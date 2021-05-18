24-27 Mayıs'ta 55 mini YEKA yarışması düzenlenecek

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları, 24 Mayıs'tan itibaren devam edecek. Program kapsamında 24-27 Mayıs tarihleri arasında 55 yarışma düzenlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi konusundaki yarışmalar 24-27 Mayıs'ta yapılacak. Bu tarihler arasında 55 yarışma gerçekleştirilecek.

YEKA GES-3 kapsamında daha önce 26-29 Nisan tarihlerinde 19 bölge için yarışma gerçekleştirilmiş ve 12 farklı şirkete toplam 260 megavat kapasite tahsis edilmişti. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle yarışmaların bir kısmı ertelenmişti.

Söz konusu yarışmalara başvuru sahiplerinin yetkili temsilcileri en fazla 2 kişi olmak kaydıyla katılabilecek. Yetkili temsilcilerin imza sirküleri, yetki belgesi, vekaletnameleri, şirket kaşelerinin ve COVID-19 tedbirleri kapsamında kampüse girişte HES kodlarının hazır bulundurulması gerekecek.