300 e-ticaret sitesinden dijital pazarlama atağı

16 Ekim 2020

IdeaSoft ile EG Bilişim Teknolojileri arasında yapılan iş birliği sayesinde 300 e-ticaret sitesi, Google reklam yönetimi, sosyal medya reklam yönetimi ve veri analizi hizmetlerinden faydalandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 63’ü online araçları, müşterilerle iletişim kurmak amacıyla kullanıyor. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki yüzde 58.

KOBİ’lerin yüzde 71’i “dijital” dedi

Açıklamada görüşlerine yer verilen EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’inin ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullandığına dikkat çekti. Dijital pazarlamanın ölçülebilir sonuçlarını doğru kullananların, buradan elde ettiği dönüşleri işlerine yansıtan işletmelerin satış hacimlerini katladıklarını söyleyen Bülbül, "Özellikle Google Analytics gibi web analiz araçlarıyla müşterilerinin trafiğini analiz edip etkili kararlar alabiliyor. IdeaSoft ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklığımızla 300 e-ticaret sitesine dokunduk. Bu e-ticaret siteleri, müşterilerini daha iyi tanıyarak, dijital pazarlama bütçelerini etkin bir şekilde yönetebiliyor.” dedi.

"Dijital pazarlama müşteriye açılan büyük bir kapı"

IdeaSoft Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Seyhun Recep Özkara ise, “Müşterilerimizin dijital pazarlamanın sunduğu imkanlardan en doğru şekilde faydalanmalarını amaçladık. Proje sayesinde e-ticaret yapan siteler, EG Bilişim Teknolojileri’nin deneyimli kadrosundan destek aldılar ve bu sayede de etkili bir dijital pazarlama stratejisi oluşturdular. Yeni normalde dijital pazarlamaya yatırım yapmak, milyonlarca müşteriye kapıları açmak ile eş anlamlı.” ifadelerini kullandı.