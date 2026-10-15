210 milyar dolarlık pastadan 10 milyar dolarlık pay alacak

Recep ERÇİN

Savunma sanayii ve yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye’de kompozit sektörünün büyüme­sinde lokomotif görevi görüyor. Ha­vacılıktan otomotive, rüzgâr türbin­lerinden deniz araçlarına, inşaattan beyaz eşyaya kadar geniş bir kullanım alanına sahip kompozit malzemeler, hafiflik ve dayanıklılık avantajlarıy­la sanayide giderek daha fazla tercih ediliyor. Kompozit Sanayicileri Der­neği Başkanı Kemal Darcan, Türki­ye’nin güçlü üretim altyapısı ve ham­madde kapasitesine karşın kişi başına kompozit tüketiminde gelişmiş ülke­lerin gerisinde bulunduğunu belirte­rek, sektörün önünde önemli bir bü­yüme potansiyeli olduğunu vurgula­dı.

21-23 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin desteğiy­le düzenlenecek Uluslararası Kompo­zit Fuarı TURKCOMPOSITE 2026 öncesi sorularımızı yanıtlayan Dar­can, küresel kompozit pazarının bu­gün 112,4 milyar dolar seviyesinde bu­lunduğunu, 2033’te 212 milyar dola­rın üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye’de sektörün mevcut büyüklüğünün yaklaşık 4,5 milyar do­lar olduğunu kaydeden Darcan, “Ya­kın dönemde 7 milyar dolara, 2033 ci­varında ise 10 milyar dolara ulaşmak istiyoruz” dedi.

Savunmada hafiflik enerjide verimlilik

Kompozit malzemelerin savun­ma sanayiindeki kullanımının son yıllarda belirgin biçimde arttığına dikkat çeken Darcan, insansız ha­va araçları, savaş uçakları ve deniz araçlarının bu talepte etkili oldu­ğunu söyledi. İHA ve SİHA’ların ya­nı sıra KAAN gibi platformlarda da kompozit malzemelerin önemli bir yer tuttuğunu belirten Darcan, ha­fifliğin hem operasyonel kabiliyeti hem de yakıt verimliliğini artırdığı­na işaret etti. Darcan, “Kompozit, sa­vunma sanayiinin görünmez gücü. Malzemenin hafif olması sayesinde hava araçlarının menzili ve taşıma kapasitesi artıyor. Uçaklarda yakıt tanklarının kompozit malzemelerle üretilmesi de menzil açısından avan­taj sağlayabiliyor. Üstelik kullanım alanı yalnızca hava araçlarıyla sınır­lı değil; kasklardan giyilebilir koru­yucu ekipmanlara, çelik yeleklerin alternatiflerinden deniz araçlarına kadar çok geniş bir alandan söz edi­yoruz” diye konuştu.

Yeni büyüme alanı insansı robotlar olacak

Rüzgâr enerjisinin de sektörün bü­yümesini destekleyen başlıca alan­lardan biri olduğunu vurgulayan Darcan, büyüyen türbinlerin kanat­larında kompozit malzemelerin kri­tik rol oynadığını kaydetti. Otomo­tivde ise özellikle elektrikli araçlar­da hafifliğin menzile doğrudan katkı sunduğunu belirten Darcan, karbon elyaf takviyeli parçalar ve kompo­zit gövde bileşenlerinin kullanımı­nın giderek yaygınlaştığını ifade etti. Kompozitlerin yalnızca savunma ve enerji yatırımlarıyla sınırlı kalma­dığını dile getiren Darcan, süper yat­lardan boru sistemlerine, yapı kapla­malarından beyaz eşya ve elektronik ekipmanlara, sağlık uygulamaların­dan 3D yazıcılarla üretilen hassas parçalara kadar çok sayıda alanda ta­lebin arttığını söyledi. Servis robot­larının yaygınlaşmasının da kompo­zit kullanımına yeni bir alan açması­nı beklediklerini belirtti.

Kişi başı tüketimde Almanya’nın gerisindeyiz

Türkiye’nin kompozit üretiminde önemli bir kapasiteye sahip olduğu­nu ve sektörün temel hammaddele­rinin büyük bölümünün ülkede üre­tilebildiğini belirten Darcan, buna karşın iç pazardaki tüketimin geliş­miş ülkelere kıyasla düşük kaldığını söyledi. Almanya’da kişi başına kom­pozit tüketiminin 11-12 kilogram se­viyesinde olduğunu, Türkiye’de ise bu tutarın 3,3 kilogram civarında bu­lunduğunu kaydeden Darcan, arada­ki farkın büyüme potansiyelini orta­ya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’de hem hammadde üre­ten hem de bu girdileri nihai ürüne dönüştüren firmaların bulunduğuna dikkat çeken Darcan, sektörün Avru­pa pazarında da rekabetçi bir konum­da olduğunu belirtti. Türkiye’nin özel­likle İspanya ve diğer Avrupa pazarla­rında güçlü bir paya sahip olduğunu kaydeden Darcan, Ortadoğu ve Avru­pa’ya yönelik hammadde satışlarının da önemli bir hacim oluşturduğunu söyledi. Bununla birlikte Çin’in ener­ji maliyetleri ve reçine gibi hammad­delerdeki gücünün rekabette avantaj sağladığını belirten Darcan, Türki­ye’nin üretim kapasitesini daha yük­sek katma değerli ürünlerle destekle­mesi gerektiğine işaret etti.

İstanbul’daki fuar ilk üçe yerleşecek

CNG Expo organizasyonuyla düzenlenecek Uluslararası Kompozit Fuarı TURKCOMPOSITE 2026’nın Fransa ve ABD’deki sektör fuarıyla birlikte dünyada ilk üçte yer almasını sağlayacaklarını bildiren Başkan Darcan, 25 farklı ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini söyledi. CNG Group CEO’su Cengiz Yaman da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Roketsan, Baykar Teknoloji ve Havelsan gibi savunma sanayii kuruluşlarının da katılım göstereceği fuarda Avrupa, ABD, Kanada, Çin ve Ortadoğu’dan şirketlerin yer alacağını bildirdi. Fuara, Avrupa Kompozit Endüstrisi Birliği (EuCIA) ile Amerikan Kompozit Üreticileri Birliği (ACMA) başkanlarının da katılımı bekleniyor.