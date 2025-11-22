300 bin kişi işsiz kalır, nihai üründe fiyatlar yüzde 50 artar

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Paslanmaz çelikte sular du­rulmuyor. 2025 yılına üre­tim-ithalat-ek vergi ve an­ti-damping soruşturması tartış­malarıyla başlayan paslanmaz çelik sektöründe, anti-damping soruşturması sona yaklaşırken üreticilerden yeni bir hamle gel­di.

Ticaret Bakanlığı tarafından Posco Assan’ın başvurusu üze­rine ithal paslanmaz çelik için başlatılan anti-damping so­ruşturmasının yakın zamanda açıklanması beklenirken, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Baş­kanı Güçlü Kaplangı, Endüstri­yel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayici­leri ve İşadamları Derneği (TU­SİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Ev ve Mutfak Eşya­ları Sanayicileri ve İhracatçıla­rı Derneği (EVSİD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Talha Özger, Züc­caciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Acar, Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Basın Sözcüsü Barış Yılmaz, Ge­lişen Ev ve Yaşam Eşyası Mar­kaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şa­hin ve Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) Genel Sekreteri Fa­tih R. Köksal, “Koruma önlemi, üretici ve tüketiciyi cezalandır­masın.

Ayrımcılık istemiyoruz, üretim korunsun, ihracat art­sın” çağrısında bulundular. An­ti-damping çıkması durumunda üreticinin yurt dışına kaçacağını, 300 bin kişinin işsiz kalacağını ifade eden sektör temsilcileri, iç pazarda da enflasyonla birlikte nihai ürün fiyatlarının yüzde 50 artacağı vurgusu yaptı.

“Anti-damping, isteyen firmaya da zarar verecek”

Paslanmaz çelik konusunda­ki anti-damping kararının artık 1 ay içinde açıklanmasını bekle­diklerini ifade eden TUSİD Baş­kanı Bekir Topuz, paslanmaz çe­lik kullanan sektörlerin aleyhine bir karar çıkmasını beklemedik­lerini söyledi.

Sadece bir şirke­tin geleceği için 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörlerin zor durumda bırakılmayacağına inandıklarının altını çizen To­puz, “Eğer olumsuz karar çıkar­sa birçok işletme çalışanlarının büyük kısmını işten çıkarmak zo­runda kalacak. Yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak” dedi. Birçok firmanın da üretimini kaydıraca­ğını söyleyen Topuz, iç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybı oluşaca­ğına, ihracatta ise kaybın 1.5 mil­yar doları aşacağına işaret etti.

“Mücadelemiz sattığımız ürün­lerin rekabetçiliğini koruma mü­cadelesi” diyen Topuz, “Bir fir­maya karşı, 5.5 milyar dolarlık ihracata engel teşkil edecek bir karar almayacağına inanıyoruz. Anti-damping üreticiye, tüketi­ciye, uzun vadede anti-dampin­gi isteyen firmaya da zarar verir” diye konuştu. Bekir Topuz, Posso Assan yöneticilerine ortak basın toplantısı çağrısı da yaptı.

“Her pranga ülke ekonomisine zarar veriyor”

Hiçbir ülkede üretilmeyen hammaddeye anti-damping uy­gulanmadığını, üretimi olmayan hammaddenin vergisi de olma­yacağını belirten EVSİD Başka­nı Talha Özger, “Elimizde çanta, kapı kapı dolaşıp katma değerli ürün satmaya çalışıyoruz.

İçin­den geçtiğimiz dönem zaten çok zor. Bu dönemde bizlere verilecek destekleri konuşmamız gerekir­ken, ek vergi gelmemesi için çaba gösteriyoruz. Ev ve mutfak eşya­larında yılında başında hedefimiz kayıpsız kapatmaktı, geldiğimiz 10 ayın sonunda yüzde 4.4’lük ka­yıp yaşadık. Her pranga bize, ülke ekonomisine zarar veriyor” dedi.

“Üreticiler ya Mısır’a gitti ya ithalatçı oldu”

Paslanmaz çelikteki mev­cut uygulamaları sektörler için ‘ölümcül’ olarak yorumlayan EVFED Başkanı Güçlü Kaplan­gı, “13 yıl önce yabancı sermayeli bir firmanın ‘Türkiye’de paslan­maz çeliği cevherden imal ede­ceğim’ diyerek verdiği sözle bir­likte konulan gümrük vergisi şu anda yüzde 12 olarak devam edi­yor.

