300 teknoloji markası Mobilefest’te buluşacak
Avrasya Bölgesi’nin en büyük teknoloji buluşmalarından biri olan Avrasya Teknoloji Haftası için geri sayım başladı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı, bu yıl Agora Fintech fuarıyla birlikte kapsamı genişletilerek 17-19 Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde Mobilefest ve Agora Fintech fuarları düzenlenecek. ExpoHIS’in organize ettiği ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan fuara 300’den fazla marka ve 10 bini aşkın ziyaretçiyi tek çatı altında buluşturacak.
Her yıl artan bir ivmeyle teknoloji alanında sektörün en önemli markalarını ağırlayan Avrasya Teknoloji Haftası, hizmet ve altyapı sağlayıcılarını ve teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları ve gelir kaynakları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek.
Atölye ve konferanslarla zenginleştirilen fuarda sektör profesyonelleri sektördeki gelişmeleri yerinde takip etme ve B2B görüşmelerinin yanı sıra önde gelen yenilikçi teknoloji devleriyle tanışma fırsatı bulacak.
Teknoloji dünyasının geniş kapsamını daha iyi yansıtabilmek için 2025 itibariyle fuarın isminin “Avrasya Teknoloji Haftası” olarak değiştiğinin altını çizen ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Etkinliğimizin yeni ismi hem bölgesel hem de küresel ölçekte teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası olma misyonumuzu çok daha güçlü bir şekilde vurguluyor.
Mobilefest’in içerisinden finansal teknolojilere yönelik ayrı bir fuar yarattık. Agora Fintech adını verdiğimiz bu fuarda finansal teknolojiler ve ödeme sistemlerine yönelik hizmet veren firmalar yer alıyor” dedi.
“Türkiye’yi bilişimde marka haline getirmeyi hedefliyoruz”
Türkiye’nin dijital dönüşüm gücüne dikkat çeken Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ise Türkiye’de yazılım ve bilişim sektörü son yıllarda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, "Yazılım ve bilişim sektörü, yalnızca teknolojik ilerlemeye değil, aynı zamanda yüksek katma değer üretimine de öncülük ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, 2024 yılında yazılım ve bilişim alanındaki ihracatımız 4,8 milyar dolara ulaştı. 200 binin üzerinde istihdam sağlayan sektör hem iç pazarda hem de küresel ölçekte büyümeye devam ediyor” diye konuştu.