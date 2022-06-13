27 sektör konsey başkanı belli oldu

TİM başkanlık seçimlerinden 27 sektörün konsey başkanları belirlendi. Çelikte İbrahim Pektaş, Çimento, cam seramik ve toprak ürünlerinde Erdem Çenesiz, demir ve demir dışı metallerde Çetin Tecdelioğlu, deri ve deri mamüllerinde Mustafa Şenocak, elektrik ve elektronikte Fatih Kemal Ebiçlioğlu, fındık ve mamullerinde Hasan Osman Sabır, gemi ve yat hizmetlerinde Başaran Bayrak, halıda Salahattin Kaplan, hazır giyim ve konfeksiyonda Mustafa Gültepe, hizmette Ahmet Bolat, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde Ahmet Tiryakioğlu, iklimlendirme sanayiinde Salih Zeki Poyraz, kimyevi maddeler ve mamullerinde Adil Pelister, kuru meyve ve mamullerinde Birol Celep, madende Rüstem Çetinkaya, makine ve aksamlarında Kutlu Karavelioğlu, meyve ve sebze mamullerinde Melisa Tokgöz, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde Ahmet Güleç, mücevherde Ayhan Güner, otomotiv endüstrisinde Baran Çelik, savunma ve havacılıkta Latif Aral Aliş, su ürünleri ve hayvansal mamullerdeAli Can Yamanyılmaz, süs bitkilerinde İsmail Yılmaz, tekstil ve hammaddelerinde Ahmet Fikret Kileci, tütünde Ömer Celal Umur, yaş meyve ve sebzede Ali Kavak, zeytin ve zeytinyağında ise Davut Er sektör konseyi başkanı seçildi.

27 sektörün asil ve yedek konsey başkanları şöyle:

ÇELİK

Asil: İbrahim Pektaş

Yedek: Yalçın Ertan

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ

Asil: Erdem Çenesiz

Yedek: Tansu Kumru

DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER

Asil: Çetin Tecdelioğlu

Yedek: Talha Özger

DERİ VE DERİ MAMULLERİ

Asil: Mustafa Şenocak

Yedek: Güven Karaca

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Asil: Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Yedek: Mehmet Kavaklıoğlu

FINDIK VE MAMULLERİ

Asil: Hasan Osman Sabır

Yedek: İlyas Edip Sevinç

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ

Asil: Başaran Bayrak

Yedek: Cem Seven

HALI

Asil: Salahattin Kaplan

Yedek: Zeynal Abidin Kaplan

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

Asil: Mustafa Gültepe

Yedek: Recep Burak Sertbaş

HİZMET

Asil: Ahmet Bolat

Yedek: Salih Zeki Çakır

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

Asil: Ahmet Tiryakioğlu

Yedek: Nihat Uysallı

İKLİMLENDİRME SANAYİ

Asil: Salih Zeki Poyraz

Yedek: Mehmet Hakkı Şanal

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ

Asil: Adil Pelister

Yedek: Ethem Tanrıver

KURU MEYVE VE MAMULLERİ

Asil: Birol Celep

Yedek: Mehmet Çıkmaz

MADEN

Asil: Rüstem Çetinkaya

Yedek: İbrahim Alimoğlu

MAKİNE VE AKSAMLARI

Asil: Kutlu Karavelioğlu

Yedek: Sevda Kayhan yılmaz

MEYVE SEBZE MAMULLERİ

Asil: Melisa Tokgöz Mutlu

Yedek: Türkmen Türkmenoğlu

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ

Asil: Ahmet Güleç

Yedek: Mehmet Bülent Aymen

MÜCEVHER

Asil: Ayhan Güner

Yedek: Burak Yakın

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Asil: Baran Çelik

Yedek: Orhan Sabuncu

SAVUNMA VE HAVACILIK

Asil: Latif Aral Aliş

Yedek: Temel Kotil

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

Asil: Ali Can Yamanyılmaz

Yedek: Sinan Kızıltan

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ

Asil: İsmail Yılmaz

Yedek:

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ

Asil: Ahmet Fikret Kileci

Yedek: Pınar Taşdelen Engin

TÜTÜN

Asil: Ömer Celal Umur

Yedek: Mahru Gürel Ağdanlı

YAŞ MEYVE SEBZE

Asil: Ali Kavak

Yedek: Senih Yazgan

ZEYTİN

Asil: Davut Er