2033’e kadar emisyonlarını yüzde 55 azaltacak
FLO GROUP ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Çalışmalarını sürdürülebilirlik stratejisi temelinde hızlandıran grup, 2033'e kadar emisyonlarında yüzde 55 azaltım hedefliyor. FLO GROUP CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Dönüşüm sürecinde perakende sektörü bilinçli adımlar atıyor” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
FLO GROUP, GRI Standartlarına uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Rapor, FLO GROUP’a Genel Bakış, Kurumsal Yönetim, FLO GROUP ve Sürdürülebilirlik Yapısı, Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz, Açıklamalar ve Diğer Bilgilendirmeler olmak üzere beş ana başlık kapsamında hazırlandı.
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan FLO GROUP CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Rapor sonuçlandığında sürdürülebilirliğin sac ayağındaki üç temel noktaya da dokunan bir yer olmanın ve bu alanda kuvvetli projeler yapıyor olmanın gururunu yaşadım. Dönüşüm sürecinde perakende sektörü oldukça bilinçli adımlar atıyor ve duyarlı hareket ediyor” dedi.
Ayakkabı kutularında yüzde 100’ü geri dönüştürülebilir karton kutular kullanan FLO GROUP, ilk raporda Kapsam 1-2 ve 3 emisyonlarını hesaplayarak, 2026 yılına kadar yakın dönem Bilim Odaklı Hedefler Girişimi’ne uygun sera gazı emisyonları azaltım hedefi vaat etti. Grup, Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak sera gazı emisyonlarını 2033 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı, 2050’de ise net sıfır olmayı hedefliyor.
700 milyona hitap ediyoruz
Üç kıtada, 25 ülkede 800’ü aşkın mağazada çok kanallı, çok markalı 360 derece perakendecilik yaparak sürdürülebilirlik stratejisi temelinde ‘herkesin ayakkabıcısı’ olma hedefiyle çalıştıklarını belirten Gökyıldırım, “15 bin kişinin çalıştığı ve bu topluluğun yüzde 46’sının kadın çalışanlardan, yüzde 32.5’unun da kadın yöneticilerden oluştuğu FLO GROUP’ta dolaylı olarak 70 bin kişilik bir ekosisteme dokunuyoruz. Kayıtlı müşteri sayımız 28 milyon olurken, yönetmekte olduğumuz trafik ise 700 milyona hitap ediyor” diye konuştu.
3 ana grup altında odaklandıklarını belirten Yenal, “Dünya için, Herkes için ve Dönüşüm için FLO GROUP diyerek çalışmalarımızı şekillendirdik. Stratejimizin kalbinde ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17’nci maddesindeki ‘Amaçlar için ortaklıklar’ var. Dünyada hem doğal yaşam, hem ekonomik istikrar hem de sosyal istikrar zorlu bir sınavdan geçiyor. Gidişatı tersine çevirmek için paydaşlarımızla el ele vermemiz lazım” dedi.
Sürdürülebilirlik Okulu ile kurum bilinci artacak
Sürdürülebilirlik bilincini ilk olarak kurum içinde sağlama hedefiyle Sürdürülebilirlik Okulu girişimine de imza atan FLO GROUP, bu sayede her çalışanına sürdürülebilirlik bilinci aşılamak istiyor. 8 modülden oluşan ve 4 bin 600 saati aşan eğitim programının ilk fazı ‘Sürdürülebililirlik Bugünde Gelecek’ konseptiyle gerçekleştirildi. DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol danışmanlığında gerçekleştirilen eğitimde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları detaylıca anlatıldı. Eğitim başlangıcı ve sonrasında yapılan araştırmalar, sürdürülebilirlik bilincinde yüzde 29.5 artış yaşandığını ortaya koydu.
Yıllık 12 milyon tondan fazla karbon salımı engellenecek
Şanlıurfa’da 20 milyon dolarlık bir yatırımla 250 bin metrekarelik bir alana kurulan iki adet güneş enerjisi santraliyle hem kendi enerji ihtiyacımızı karşılamayı hem de çevreye katkı sağlamayı hedefliyor. Güneş enerjisi santralleriyle yıllık yaklaşık 12 milyon 907 bin 63 ton karbon salımı azaltımı hedefleyen grup, 2025 ve sonrası için kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bir enerji sistemi kurmayı planlıyor.