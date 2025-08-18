25 turda 39 milyon dolarlık hacim yaratıldı
Erken aşama girişimlerin yatırım sürecini baştan sona yöneten Hüseyin Oğuz, kazandığı başarı ücretinin yarısını girişime yatırıyor. “Kendi paramı koymadığım hiçbir şirketi yatırımcıya götürmem” diyen Oğuz, bugüne kadar 25 turda 39 milyon dolar hacim yarattı. Hedefi, 10 yılda Türk girişimlerinin 1 milyar dolar sermaye toplamasına aracılık etmek.
Sevilay ÇOBAN
İTÜ İşletme Mühendisliği bölümü mezunu Hüseyin Oğuz, iş hayatına çevre ve sosyal etki platformlarında başladı. Orada karşılaştığı yapısal aksaklıklar doğru işi yapıp yapmadığını sorgulamasına neden olurken kendini bir stratup’un içinde buldu. Henüz 6 çalışanla yola yeni çıkmış Ekmob adlı girişimde kurucusu Sunay Şener’le çalışmaya başladı.
Bir yatırım turu hazırlığı öncesinde ekibe destek olan Oğuz, ilk yaptığı işte başarısız olmasına rağmen kendisine yeni bir kariyer hedefi koydu. Bu alanda kendini geliştirmeye başlayan Oğuz, girişimlerin en temel sorunların arasında doğru yatırımcıya ulaşmak ve o süreci en profesyonel şekilde yönetmek olduğunu anladı. Odaklandığı alanda ilerleyip hem yatırımcının hem de girişimcinin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz ederken, oluşturduğu network sayesinde de özellikle yurtdışı yatırım dünyasıyla tanıştı.
“Bir arayışım vardı ama kurumsal hayat bana kalıplara sıkışmış geliyordu. O zaman ben startuplara danışmanlık yapmaya karar verdim” diyen Hüseyin Oğuz, iş konusunda yolunu nasıl bulduğunu şu sözlerle anlattı: “2020'ye kadar 3 tane start-up’ta iş deneyimim oldu. Bunların bazıları çeşitli sebeplerden dolayı başarısız oldu. Girişimcilerle yan yana girişimci olarak geçirdiğim 5 yılda, fark ettim ki yatırım almak çok ciddi bir baş ağrısı. Çünkü Türkiye'de para kısıtlı. Gidilebilecek zaten çok az yatırım var. Yurt dışına çıktığında ise bu sefer yurt dışındaki şirketlerle rekabet edemiyorsun. Ve bir yatırım turunun kapanması minimum 7-8 ay sürüyor. Tur kapanamazsa şirketler, yoluna devam edemiyor ya da çok zor devam ediyor. Yani bir yatırım turuna çıktım derken şirketi batırabiliyorsun.”
Doğru yatırımcıyı masaya getiriyorum
Yatırım turu danışmanlığında bu hizmete ulaşmakta güçlük çeken erken aşama girişimlere odaklandığını ifade eden Oğuz, “Bir yatırım turuna çıkarken ben kurucularına önce neden yatırım aradıklarını sorarak başlıyorum. Sonra tüm stratejiyi, hikâyeyi birlikte kuruluyoruz. Stratejiyle, hikâyeyle uyumlu tüm dokümanlar, yatırımcı sunumları hem içeriği hem tasarımı, finansal tablolar, rekabet analizi, market araştırması, teknolojinin detayları ve ekip yapısı gibi her şeyi ben hazırlıyorum. Kurucular sadece kendi vizyonlarıyla ‘uyumlu mu?’, ‘doğru mu?’, ‘yanlış mı?’ değerlendirmesini yapıyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun doğru yatırımcıyı masaya getiriyorum. Her zaman ön yüzde kurucu oluyor, ben arkada CEO ofis gibi çalışıyorum” dedi.
Yatırım turu tamamlanana kadar bütün süreçleri takip ettiğini kaydeden Oğuz, “Para kasaya gelince de ben hak ettiğim başarı ücretinin yarısını şirkete yatırıyorum. Yani ben de şirketin hem hissedarı hem de danışman olarak kalıyorum. Yeni bir aşama olan seviye A'yı ve B’yi de birlikte yönetiyoruz. Bu model çok iyi çalıştı. Neden? Çünkü yatırımcılar şunu biliyor; Hüseyin kendi parasını koymaya gönüllü olmadığı hiçbir şirketi bize getirmeyecek. Girişimci de yatırım sonrası çekip gitmeyeceğimi, içeride kalıp bu iletişime hep onunla yürüyeceğimi biliyor” diye konuştu.
Kurucusundan biri Türk olmalı
Oğuz, şu anda yatırım turlarında danışmanlık verdiği ve hissedar olduğu 6 şirket bulunduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki 9 ay içerisinde minimum bir tur yapacağımız şirket sayısı 9. Danışmalık verdiğim şirketlerin mutlaka bir Türk ortağı olmasını tercih ediyorum. Türkiye'de çok fazla potansiyel var. Türk girişimciler çok iyi işler çıkartıyorlar. Fakat yatırım taraflarında tecrübeleri olmadığından, yatırımcının duymak istediği hikâyeyi tam anlatamadıklarından o potansiyellerini gerçekleştiremiyorlar. Benim misyonum da o aradaki boşluğu kapatmak” ifadelerini kullandı.
Oğuz, girişimcilerin yurt dışına açılma serüvenlerinde yaptıkları temel hatalardan birinin ulaşmak istedikleri pazarların dinamiklerini bilmemeleri olduğuna değinerek, kesinlikle hedef ülkelerde, pazarı araştırarak, orada lokal bir partner bulunmasının önemine dikkat çekti. Oğuz, çalıştığı iki büyük girişim hakkında da bilgi vererek, “Bunlardan biri olan Navlungo ile 4 yıldır çalışıyoruz. Bu süreçte toplam 6,5 milyon dolar yatırım aldık, 3 şirket satın alması gerçekleştirdik. Şimdi sırada global turlar var. Erken dönem yatırımcıları arasında 500 Startups, 212, Alchemist yatırımcılar bulunan LocatIQ ise şimdi Seri A turuna hazırlanarak birinci taraf veriyle beslenen yapay zekâ katmanını ve bölgesel yayılımını büyütmeyi hedefliyor” dedi.
75 milyon dolarlık hacme doğru gidiyor
Bu zamana kadar toplam 36 yatırım turu yöneten Oğuz, şu bilgileri verdi: “Bunların 3 tanesinde yatırımı yapan tarafa danışmanlık veriyordum. 36 turun 25 tanesi başarıyla kapandı. Toplam 39 milyon dolar civarında bir hacim yaratıldı. Şimdi önümüzdeki 9 ayda da çıkacağımız turlarda hedef, 35 milyon dolarlık daha hacme ulaşmak. Turlar arasında Almanya, Amerika, Dubai ve Türkiye'de başlayacak olanlar var. 5 yıl sonra her yıl 100 milyon dolar hacme ulaşmak istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda da Türk girişimlerinin tüm dünyadan 1 milyar dolar sermaye toplamasına aracılık etmiş olmayı planlıyorum.”