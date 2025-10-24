3 milyar TL’lik yatırımla Doğu’da üretim üssü kurdu
Erzurum’da 3 milyar TL’lik bir üretim tesisi kuran Lila Kağıt, üretim kapasitesini 271 bin tondan yıllık 341 bin tona çıkaracak. Tesisin ilk fazında Tekirdağ’daki mevcut tesisten getirilecek bobin kâğıtlar, tuvalet kâğıdı, havlu kâğıt, mendil ve peçeteye dönüştürülecek.
Nurdoğan A. ERGÜN
Lila Kağıt, Türkiye’nin doğusunda yeni bir üretim üssü kurmak için Erzurum’a 3 milyar TL’lik stratejik bir yatırım yapacak. Yıllık 271 bin ton üretim kapasiteli mevcut tesisi Tekirdağ Ergene’de bulunan şirket, Erzurum yatırımıyla üretim kapasitesini yıllık 341 bin tona çıkaracak. Kapasite artışıyla ihracat ağı da genişleyecek olan Lila Kağıt, bu yatırımla bölge ekonomisine ve istihdamına da katkılar sağlamayı hedefliyor.
Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, Erzurum’daki tesisin şirketin batıdan doğuya uzanan bir üretim koridoru oluşturma vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti. Öğücü’nün açıklamasına göre, bu yeni tesisle birlikte şirket, lojistik maliyetlerini düşürerek Türk cumhuriyetlerine ve yakın coğrafyalardaki pazarlara daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilecek. Bu hamle, hem Lila Kağıt’ın pazardaki rekabet gücünü artıracak hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi ve üretim potansiyelini canlandıracak önemli bir adım olacak.
Fazlar 2027’de tamamlanacak
Erzurum’da, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin ilk ağır sanayi tesisini kurma hayaliyle yola çıktıklarını ifade eden Öğücü, bu yatırım için fazlar halinde 3 milyar TL’lik bir plan hazırladıklarını açıkladı. Öğücü’nün verdiği bilgilere göre, tesisin ilk fazı olan konverting üretim faaliyetleri, 2025 sonuna kadar faaliyete geçecek. Bu etapta, Tekirdağ’daki mevcut tesisten getirilecek bobin kâğıtlar, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, mendil ve peçeteye dönüştürülecek. İkinci fazda ise, 2027 yılı itibarıyla beşinci kâğıt üretim hattının devreye girmesiyle yıllık brüt 70 bin tonluk kâğıt üretimi gerçekleştirilecek. Bu yeni hat, şirketin toplam kâğıt üretim kapasitesini yıllık brüt 341 bin tona çıkaracak.
Tekirdağ Ergene’deki mevcut tesislerinin yıllık 271 bin tonluk üretim kapasitesi ve 300 bin metrekarelik açık alanıyla temizlik kağıdı sektöründe Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük tam entegre tesislerinden biri olduğunu söyledi. Öğücü, “Lila Kağıt, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil ve peçete gibi hijyenik temizlik ürünleriyle yurt içinde 80 binden fazla noktada tüketicilere ulaşıyor ve 5 kıtada 81 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor” dedi.
Erzurum yatırımının bölgesel sanayileşmeye ve kalkınmaya öncülük edeceğini belirten Öğücü, ilk etapta 100 kişilik bir kadro oluşturacaklarını, 2027’de kâğıt üretim hattının devreye girmesiyle doğrudan ve dolaylı istihdam sayısının 300’ü bulacağını kaydetti. Öte yandan Öğücü, 2025'in ilk yarısında yurt içi pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artırarak %8,1’e çıkardıklarını açıklarken, kâğıt mendil kategorisinde ise pazar paylarını %55,6’ya yükselttiklerini söyledi.
50 MW’lık GES yatırımı planlanıyor
Öğücü, halka arz öncesinde belirledikleri sürdürülebilirlik ve büyüme odaklı stratejiden sapmadıklarını söyledi. Erzurum yatırımının yanı sıra, Türkiye’nin farklı noktalarında devreye alacakları 50 MW kapasiteli GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları ile enerji maliyetlerini minimize ederek sürdürülebilir bir üretim yapısına ulaşmayı planladıklarını belirtti.
“Rekabet avantajı elde edeceğiz”
Temizlik kâğıtlarının depolanması konusunda da yeni adımlar attıklarını söyleyen Öğücü, “Hacimli bir ürün olan temizlik kâğıtlarında hızlı tüketim talebini karşılamak için uygun bir depo altyapısı şart” dedi. Ergene’deki tesislerinde yazılımla destekli verimli bir depo sistemleri olduğunu aktaran Öğücü, Erzurum’daki yeni depolama alanlarının ise lojistik anlamda önemli bir rekabet avantajı yaratacağını sözlerine ekledi.