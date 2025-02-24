35 milyon euroluk tesis, yılsonuna hazır
Yataş Bedding’in yenilediği Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi anne-bebek uyum odası hizmete girdi. Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, Kayseri’de inşası devam eden 35 milyon euro yatırım yapılan yeni tesisin yılsonunda üretime başlayacağını duyurdu.
Sevilay ÇOBAN
Yataş Bedding, prematüre bebeklerin sağlıklı büyümesine destek olmak amacıyla El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle yürüttüğü “Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar” projesi kapsamında yeni bir adım daha attı.
Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’da yenilenen anne-bebek uyum odalarının ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni uyum odası, hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış törenine Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay’ın yanı sıra Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Can Ertan Argın, Dr. Cemil Karadağ, prematüre bebek anneleri ve hastane çalışanları katıldı.
300 kişiye direk iş imkânı sağlayacak
Gündoğdu, açılış sonrası 2025 yılı hedeflerine dair bilgiler paylaştı. “2025’te uyku sağlığı konusundaki uzmanlığımızı bir adım öteye taşıyarak ‘Spine Care 360’ adlı omurga dostu yataklarımızı tüketicilerle buluşturuyoruz” diyen Gündoğdu, şunları söyledi: “Temelleri Anadolu’nun ilk sünger fabrikası Süntaş ile 1976 yılında atılan Yataş olarak bugün Kayseri ve Ankara’da 92 bin metrekare kapalı alanı 160 bin metrekare açık alandaki tesislerimizde üretim yapıyoruz.
İki fabrikadaki güneş enerjisine geçen yıl yaptığımız 710 milyon TL yatırıma ek olarak 2025’te yaklaşık 600 milyon TL ek yatırım planlıyoruz. Ayrıca, Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 50 bin m2 alan üzerinde ortalama 500 bin metreküp/yıl kapasiteyle Türkiye’nin tek çatı altındaki toplam 35 milyon euroluk yatırıma sahip büyük, kapalı sünger fabrikasını 2025’in son çeyreğinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Fabrikamız tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 300 kişiye direk iş imkânı sağlayacağız.”
2025 hedefi 150 yeni mağaza
Gündoğdu, Orta Avrupa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 46’yı aşkın ülkede perakende ve bayi ağılarını güçlendirdiklerini belirterek, “Rusya, Avrupa, Irak ve Orta Asya bölgesi ile Türki Cumhuriyetleri’ndeki varlığımızı genişletirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İsviçre, Fildişi, Almanya, Kanada, Moğolistan gibi birçok ülkede de açılışlarımız devam edecek. Yataş Grup olarak, Enza Home, Yataş Bedding, Divanev ve Puffy markalarıyla yurt içinde ve yurt dışında toplamda 2000’e yakın satış noktasıyla hizmet veriyoruz. Grup olarak bu yıl 150 yeni mağaza açmayı planlıyoruz.
Türkiye’de 76 ilde 357 mağazayla birlikte toplamda 609 satış noktası bulunan Yataş Bedding ile “Mükemmel Yataş Uykusu”nu konseptli yurt içi ve yurt dışında mevcut 36 mağaza ve açılış süreci devam eden 40 yeni konsept mağaza ile deneyimsel mağazacılık alanında büyümeyi hedefliyoruz. Global pazarlarda ise 34 mağaza ve 46 corner mağaza ile toplam 80 satış noktasında yer alıyoruz. 2025 yılında yurt dışında Yataş Bedding markamızla 25 satış noktası daha açmayı planlıyoruz. 2025 öngörümüz ve hedefimiz; yılı enflasyonun üzerinde 10-12 puanlık büyümeyle kapatmak” dedi.
‘Minik kahramanlara’ nest ve kuvöz örtüsü desteği
Proje kapsamında bugüne kadar yeniledikleri uyum odalarıyla 6 binden fazla anne ve bebeğin yanında olduklarını kaydeden Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Yola çıkarken her bir bebeğimizin hayata tutunma mücadelesinde yalnız olmadığını hissetmesini istedik. Aynı zamanda başta anneler olmak üzere ebeveynlerin, özveriyle çalışan doktorlarımızın ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızın da yanlarında olmayı amaçladık.
Bunun için anne-bebek uyum odalarına odaklandık. Biliyoruz ki; anneler için en zor anlardan biri, bebeklerini kuvözde görmek ve onlara dokunamamak… İşte tam da bu nedenle anne-bebek uyum odaları büyük bir anlam taşıyor. Bu odalar, annelerin bebekleriyle daha yakın temas kurmalarını, bakım süreçlerine alışmalarını ve lohusalık dönemlerini daha sağlıklı geçirmelerini sağlıyor. Burada, anneler bebeklerini kucaklarına alıyor, onların kokusunu içine çekiyor ve hayatlarının en özel bağlarını kuruyorlar.
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sağladığımız nest ve kuvöz örtüsü desteğiyle minik kahramanların sağlıkla büyümelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Can Ertan Argın da bu desteğin hastaneleri için önemine değinerek, prematüre doğan bebeklerin annelerine yakın kalmalarının bakım süreçlerini hızlandırdığını ifade etti. Argın, ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.