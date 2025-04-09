26. “Bilişim 500 Araştırması” için başvurular başladı

Bilişim dünyasının yakından takip ettiği “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500” için başvuruların başladığı duyuruldu.

Tüm Türkiye’den bilişim şirketlerinin katıldığı araştırmada, en büyük 500 bilişim şirketi, genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler özelinde sıralanırken, bilişim sektörünün bugünü ve geleceğine dair öngörüler “Bakış Açını Değiştir” başlığında ele alınacak.

Araştırmaya başvurular, 25 Nisan’a kadar devam edecek.

Başvurular Bilişim 500 web sitesi üzerinden başladı

Bilişim sektörünün “Pazar Yeri” olarak kabul edilen Bilişim 500’e başvuran şirketler; Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Dağıtıcı, Türkiye Merkezli Üretici, Uluslararası Merkezli Üretici ya da Üreticinin Temsilcisi olmak üzere 4 ana kategori altında değerlendirecek. Bu kategorilerin donanım, yazılım, hizmet gibi alt tabloları bulunurken özel kategoriler de yine araştırmada yerini alacak.

Başvuru yapan tüm firmaların Bilişim 500 kataloğunda yer alacağı araştırmanın 7 Ağustos tarihinde gerçekleşecek ödül töreninde, sektörde 35 yılını geride bırakan profesyoneller de yine onurlandırılacak.

Araştırmaya başvurular, Bilişim 500 web sitesi www.bilisim500.com üzerinden yapılabiliyor.