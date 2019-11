220 Türk firması Dubai’ye çıkarma yapacak

22 Kasım 2019

Alım gücü yüksek zengin ülkelerin olduğu Körfez bölgesinde, Dubai, inşaat sektörüne yaptığı yatırımlarla küresel inşaat piyasasının merkezinde yer alıyor. Şu an körfez bölgesinde yapımı planlanan inşaat projelerinin değerinin 2,5 trilyon dolar olduğunu söyleyen Expotim Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, Dubai’nin ise 375 milyar dolar değerindeki projeleriyle bu sene dünyanın en çok yatırım alan şehri olduğunu belirtti.

Petrol ve doğal gaz ihracatçısı ülkeleri kapsayan Körfez bölgesinin uluslararası ölçekte iş yapan inşaat firmaları için önemli iş fırsatları barındırdığını kaydeden Erşahin, “Buna ek olarak, Expo 2020 gibi prestijli bir organizasyonun da Dubai’de gerçekleşecek olması, yine yapılacak hazırlıklar ve yeni inşaatlar nedeniyle sektöre ivme katan bir faktör durumunda. 190 ülkenin katılacağı organizasyon, bugüne kadar Arap dünyasında gerçekleşecek olan en büyük organizasyon olarak lanse ediliyor. Ayrıca, etkinliği destekleyecek birçok inşaat ve altyapı projesi geliştiriliyor” dedi.

“The BIG 5 Show Dubai Fuarı’na ilgi her geçen yıl artıyor”



Dubai’deki inşaat piyasasının yapı malzemeleri sektörü için göz ardı edilemeyecek ihracat potansiyeli yarattığına vurgu yapan Erşahin, büyük projelerin parçası olarak buradaki pazardan pay almanın, hem de körfezdeki diğer ülkelere ticari anlamda açılmanın en etkili yolunun The BIG 5 Show Dubai Fuarı’ndan geçtiğini kaydetti. Erşahin, 25-28 Kasım’da düzenlenecek olan fuara 220 Türk firmasının katılacağını bildirdi. Bu yıl 40’ıncı kez organize edilecek The BIG 5 Show Dubai Fuarı’nın Türk firmaları tarafından bölgenin bilinen ve popüler inşaat platformu olarak görüldüğünü aktaran Erşahin, şunları söyledi:



“Birçok firma Orta Doğu pazarına giriş yapmak için bu fuarı tercih etmektedir. Körfez bölgesinden aldıkları sipariş kapasitelerini bu fuarda dolduran birçok Türk yapı malzemeleri firması, The BIG 5 Show Dubai Fuarı’na her yıl düzenli olarak katılım gerçekleştirmektedir. Fuarın resmî tek Türkiye temsilcisi Expotim Uluslararası Fuar Organizasyonları AŞ olarak biz, 2010 yılından bu yana fuarın Türkiye milli katılımını organize etmekte olup, aynı zamanda son 9 yıldır organizasyonun en büyük sponsorluğunu da üstlendik. Her yıl 200’den fazla firma götürdüğümüz The BIG 5 Show Dubai Fuarı’nın geçen seneki organizasyonunda Türkiye olarak; en büyük ikinci ulusal katılımcı olmayı başardık. Bu yıl 220 Türk firmasının yer alacağı fuarda, sektörün önde gelen firmaları en son teknoloji ürün ve yapı çözümlerini, dünyanın 134 farklı ülkesinden gelen 70 bin profesyonel ziyaretçi ile buluşturacaklar. 40’ıncı kez düzenleniyor olması nedeniyle çok yoğun bir ilginin olacağı fuar, sektörel ürün grubu ayrımı ve profesyonel organizasyonu ile katılımcı firmaları sektörlerine göre ayrılmış özel salonlarda doğru ziyaretçi ile buluşturuyor. Başarılı organizasyonu sayesinde artık yer bulmanın giderek zorlaştığı The BIG 5 Show Dubai Fuarı, 2018 yılında 110 bin metrekarelik alanda 60 ülkeden 2 bin 248 firmanın katılımıyla gerçekleşmişti.”

“44 ülkede 400’den fazla fuar organizasyonu düzenledik”



2003 yılından bu yana tek amaçlarının Türkiye’nin ihracatını arttırmak olduğuna dikkat çeken Erşahin, “Türkiye’nin cesur üreticilerini doğru pazarlara taşıyarak, önemli ihracat noktalarında pazar paylarını artırmalarını sağlıyoruz ve bu amaç doğrultusunda, Paris’ten Dubai’ye, Johannesburg’dan Moskova’ya kadar dünyanın çeşitli noktalarında senede ortalama 30 fuar düzenlemekteyiz. TC Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı fuar organizasyonu yetki belgesi ile Türkiye için önemi yüksek olan bu pazarlarda düzenlediğimiz prestijli fuarlarla ülkemizin ihracatına yön veriyoruz. Expotim ve Ladin olarak iki şirketimizle birlikte bugüne kadar 14 binden fazla katılımcı firmayla, 44 ülkede 400’den fazla fuar organizasyonu düzenlemiş olup, 330 bin metrekareden fazla fuar alanı satışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.