25 ülkeden 400 katılımcı ‘Sürdürülebilir Gelecekte Cam’ı konuşacak

28 Ekim 2019

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 33 yıldır düzenlediği Cam Sempozyumlarındaki tecrübesiyle bu yıl hayata geçireceği Şişecam Uluslararası Cam Konferansı’nı 21-22 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyecek. 34’üncü Şişecam Cam Sempozyumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek uluslararası konferansın ana teması ise “Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Olasıyı Başarmak…” olacak.

Camın geleceği ve yeni teknolojilerin konuşulacağı ve toplamda 25 ülkeden 400’ün üzerinde araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelinin katılacağı uluslararası konferans kapsamında “Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Dijitalleşme, Veri Analitiği ve Süreç Takibi”, “Cam Sektöründe Gelişmekte Olan Trendler ve Teknolojiler”, “Tasarım”, “İnce Film Kaplama ve Geniş Alan Kaplama Teknolojileri” gibi birçok konuda paralel oturumlar gerçekleştirilecek.

CelSian, Glass Service, Schneider Electric/Eurotherm, AMETEK Land, RHI-Magnesita ve SEFPRO gibi sektöründe lider şirketlerin düzenledikleri alt oturumların yanı sıra konferans öncesi 20 Kasım 2019 tarihinde düzenledikleri eğitimlere de ev sahipliği yapacak olan etkinlik boyunca cam sanayini daha ileriye taşıyacak projeler tartışılacak.

Uluslararası Cam Komisyonu’nun yıllık toplantılarına da ev sahipliği yaptı

Dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Topluluğu’nun bu yıl uluslararası bir kimlik kazandırarak düzenlediği konferansın temelini oluşturan cam sempozyumlarının ilki “Bilgi paylaştıkça çoğalır” prensibi doğrultusunda 1985 yılında düzenlenmişti. Şişecam Cam Sempozyumları dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplamda 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu’nun (International Commission on Glass - ICG) yıllık toplantılarına da bugüne kadar üç kez ev sahipliği yaptı.