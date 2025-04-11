300 teknoloji markası Mobilefest’te buluşacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı, bu yıl Agora Fin­tech fuarıyla birlikte kapsamı genişletilerek 17-19 Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde Mo­bilefest ve Agora Fintech fuar­ları düzenlenecek. ExpoHIS’in organize ettiği ve Ticaret Ba­kanlığı’nın desteğiyle yapılan fuara 300’den fazla marka ve 10 bini aşkın ziyaretçiyi tek çatı al­tında buluşturacak.

Her yıl artan bir ivmeyle tek­noloji alanında sektörün en önemli markalarını ağırla­yan Avrasya Teknoloji Hafta­sı, hizmet ve altyapı sağlayıcı­larını ve teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları ve ge­lir kaynakları oluşturmak ama­cıyla yerli ve yabancı iş insan­ları ve sektör profesyonelleriy­le bir araya getirecek.

Atölye ve konferanslarla zenginleştirilen fuarda sektör profesyonelleri sektördeki gelişmeleri yerinde takip etme ve B2B görüşmeleri­nin yanı sıra önde gelen yenilik­çi teknoloji devleriyle tanışma fırsatı bulacak.

Teknoloji dün­yasının geniş kapsamını daha iyi yansıtabilmek için 2025 iti­bariyle fuarın isminin “Avras­ya Teknoloji Haftası” olarak de­ğiştiğinin altını çizen ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Etkinliğimizin yeni ismi hem bölgesel hem de küresel ölçek­te teknoloji ve inovasyonun bu­luşma noktası olma misyonu­muzu çok daha güçlü bir şekilde vurguluyor.

Mobilefest’in içe­risinden finansal teknolojile­re yönelik ayrı bir fuar yarattık. Agora Fintech adını verdiğimiz bu fuarda finansal teknolojiler ve ödeme sistemlerine yönelik hizmet veren firmalar yer alı­yor” dedi.

“Türkiye’yi bilişimde marka haline getirmeyi hedefliyoruz”

Türkiye’nin dijital dönüşüm gücüne dikkat çeken Hizmet İh­racatçıları Birliği (HİB) Yöne­tim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ise Türkiye’de yazılım ve bilişim sektörü son yıllarda ciddi bir bü­yüme ivmesi yakaladığını belir­terek, "Yazılım ve bilişim sektö­rü, yalnızca teknolojik ilerleme­ye değil, aynı zamanda yüksek katma değer üretimine de öncü­lük ediyor. Merkez Bankası veri­lerine göre, 2024 yılında yazılım ve bilişim alanındaki ihracatı­mız 4,8 milyar dolara ulaştı. 200 binin üzerinde istihdam sağla­yan sektör hem iç pazarda hem de küresel ölçekte büyümeye de­vam ediyor” diye konuştu.