada bu bakımdan 39’uncu sırada” diye konuştu.

“100 kiloluk tohumun 97 kilosu bu ülkenin”

Türkiye’nin tohumda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğu ve 117 ülkeye ihracat yapıldığı bilgisini paylaşan Yumaklı, “Türkiye’de kullanılan her 100 kilogramlık tohumun 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretiliyor” ifadesini kullandı. Sertifikalı tohum ya da milli tohum konusunda alınması gereken mesafeler olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Çünkü hepsinde istediğimiz aşamada değiliz. Dolayısıyla bu konuda bizim son dönemde özellikle özel sektörümüzün ciddi bir aşama kaydettiğini de söylemem gerekir” şeklinde konuştu.

“Un üretiminde birinci, makarnada ikinciyiz”

Türkiye’nin, dünyada un üretiminde birinci, makarna üretiminde de ikinci sırada olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: “Bütün bunlar güllük gülistanlık bir ortamda yakalanmıyor. Çünkü konjonktürel değişiklikler var, birçok risk faktörü var.

Bunlar hayatımızın bundan sonraki döneminde bu tür riskleri düşünmek ve göz önüne almakla alakalı bir görevimiz olduğunu da gösteriyor. 2024 yılında Devlet Su İşlerinin bütçesinin neredeyse tamamına yakını sulama sistemlerine ayrılmış durumda. Önümüzdeki 5 yıllık hedeflerimizin nirengi noktası gıda arz güvenliğinin teminat altına alınmasıdır. Dolayısıyla bütün projeksiyonlarımızı bunların üzerine yapıyoruz.”

Yerli şeker pancarı tohumu tescil aldı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin (Türkşeker) çalışması sonucu yerli şeker pancarı tohumuna tescil alındı. Moleküler biyolojik yöntemleri kullanılarak kalite ve verimin en üst düzeyde olacağı, hastalık ve zararlılara dayanıklı yerli şeker pancarı çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlar sonucu Ocak 2022’de üretim izinleri alınan “Türkşeker 2023” ve “Türkşeker 2053” adlı şeker pancarı çeşitleri geçtiğimiz perşembe günü tescil edildi.

Böylelikle her iki çeşit de Milli Çeşit Listesi’ne kaydedilmiş oldu. Tescillenmiş çeşitlerin tohum üretimine 2024 itibarıyla başlanmış olup 2025 ve sonraki yıllarda bu yerli şeker pancarı çeşitleri Türk çiftçisi ile buluşacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Türkiye tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Her geçen gün de sıralamada yukarı çıkıyoruz. İnşallah gelecek yıl yerli şeker pancarı tohumlarımızı toprakla buluşturacağız” dedi.