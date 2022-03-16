26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı, başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleri ile bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) başladı. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), İtalyan elektrik mühendisliği ve elektronik teknolojileri sektörünü bin 400'den fazla üye ile temsil eden ANIE Federasyonu ve teknolojik sektörler alanında İtalya'nın önde gelen federasyonlarından ANIMA fuarda yer aldı.

“İklim yeni dünya düzeninde belirleyici olacak”

Fuarın açılışında konuşan ITA Direktörü Riccardo Landi, “İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyanın 1 numaralı gündem maddesi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması, sıfır emisyon ve yenilenebilir enerji teknolojileri gelecek yıllara damgasını vuracak kavramlar. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimdeki payı her geçen gün artıyor. Bu bağlamda Türk ve İtalyan şirketlerinin küresel pazardaki pozisyonu çok önemli. ITA olarak iki ülkenin enerji teknolojilerinde dünyaya yön vermesi gerektiğini düşünüyoruz. ICCI'daki ikili iş görüşmeleri bu bağlamda kritik öneme sahip.” ifadelerini kullandı.