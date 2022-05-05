26 ülkeden 800 yabancı Eksposhoes için geliyor

Bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,2 artışla 328 milyon dolar ihracata imza atan Türkiye ayakkabı sektörü, yurt içi ve dışı fuarların da katkısıyla sene sonunda rekor ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı da sektör ihracatına en az 40 milyon dolarlık katkı sunmayı planladığı 12’nci buluşmasına hazırlanıyor. 100 üretici firmanın katılımıyla 11 Mayıs'ta Antalya’da kapılarını açacak fuara, bu yıl 26 ülkeden yaklaşık 800 yabancı alıcının katılımı bekleniyor.

Rusya'dan ciddi talep var

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün'den toplam 800 yabancı alıcı ziyaret edecek. Söz konusu ülkelerdeki zincir mağaza yetkilileri ve toptan alıcılar şimdiden otel ve uçak rezervasyonlarını yaptırmış durumda.

Fuar öncesi açıklamalarda bulunan EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, ayakkabı sektörünün yıl sonunda 1,5 milyar dolarla ihracatta rekora imza atabileceğini söyledi.

Eksposhoes’un yabancı alıcılar açısından bir çekim merkezi haline geldiğine dikkat çeken Demir, “Bu durum bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve fiyat-kalite anlamda dünya ile rekabet edebilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Buradaki gerçek başarı zor şartlarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlayan üretici firmalarımıza ait. Bizler sektörümüzün ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlamak için bu fuarı düzenliyoruz. Yabancı alıcılar bizim fuarımıza uğramadan sezonu kapatmıyor. Diğer yandan savaş nedeniyle Rusya'ya yapılan ihracatta bir düşüş bekleniyordu ancak bu olmadı. Ayakakkabı sektörü yılın ilk çeyreğinde 25,8 milyon dolarla en fazla ihracatı Rusya'ya gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna'dan fuarımıza gelecek yabancı ziyaretçi sayımızda da bir düşüş yok.” şeklinde konuştu.