2033’e kadar emisyonlarını yüzde 55 azaltacak

Başak Nur GÖKÇAM

FLO GROUP, GRI Stan­dartlarına uyumlu ilk sür­dürülebilirlik raporunu yayınladı. Rapor, FLO GROUP’a Genel Bakış, Kurumsal Yönetim, FLO GROUP ve Sürdürülebilir­lik Yapısı, Sürdürülebilirlik Yol­culuğumuz, Açıklamalar ve Di­ğer Bilgilendirmeler olmak üzere beş ana başlık kapsamında hazır­landı.

Rapora ilişkin değerlen­dirmede bulunan FLO GROUP CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Ra­por sonuçlandığında sürdürüle­bilirliğin sac ayağındaki üç temel noktaya da dokunan bir yer olma­nın ve bu alanda kuvvetli projeler yapıyor olmanın gururunu yaşa­dım. Dönüşüm sürecinde pera­kende sektörü oldukça bilinçli adımlar atıyor ve duyarlı hareket ediyor” dedi.

Ayakkabı kutularında yüz­de 100’ü geri dönüştürülebi­lir karton kutular kullanan FLO GROUP, ilk raporda Kapsam 1-2 ve 3 emisyonlarını hesap­layarak, 2026 yılına kadar ya­kın dönem Bilim Odaklı Hedef­ler Girişimi’ne uygun sera gazı emisyonları azaltım hedefi vaat etti. Grup, Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak sera gazı emisyonlarını 2033 yılına kadar yüzde 55 azalt­mayı, 2050’de ise net sıfır olmayı hedefliyor.

700 milyona hitap ediyoruz

Üç kıtada, 25 ülkede 800’ü aş­kın mağazada çok kanallı, çok markalı 360 derece perakende­cilik yaparak sürdürülebilirlik stratejisi temelinde ‘herkesin ayakkabıcısı’ olma hedefiyle ça­lıştıklarını belirten Gökyıldırım, “15 bin kişinin çalıştığı ve bu top­luluğun yüzde 46’sının kadın ça­lışanlardan, yüzde 32.5’unun da kadın yöneticilerden oluştuğu FLO GROUP’ta dolaylı olarak 70 bin kişilik bir ekosisteme doku­nuyoruz. Kayıtlı müşteri sayımız 28 milyon olurken, yönetmekte olduğumuz trafik ise 700 milyo­na hitap ediyor” diye konuştu.

3 ana grup altında odaklandık­larını belirten Yenal, “Dünya için, Herkes için ve Dönüşüm için FLO GROUP diyerek çalışma­larımızı şekillendirdik. Strateji­mizin kalbinde ise Sürdürülebi­lir Kalkınma Amaçları’nın 17’nci maddesindeki ‘Amaçlar için or­taklıklar’ var. Dünyada hem doğal yaşam, hem ekonomik istikrar hem de sosyal istikrar zorlu bir sı­navdan geçiyor. Gidişatı tersine çevirmek için paydaşlarımızla el ele vermemiz lazım” dedi.

Sürdürülebilirlik Okulu ile kurum bilinci artacak

Sürdürülebilirlik bilincini ilk olarak kurum içinde sağlama hedefiyle Sürdürülebilirlik Okulu girişimine de imza atan FLO GROUP, bu sayede her çalışanına sürdürülebilirlik bilinci aşılamak istiyor. 8 modülden oluşan ve 4 bin 600 saati aşan eğitim programının ilk fazı ‘Sürdürülebililirlik Bugünde Gelecek’ konseptiyle gerçekleştirildi. DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol danışmanlığında gerçekleştirilen eğitimde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları detaylıca anlatıldı. Eğitim başlangıcı ve sonrasında yapılan araştırmalar, sürdürülebilirlik bilincinde yüzde 29.5 artış yaşandığını ortaya koydu.

Yıllık 12 milyon tondan fazla karbon salımı engellenecek

Şanlıurfa’da 20 milyon dolarlık bir yatırımla 250 bin metrekarelik bir alana kurulan iki adet güneş enerjisi santraliyle hem kendi enerji ihtiyacımızı karşılamayı hem de çevreye katkı sağlamayı hedefliyor. Güneş enerjisi santralleriyle yıllık yaklaşık 12 milyon 907 bin 63 ton karbon salımı azaltımı hedefleyen grup, 2025 ve sonrası için kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bir enerji sistemi kurmayı planlıyor.