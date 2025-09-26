27. İntermob Fuarı kapılarını açtı

Mobilya yan sanayi, aksesuar, orman ürünleri ve ahşap teknolojileri sektörlerini Avrasya'da bir araya getiren en büyük buluşma olan 27. Uluslararası İntermob Fuarı, bugün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 25-28 Eylül tarihlerinde sektör profesyonellerini ağırlayacak.

450'den fazla firma ve firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; orman ürünlerinden mobilya aksesuarlarına, kimyasal malzemelerden döşemelik kumaşlara kadar geniş bir ürün yelpazesi profesyonellerin beğenisine sunuluyor.

130'dan fazla ülkeden 40 bin ziyaretçi hedefleniyor

İntermob Fuarı'nın bu yıl 130'u aşkın ülkeden 8 bini uluslararası olmak üzere toplam 40 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor. Özellikle Güney ve Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi stratejik pazarlardan gelecek alım heyetleri, Türkiye'nin mobilya yan sanayisindeki üretim gücü için yeni ihracat kapıları aralayacak.

"Sektöre 500 milyon dolarlık 'can suyu' olacak"

Fuarın açılışında konuşan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, şu açıklamalarda bulundu:

“Sektörün kalbinin attığı bu buluşmada, fuarın sunduğu deneyimi hem ticari hem de ilham verici bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik, fonksiyonellik ve inovasyon gibi üç temel ekseni ön plana çıkardığımız fuarımızın 27. yılında, 9 salonda 460’ı aşkın firmayı ziyaretçileriyle buluşturuyoruz.

Yürüttüğümüz yoğun pazarlama çalışmaları neticesinde 120 farklı ülkeden 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyoruz. Fuar öncesi kayıtlarımız, bu ziyaretçilerin yaklaşık 7 bininin yurt dışından olacağını gösteriyor. Sektörün içinden geçtiği bu zorlu dönemde fuarımızın, ertelenmiş ve yeni yatırımları harekete geçirerek 500 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratacağına ve sektöre bir can suyu olacağına inanıyoruz. İntermob, yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda sektörün yeni teknolojiler için bir vitrini olma rolünü her edisyonda pekiştiriyor. Tüm katılımcılarımıza verimli ve hayırlı bir fuar diliyorum.”