Bu durum zaten bize küre­sel rekabette çok büyük sıkıntılar yaratırken, iç pazarda da elimi­zi kolumuzu bağlıyor. Beyaz eş­yadan tencere-tavaya, küçük ev aletlerinden hastane gereçlerine kadar paslanmaz çelik kullanan tüm üreticiler etkileniyor. Ar­tık tüm ürünler yüzde 12 pahalı üretiliyor. Bu da tüketiciye fiyat olarak yansıyor” ifadelerini kul­landı.

Soruşturma rüzgarının it­halatı da artırdığına dikkat çe­ken Kaplangı, şöyle devam etti: “Özellikle mutfak eşyaları, züc­caciye ve endüstriyel mutfakta 800 milyon dolarlık dış ticaret­te ithalat artışına yol açtı. Tür­kiye’ye 800 milyon dolarlık ithal ürün girdi. Üreticiler, ‘Bu mali­yetlerle bu iş yapılmaz, bir de an­ti-damping vergisi gelecek, ben fabrikalarımı taşıyayım’ diyerek Mısır’a, başka ülkelere gitti ve­ya üretimi bırakıp ithalatçı oldu.”

“Enflasyonist baskı daha da artar”

Türkiye’nin arzuladığı katma değerli ihracatın, hammadde sa­tarak değil, nihai ürün ihraç ede­rek mümkün olacağını kaydeden ZÜCDER Başkan Vekili ve İS­TOÇDER Başkanı Ahmet Acar, “Hammadde üreticilerine fark­lı enstrümanlarla destek vermek gerekir.

Ancak onları ek vergi yön­temiyle korumaya almak doğru bir adım olmaz. Ham maddeye ge­lecek olan ek vergiler, içerde enf­lasyona neden olurken, ihracatta rekabet gücümüzü kaybetmemize yol açar. Diğer taraftan getirilme­ye çalışılan ek vergiler, hammad­de üreticilerinin gereğinden faz­la kazanç sağlamasına da neden olacak. Olumsuz bir karar çıkması durumunda içerde enflasyonist etkiler oluşacak, ihracat tarafında da kayıplar yaşanacak” dedi.

“Üretici yükü taşıyamaz, tüketici daha pahalı alır”

Paslanmaz çeliğin tencere, tava, çatal-kaşık, bıçak ve geniş bir Ho­ReCa/gastronomi ürün gamının ana hammaddesi olduğunu belir­ten GEEM Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Anti-damping kaynaklı her ek maliyet, tüketicinin günlük hayatına ve perakende fiyatlarına güçlü bir zincirleme etkiyle yan­sıyacak” dedi. Şahin, olası bir ek vergi kararının perakende fiyat­larına en az yüzde 20, yılbaşında devreye girecek maliyetlerle bir­likte yüzde 50 ve üzeri artış olarak yansıyabileceğini vurguladı. Şa­hin, “Zaten bıçak sırtında ilerle­yen birçok üretici bu yükü taşıya­maz” ifadelerini kullandı.

Karar için gözler Cumhurbaşkanı’nda

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüklerini dile getiren EVFED Başkanı Güçlü Kaplangı, “Derdimizi birinci ağızdan ilettik. Çok önemli bir tehdit yaşadığımızı anlattık. Son olarak 23 Eylül 2025 tarihinde tüm derneklerimiz bir araya gelerek Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili görüşme talebimizi ilettik. Yazılı bilgi kendilerine ulaştı. Yoğun gündemi arasında en kısa sürede kendileriyle görüşebileceğimize inanıyoruz” diyerek son kararı Cumhurbaşkanı’nın vereceğini söyledi.

“Gümrük vergisi tamamen sıfırlanmalı”

PASİD Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Barış Yılmaz ise “Beklentimiz ek bir vergi gelmemesi. Ancak farklı ülkelerdeki farklı işletmelere, farklı oranlarda ek vergi kararı da çıkabilir. Anti-damping soruşturması sonrası ek vergi kararı çıkarsa tüm sektörler etkileneceği için burada 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörleri zor durumda bırakmayacak şekilde ilerlenmeli. Anti-damping soruşturmasında sektörlerimiz için olumsuz bir karar çıkarsa yapılması gereken yüzde 12 olan gümrük vergisinin düşürülmesi ya da sıfırlanması” dedi.

Alınacak kararın büyük yatırımcıları yurt dışına kaçıracağını vurgu yapan PASDER Genel Sekreteri Fatih Köksal da, geçmişte yaşanan benzer bir durum nedeniyle beyaz eşyada iki büyük üreticinin üretimi Polonya’ya taşıdığını hatırlattı. Köksal, “Paslanmaz çelik kullanımı bir ülkenin gelişmişlik göstergesi ve sanayi için olmazsa olmaz ürün” dedi.