35 ülkeden 300 firma işbirliği için Bursa’da

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80’inini tek başına gerçekleştiren Bursa, BTSO’nun liderliğinde düzenlenen UR-GE projeleriyle hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sebebiyle B2B organizasyonlarına 2 yıllık bir ara veren Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) üyeleri, 2022 yılına hızlı başladı. UR-GE Üyesi 70 firma, BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi. Programa, dünyanın dört bir yanından sektör temsilcisi katıldı. Rusya, Özbekistan, Fas, Cezayir, Irak, İngiltere, İspanya, Polonya ve Sırbistan gibi birçok ülkeden firma, Bursalı sektör temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu. 2 gün süren programda Bursalı firmalar, yabancı müşterilerle yaklaşık 500 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

“UR-GE üyelerinin yüzde 70’i ilk defa ihracat yaptı”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Oda olarak sektörün ihracat odaklı büyümesi için 2022 yılında da çalışmalara devam edeceklerini söyledi. ‘Juniokids’ kurumsal kimliği altında faaliyet gösteren 2 ayrı UR-GE projesinin sektörün dış ticaretine güç kattığını ifade eden İsmail Kuş, şimdiye kadar UR-GE üyesi firmaların yüzde 70’inin ilk kez doğrudan ihracat yapma başarısı gösterdiğinin altını çizdi. Bebe – çocuk konfeksiyonu sektörü ihracatının her yıl ortalama yüzde 30 seviyesinde artarken, UR-GE üyesi firmaların 3 yıllık proje sürecinde ihracatlarını yüzde 150 seviyelerine kadar yükseltmeyi başardığını belirten İsmail Kuş, “Odamız ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, 35 ülkeden yaklaşık 300 yabancıyı ağırladık. Pandemi, yeni varyantla beraber yükselmiş gibi görünse de ticari hayat devam ediyor. BTSO olarak bizler de üyelerimizin ihracatını artırma noktasında yoğun tempomuzu sürdürüyoruz” dedi.