300 bin kişi işsiz kalır, nihai üründe fiyatlar yüzde 50 artar
Paslanmaz çeliği hammadde olarak kullanan züccaciye, mutfak eşyaları ve endüstriyel mutfak gibi sektörler, Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü anti-damping soruşturmasının karar aşamasında alarm verdi. Yedi sektörün STK temsilcileri, “Anti-damping çıkarsa üretim yurt dışına kaçar, 300 bin kişi işsiz kalır, iç pazarda fiyatlar yüzde 50 artar ve 1.5 milyar dolarlık ihracat kaybı olur” uyarısı yaptı.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Paslanmaz çelikte sular durulmuyor. 2025 yılına üretim-ithalat-ek vergi ve anti-damping soruşturması tartışmalarıyla başlayan paslanmaz çelik sektöründe, anti-damping soruşturması sona yaklaşırken üreticilerden yeni bir hamle geldi.
Ticaret Bakanlığı tarafından Posco Assan’ın başvurusu üzerine ithal paslanmaz çelik için başlatılan anti-damping soruşturmasının yakın zamanda açıklanması beklenirken, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Acar, Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Basın Sözcüsü Barış Yılmaz, Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin ve Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) Genel Sekreteri Fatih R. Köksal, “Koruma önlemi, üretici ve tüketiciyi cezalandırmasın.
Ayrımcılık istemiyoruz, üretim korunsun, ihracat artsın” çağrısında bulundular. Anti-damping çıkması durumunda üreticinin yurt dışına kaçacağını, 300 bin kişinin işsiz kalacağını ifade eden sektör temsilcileri, iç pazarda da enflasyonla birlikte nihai ürün fiyatlarının yüzde 50 artacağı vurgusu yaptı.
“Anti-damping, isteyen firmaya da zarar verecek”
Paslanmaz çelik konusundaki anti-damping kararının artık 1 ay içinde açıklanmasını beklediklerini ifade eden TUSİD Başkanı Bekir Topuz, paslanmaz çelik kullanan sektörlerin aleyhine bir karar çıkmasını beklemediklerini söyledi.
Sadece bir şirketin geleceği için 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörlerin zor durumda bırakılmayacağına inandıklarının altını çizen Topuz, “Eğer olumsuz karar çıkarsa birçok işletme çalışanlarının büyük kısmını işten çıkarmak zorunda kalacak. Yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak” dedi. Birçok firmanın da üretimini kaydıracağını söyleyen Topuz, iç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybı oluşacağına, ihracatta ise kaybın 1.5 milyar doları aşacağına işaret etti.
“Mücadelemiz sattığımız ürünlerin rekabetçiliğini koruma mücadelesi” diyen Topuz, “Bir firmaya karşı, 5.5 milyar dolarlık ihracata engel teşkil edecek bir karar almayacağına inanıyoruz. Anti-damping üreticiye, tüketiciye, uzun vadede anti-dampingi isteyen firmaya da zarar verir” diye konuştu. Bekir Topuz, Posso Assan yöneticilerine ortak basın toplantısı çağrısı da yaptı.
“Her pranga ülke ekonomisine zarar veriyor”
Hiçbir ülkede üretilmeyen hammaddeye anti-damping uygulanmadığını, üretimi olmayan hammaddenin vergisi de olmayacağını belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, “Elimizde çanta, kapı kapı dolaşıp katma değerli ürün satmaya çalışıyoruz.
İçinden geçtiğimiz dönem zaten çok zor. Bu dönemde bizlere verilecek destekleri konuşmamız gerekirken, ek vergi gelmemesi için çaba gösteriyoruz. Ev ve mutfak eşyalarında yılında başında hedefimiz kayıpsız kapatmaktı, geldiğimiz 10 ayın sonunda yüzde 4.4’lük kayıp yaşadık. Her pranga bize, ülke ekonomisine zarar veriyor” dedi.
“Üreticiler ya Mısır’a gitti ya ithalatçı oldu”
Paslanmaz çelikteki mevcut uygulamaları sektörler için ‘ölümcül’ olarak yorumlayan EVFED Başkanı Güçlü Kaplangı, “13 yıl önce yabancı sermayeli bir firmanın ‘Türkiye’de paslanmaz çeliği cevherden imal edeceğim’ diyerek verdiği sözle birlikte konulan gümrük vergisi şu anda yüzde 12 olarak devam ediyor.
