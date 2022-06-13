27 sektör konsey başkanı belli oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimlerinden 27 sektörün konsey başkanları belirlendi.
TİM başkanlık seçimlerinden 27 sektörün konsey başkanları belirlendi. Çelikte İbrahim Pektaş, Çimento, cam seramik ve toprak ürünlerinde Erdem Çenesiz, demir ve demir dışı metallerde Çetin Tecdelioğlu, deri ve deri mamüllerinde Mustafa Şenocak, elektrik ve elektronikte Fatih Kemal Ebiçlioğlu, fındık ve mamullerinde Hasan Osman Sabır, gemi ve yat hizmetlerinde Başaran Bayrak, halıda Salahattin Kaplan, hazır giyim ve konfeksiyonda Mustafa Gültepe, hizmette Ahmet Bolat, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde Ahmet Tiryakioğlu, iklimlendirme sanayiinde Salih Zeki Poyraz, kimyevi maddeler ve mamullerinde Adil Pelister, kuru meyve ve mamullerinde Birol Celep, madende Rüstem Çetinkaya, makine ve aksamlarında Kutlu Karavelioğlu, meyve ve sebze mamullerinde Melisa Tokgöz, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde Ahmet Güleç, mücevherde Ayhan Güner, otomotiv endüstrisinde Baran Çelik, savunma ve havacılıkta Latif Aral Aliş, su ürünleri ve hayvansal mamullerdeAli Can Yamanyılmaz, süs bitkilerinde İsmail Yılmaz, tekstil ve hammaddelerinde Ahmet Fikret Kileci, tütünde Ömer Celal Umur, yaş meyve ve sebzede Ali Kavak, zeytin ve zeytinyağında ise Davut Er sektör konseyi başkanı seçildi.
27 sektörün asil ve yedek konsey başkanları şöyle:
ÇELİK
Asil: İbrahim Pektaş
Yedek: Yalçın Ertan
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
Asil: Erdem Çenesiz
Yedek: Tansu Kumru
DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER
Asil: Çetin Tecdelioğlu
Yedek: Talha Özger
DERİ VE DERİ MAMULLERİ
Asil: Mustafa Şenocak
Yedek: Güven Karaca
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
Asil: Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Yedek: Mehmet Kavaklıoğlu
FINDIK VE MAMULLERİ
Asil: Hasan Osman Sabır
Yedek: İlyas Edip Sevinç
GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ
Asil: Başaran Bayrak
Yedek: Cem Seven
HALI
Asil: Salahattin Kaplan
Yedek: Zeynal Abidin Kaplan
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
Asil: Mustafa Gültepe
Yedek: Recep Burak Sertbaş
HİZMET
Asil: Ahmet Bolat
Yedek: Salih Zeki Çakır
HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ
Asil: Ahmet Tiryakioğlu
Yedek: Nihat Uysallı
İKLİMLENDİRME SANAYİ
Asil: Salih Zeki Poyraz
Yedek: Mehmet Hakkı Şanal
KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ
Asil: Adil Pelister
Yedek: Ethem Tanrıver
KURU MEYVE VE MAMULLERİ
Asil: Birol Celep
Yedek: Mehmet Çıkmaz
MADEN
Asil: Rüstem Çetinkaya
Yedek: İbrahim Alimoğlu
MAKİNE VE AKSAMLARI
Asil: Kutlu Karavelioğlu
Yedek: Sevda Kayhan yılmaz
MEYVE SEBZE MAMULLERİ
Asil: Melisa Tokgöz Mutlu
Yedek: Türkmen Türkmenoğlu
MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Asil: Ahmet Güleç
Yedek: Mehmet Bülent Aymen
MÜCEVHER
Asil: Ayhan Güner
Yedek: Burak Yakın
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
Asil: Baran Çelik
Yedek: Orhan Sabuncu
SAVUNMA VE HAVACILIK
Asil: Latif Aral Aliş
Yedek: Temel Kotil
SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER
Asil: Ali Can Yamanyılmaz
Yedek: Sinan Kızıltan
SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ
Asil: İsmail Yılmaz
Yedek:
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ
Asil: Ahmet Fikret Kileci
Yedek: Pınar Taşdelen Engin
TÜTÜN
Asil: Ömer Celal Umur
Yedek: Mahru Gürel Ağdanlı
YAŞ MEYVE SEBZE
Asil: Ali Kavak
Yedek: Senih Yazgan
ZEYTİN
Asil: Davut Er