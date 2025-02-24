35 milyon euroluk tesis, yılsonuna hazır

Sevilay ÇOBAN

Yataş Bedding, prematü­re bebeklerin sağlıklı bü­yümesine destek olmak amacıyla El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle yürüttüğü “Uykunun Mucizesi ile Büyü­yen Mini Kahramanlar” projesi kapsamında yeni bir adım daha attı.

Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’da ye­nilenen anne-bebek uyum oda­larının ardından Trabzon Kanu­ni Eğitim ve Araştırma Hastane­si’nin yeni uyum odası, hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış tö­renine Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başka­nı İlknur Okay’ın yanı sıra Trab­zon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcı­sı Uzm. Dr. Can Ertan Argın, Dr. Cemil Karadağ, prematüre be­bek anneleri ve hastane çalışan­ları katıldı.

300 kişiye direk iş imkânı sağlayacak

Gündoğdu, açılış sonrası 2025 yılı hedeflerine dair bilgiler pay­laştı. “2025’te uyku sağlığı konu­sundaki uzmanlığımızı bir adım öteye taşıyarak ‘Spine Care 360’ adlı omurga dostu yataklarımı­zı tüketicilerle buluşturuyoruz” diyen Gündoğdu, şunları söyledi: “Temelleri Anadolu’nun ilk sün­ger fabrikası Süntaş ile 1976 yı­lında atılan Yataş olarak bugün Kayseri ve Ankara’da 92 bin met­rekare kapalı alanı 160 bin met­rekare açık alandaki tesisleri­mizde üretim yapıyoruz.

İki fab­rikadaki güneş enerjisine geçen yıl yaptığımız 710 milyon TL ya­tırıma ek olarak 2025’te yaklaşık 600 milyon TL ek yatırım plan­lıyoruz. Ayrıca, Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 50 bin m2 alan üzerinde ortala­ma 500 bin metreküp/yıl kapa­siteyle Türkiye’nin tek çatı al­tındaki toplam 35 milyon euro­luk yatırıma sahip büyük, kapalı sünger fabrikasını 2025’in son çeyreğinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Fabrikamız tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 300 kişiye direk iş imkânı sağla­yacağız.”

2025 hedefi 150 yeni mağaza

Gündoğdu, Orta Avrupa, Azer­baycan, Kazakistan, Kırgızis­tan, Özbekistan, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üze­re 46’yı aşkın ülkede perakende ve bayi ağılarını güçlendirdikle­rini belirterek, “Rusya, Avrupa, Irak ve Orta Asya bölgesi ile Tür­ki Cumhuriyetleri’ndeki varlığı­mızı genişletirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İsviçre, Fil­dişi, Almanya, Kanada, Moğo­listan gibi birçok ülkede de açı­lışlarımız devam edecek. Yataş Grup olarak, Enza Home, Yataş Bedding, Divanev ve Puffy mar­kalarıyla yurt içinde ve yurt dı­şında toplamda 2000’e yakın sa­tış noktasıyla hizmet veriyoruz. Grup olarak bu yıl 150 yeni ma­ğaza açmayı planlıyoruz.

Türki­ye’de 76 ilde 357 mağazayla bir­likte toplamda 609 satış noktası bulunan Yataş Bedding ile “Mü­kemmel Yataş Uykusu”nu kon­septli yurt içi ve yurt dışında mevcut 36 mağaza ve açılış sü­reci devam eden 40 yeni konsept mağaza ile deneyimsel mağaza­cılık alanında büyümeyi hedef­liyoruz. Global pazarlarda ise 34 mağaza ve 46 corner mağaza ile toplam 80 satış noktasında yer alıyoruz. 2025 yılında yurt dışın­da Yataş Bedding markamızla 25 satış noktası daha açmayı planlı­yoruz. 2025 öngörümüz ve hede­fimiz; yılı enflasyonun üzerinde 10-12 puanlık büyümeyle kapat­mak” dedi.

‘Minik kahramanlara’ nest ve kuvöz örtüsü desteği

Proje kapsamında bugüne kadar yeniledikleri uyum odalarıyla 6 binden fazla anne ve bebeğin yanında olduklarını kaydeden Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Yola çıkarken her bir bebeğimizin hayata tutunma mücadelesinde yalnız olmadığını hissetmesini istedik. Aynı zamanda başta anneler olmak üzere ebeveynlerin, özveriyle çalışan doktorlarımızın ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızın da yanlarında olmayı amaçladık.

Bunun için anne-bebek uyum odalarına odaklandık. Biliyoruz ki; anneler için en zor anlardan biri, bebeklerini kuvözde görmek ve onlara dokunamamak… İşte tam da bu nedenle anne-bebek uyum odaları büyük bir anlam taşıyor. Bu odalar, annelerin bebekleriyle daha yakın temas kurmalarını, bakım süreçlerine alışmalarını ve lohusalık dönemlerini daha sağlıklı geçirmelerini sağlıyor. Burada, anneler bebeklerini kucaklarına alıyor, onların kokusunu içine çekiyor ve hayatlarının en özel bağlarını kuruyorlar.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sağladığımız nest ve kuvöz örtüsü desteğiyle minik kahramanların sağlıkla büyümelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Can Ertan Argın da bu desteğin hastaneleri için önemine değinerek, prematüre doğan bebeklerin annelerine yakın kalmalarının bakım süreçlerini hızlandırdığını ifade etti. Argın, ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.