24 bin TEU’luk konteyner gemisi suya indi

Çin tersanelerinden yapılan 24 bin TEU’luk konteyner gemisi, törenle teslim edildi. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, bağımsız fikri mülkiyet hakları Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi’nin bir yan kuruluşu olan Hudong-Zhonghua Gemi İnşa Şirketi’ne ait olan gemi, Amerikan Denizcilik Bürosu (ABS) tarafından sınıflandırılacak ve Uzak Doğu’dan Avrupa’ya giden rotada hizmet verecek.

399 bin 99 metre uzunluğunda olan gemi, dünyanın mevcut en büyük uçak gemisinden 60 metreden daha uzun. Eni 61,5 metreye ulaşan geminin güverte alanı 24 bin metrekareyi buldu. 240 bin ton yük taşıyabilen gemi, tek seferde 24 binden fazla standart konteyner yükleyebilir. Gemi şu anda dünyanın en büyük konteyner gemisi olma özelliğini taşıyor.