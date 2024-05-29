30 milyon dolarlık fon ile her ay bir girişime destek olacak

Birol BOZKURT

Bu kapsamda bir araya geldiğimiz Barbaros Özbuğutu ile hem Türkiye’deki girişimciliği hem de yeni kurduğu fon ile neler planladıklarını konuştuk. Lüksemburg merkezli DeBa Ventures’ın ana odağında erken aşama fintech ve B2B teknoloji girişimleri yer alıyor.

Fon, Türkiye başta olmak üzere, coğrafya kısıtlaması olmadan yerli ve yabancı girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor. Önümüzdeki 4 yıl içinde erken aşama girişimlere yatırım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Özbuğutu, “DeBa Ventures olarak FinTech ve B2B teknolojileri üzerinde çalışan girişimlere yatırım yapıyoruz. Bizim yatırım anlayışımız sadece finansal destek sağlamak ile sınırlı değil. Süreci uçtan uca ele alıyoruz.

Coğrafya kısıtlaması olmadan gerçek problemler üzerine çalışan yerli ve yabancı girişimlere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Fikir aşamasından büyüme aşamasına kadar değişik adımlarda yatırım turlarına dâhil olarak, 100 bin ile 500 bin dolar arasında yatırımlarda bulunacağız" dedi. Şahsi olarak 14 yatırımı olduğuna dikkat çeken Özbuğutu, “DeBa Ventures olarak 3 yatırımımız tamamladı; ‘Roamless’ ve Leasy, Filmchain.

Bundan sonraki süreç içinde her ay 1 yatırım açıklayacağız. Bu sene içinde 10-12 yatırım daha hedefliyoruz. Sorunları olan alanlara odaklanmak ve bu sorunları çözmek için yola çıktık. Bu bizim için çok önemli bir noktayı oluşturuyor. Girişim dünyasında çözülmesi gereken sorunlardan birini de yatırım oluşturuyor.

Girişimlerin daha hızlı büyüyebilmesi ve gelişebilmesi için ilk önce yatırıma ihtiyaç var. Aslında çözülmesi gereken ilk sorun, daha fazla kaynak yaratabilmek” dedi. Özbuğutu, çok paylaşımcı bir fon yapısı oluşturduklarını anlatarak, “Mevcut sistemde para emekten daha çok kazanıyor ve bu anlayışın değişmesi gerekiyor.

Bu değişimi hayata geçirmek için kârının %10’unun portföy şirketlerinin çalışanlarına dağıtacağımız bir yapı kurduk. Çalışanların kolektif başarı ve büyü- meye katkı sağladığına olan inancımızla, yeni bir standardın ilk adımı olan bu uygulamayla özveri ve sıkı çalışmayı ödüllendirip, karşılıklı fayda sağlayacağımız bir ortaklık yaratmayı arzuluyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de unicorn çıkarmak için çözülmesi gerekenler

Finansman Erişimi: Melek yatırımcıların, girişim sermayesi fonlarının ve hükümet destekli teşviklerin artırılması gerekiyor.

Yetenek Gelişimi: Üniversitelerle iş birlikleri ve teknik eğitim programların güçlendirilmeli ayrıca bu alanda yetenek havuzu genişletilmeli.

Düzenleyici Çerçeve: Yenilikçi iş modellerine ve teknolojilere ve global standartlara daha uyumlu bir hukuki çerçevenin oluşturulması gerekiyor.

Pazar Erişimi: Yerli girişimlerin global pazarlara açılabilmesi için desteklenmeli, ihracata yönelik teşviklerin artırılmalı ve uluslararası iş birliklerinin teşvik edilmeli.

Kültürel Değişim: Risk almaya ve başarısızlığı kabul etmeye daha açık bir toplumsal yaklaşımın teşvik edilmesi, girişimcilik kültürünü güçlendirir.