3 milyar TL’lik yatırımla Doğu’da üretim üssü kurdu

Nurdoğan A. ERGÜN

Lila Kağıt, Türkiye’nin doğusunda yeni bir üre­tim üssü kurmak için Er­zurum’a 3 milyar TL’lik strate­jik bir yatırım yapacak. Yıllık 271 bin ton üretim kapasiteli mevcut tesisi Tekirdağ Erge­ne’de bulunan şirket, Erzurum yatırımıyla üretim kapasitesi­ni yıllık 341 bin tona çıkaracak. Kapasite artışıyla ihracat ağı da genişleyecek olan Lila Kağıt, bu yatırımla bölge ekonomisi­ne ve istihdamına da katkılar sağlamayı hedefliyor.

Lila Ka­ğıt Genel Müdürü Alp Öğücü, Erzurum’daki tesisin şirketin batıdan doğuya uzanan bir üre­tim koridoru oluşturma vizyo­nunun bir parçası olduğunu be­lirtti. Öğücü’nün açıklamasına göre, bu yeni tesisle birlikte şir­ket, lojistik maliyetlerini düşü­rerek Türk cumhuriyetlerine ve yakın coğrafyalardaki pazar­lara daha hızlı ve etkin bir şekil­de ulaşabilecek. Bu hamle, hem Lila Kağıt’ın pazardaki rekabet gücünü artıracak hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi ve üretim potansiyelini canlandı­racak önemli bir adım olacak.

Fazlar 2027’de tamamlanacak

Erzurum’da, Doğu Anado­lu ve Karadeniz bölgelerinin ilk ağır sanayi tesisini kurma haya­liyle yola çıktıklarını ifade eden Öğücü, bu yatırım için fazlar halinde 3 milyar TL’lik bir plan hazırladıklarını açıkladı. Öğü­cü’nün verdiği bilgilere göre, tesisin ilk fazı olan konverting üretim faaliyetleri, 2025 sonu­na kadar faaliyete geçecek. Bu etapta, Tekirdağ’daki mevcut tesisten getirilecek bobin kâğıt­lar, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, mendil ve peçeteye dönüştürü­lecek. İkinci fazda ise, 2027 yılı itibarıyla beşinci kâğıt üretim hattının devreye girmesiyle yıl­lık brüt 70 bin tonluk kâğıt üre­timi gerçekleştirilecek. Bu yeni hat, şirketin toplam kâğıt üre­tim kapasitesini yıllık brüt 341 bin tona çıkaracak.

Tekirdağ Erge­ne’deki mevcut te­sislerinin yıllık 271 bin tonluk üretim kapasitesi ve 300 bin metrekarelik açık alanıyla temiz­lik kağıdı sektörün­de Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük tam entegre tesislerin­den biri olduğunu söyledi. Öğü­cü, “Lila Kağıt, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil ve peçete gibi hijyenik temizlik ürünle­riyle yurt içinde 80 binden faz­la noktada tüketicilere ulaşıyor ve 5 kıtada 81 ülkeye ihracat ya­parak ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor” dedi.

Erzurum yatırımı­nın bölgesel sanayi­leşmeye ve kalkınma­ya öncülük edeceği­ni belirten Öğücü, ilk etapta 100 kişilik bir kadro oluşturacak­larını, 2027’de kâğıt üretim hattının devreye girme­siyle doğrudan ve dolaylı istih­dam sayısının 300’ü bulacağı­nı kaydetti. Öte yandan Öğücü, 2025'in ilk yarısında yurt içi pa­zar paylarını geçen yılın aynı dö­nemine göre 0,9 puan artırarak %8,1’e çıkardıklarını açıklar­ken, kâğıt mendil kategorisin­de ise pazar paylarını %55,6’ya yükselttiklerini söyledi.

50 MW’lık GES yatırımı planlanıyor

Öğücü, halka arz öncesinde belirledikleri sürdürülebilirlik ve büyüme odaklı stratejiden sapmadıklarını söyledi. Erzurum yatırımının yanı sıra, Türkiye’nin farklı noktalarında devreye alacakları 50 MW kapasiteli GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları ile enerji maliyetlerini minimize ederek sürdürülebilir bir üretim yapısına ulaşmayı planladıklarını belirtti.

“Rekabet avantajı elde edeceğiz”

Temizlik kâğıtlarının depolanması konusunda da yeni adımlar attıklarını söyleyen Öğücü, “Hacimli bir ürün olan temizlik kâğıtlarında hızlı tüketim talebini karşılamak için uygun bir depo altyapısı şart” dedi. Ergene’deki tesislerinde yazılımla destekli verimli bir depo sistemleri olduğunu aktaran Öğücü, Erzurum’daki yeni depolama alanlarının ise lojistik anlamda önemli bir rekabet avantajı yaratacağını sözlerine ekledi.