Bu durum zaten bize küresel rekabette çok büyük sıkıntılar yaratırken, iç pazarda da elimizi kolumuzu bağlıyor. Beyaz eşyadan tencere-tavaya, küçük ev aletlerinden hastane gereçlerine kadar paslanmaz çelik kullanan tüm üreticiler etkileniyor. Artık tüm ürünler yüzde 12 pahalı üretiliyor. Bu da tüketiciye fiyat olarak yansıyor” ifadelerini kullandı.
Soruşturma rüzgarının ithalatı da artırdığına dikkat çeken Kaplangı, şöyle devam etti: “Özellikle mutfak eşyaları, züccaciye ve endüstriyel mutfakta 800 milyon dolarlık dış ticarette ithalat artışına yol açtı. Türkiye’ye 800 milyon dolarlık ithal ürün girdi. Üreticiler, ‘Bu maliyetlerle bu iş yapılmaz, bir de anti-damping vergisi gelecek, ben fabrikalarımı taşıyayım’ diyerek Mısır’a, başka ülkelere gitti veya üretimi bırakıp ithalatçı oldu.”
“Enflasyonist baskı daha da artar”
Türkiye’nin arzuladığı katma değerli ihracatın, hammadde satarak değil, nihai ürün ihraç ederek mümkün olacağını kaydeden ZÜCDER Başkan Vekili ve İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar, “Hammadde üreticilerine farklı enstrümanlarla destek vermek gerekir.
Ancak onları ek vergi yöntemiyle korumaya almak doğru bir adım olmaz. Ham maddeye gelecek olan ek vergiler, içerde enflasyona neden olurken, ihracatta rekabet gücümüzü kaybetmemize yol açar. Diğer taraftan getirilmeye çalışılan ek vergiler, hammadde üreticilerinin gereğinden fazla kazanç sağlamasına da neden olacak. Olumsuz bir karar çıkması durumunda içerde enflasyonist etkiler oluşacak, ihracat tarafında da kayıplar yaşanacak” dedi.
“Üretici yükü taşıyamaz, tüketici daha pahalı alır”
Paslanmaz çeliğin tencere, tava, çatal-kaşık, bıçak ve geniş bir HoReCa/gastronomi ürün gamının ana hammaddesi olduğunu belirten GEEM Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Anti-damping kaynaklı her ek maliyet, tüketicinin günlük hayatına ve perakende fiyatlarına güçlü bir zincirleme etkiyle yansıyacak” dedi. Şahin, olası bir ek vergi kararının perakende fiyatlarına en az yüzde 20, yılbaşında devreye girecek maliyetlerle birlikte yüzde 50 ve üzeri artış olarak yansıyabileceğini vurguladı. Şahin, “Zaten bıçak sırtında ilerleyen birçok üretici bu yükü taşıyamaz” ifadelerini kullandı.
Karar için gözler Cumhurbaşkanı’nda
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüklerini dile getiren EVFED Başkanı Güçlü Kaplangı, “Derdimizi birinci ağızdan ilettik. Çok önemli bir tehdit yaşadığımızı anlattık. Son olarak 23 Eylül 2025 tarihinde tüm derneklerimiz bir araya gelerek Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili görüşme talebimizi ilettik. Yazılı bilgi kendilerine ulaştı. Yoğun gündemi arasında en kısa sürede kendileriyle görüşebileceğimize inanıyoruz” diyerek son kararı Cumhurbaşkanı’nın vereceğini söyledi.
“Gümrük vergisi tamamen sıfırlanmalı”
PASİD Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Barış Yılmaz ise “Beklentimiz ek bir vergi gelmemesi. Ancak farklı ülkelerdeki farklı işletmelere, farklı oranlarda ek vergi kararı da çıkabilir. Anti-damping soruşturması sonrası ek vergi kararı çıkarsa tüm sektörler etkileneceği için burada 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörleri zor durumda bırakmayacak şekilde ilerlenmeli. Anti-damping soruşturmasında sektörlerimiz için olumsuz bir karar çıkarsa yapılması gereken yüzde 12 olan gümrük vergisinin düşürülmesi ya da sıfırlanması” dedi.
Alınacak kararın büyük yatırımcıları yurt dışına kaçıracağını vurgu yapan PASDER Genel Sekreteri Fatih Köksal da, geçmişte yaşanan benzer bir durum nedeniyle beyaz eşyada iki büyük üreticinin üretimi Polonya’ya taşıdığını hatırlattı. Köksal, “Paslanmaz çelik kullanımı bir ülkenin gelişmişlik göstergesi ve sanayi için olmazsa olmaz ürün” dedi.