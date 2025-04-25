350 tonluk hasat ile 250 ton deniz balığı kurtuldu
Metro Türkiye, sürdürülebilir balıkçılık vizyonu doğrultusunda Samsun›da yetiştirmeye başladığı Türk Somonu’nun ilk hasadını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 350 tonluk hasat ile 250 ton deniz balığının da yem olmasının önüne geçildi. Türk somonu yetiştiriciliği ile ülkedeki somon tüketiminin artırılması amaçlanıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye, balık tüketiminde dünya ve Avrupa ortalamalarının oldukça altında. Fakat buna rağmen eldeki verilere göre ülkemizdeki balık tüketimi giderek artmaya devam ediyor. 2023 verilerine göre ülkemizdeki kişi başı tüketim yaklaşık 7.2 kilogram seviyelerinde kayıtlara geçti.
Bu, 2023’ten önceye kıyasla yüzde 18’ler civarında bir artışın olduğunu gösterdi. 2019 yılında 6 kilo olan tüketimin, bugün ise 8 kilo civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu kapsamda, Türkiye’de balık tüketimini artırma amaçlı çalışmalar yürüten Metro Türkiye, bu kez de Türk somonunun izinden gitti.
2017 yılından bu yana balıkta izlenebilirliği devreye alan Metro Türkiye, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve balık türlerinin koruma altına alınması için Samsun’un Yakakent ilçesinde yetiştirdiği Türk Somonu’nun ilk hasadını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen 350 tonluk hasat ile 250 ton deniz balığının da yem olmasının önüne geçilmiş oldu. Market, Türk Somonu’nu ülkemizde kendi markası altında Metro Premium Türk Somonu olarak tezgahlara taşımaya başladı.
Çevreye katkı, sofralara güvence taşıyacak
Ülkemizde önemli potansiyeli olan balıkçılığın sürdürülebilirliğini desteklemeye ve balık tüketimini artırmaya odaklandıklarını belirten Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, “Balığı yalnızca ticari bir ürün olarak değil gelecek nesillere bırakılması gereken değer olarak görüyor, 15 yıldır çeşitli sürdürülebilir balıkçılık projeleri yürütüyoruz.
2021 yılında Metro Premium Levrek ve Çipura ile başlattığımız ‘Yediği Önünde, Yemediği Yarında’ projemizde, Türkiye’de bir ilk olarak balıkların alg yağlı balık yemi ile beslenmesini sağlayarak, deniz balıklarının gelecek nesillere kalmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık anlayışıyla şimdi de üretimi ve ihracatı son yıllarda oldukça yükselen Türk Somonu’nu kendi markamızla sunmaya başladık. Metro Premium Türk Somonu, çevreye olan katkısının yanı sıra sofralara kalite ve güvence de taşıyor” dedi.
Toplamda 227 ayrı kalite kontrol sürecinden geçerek reyonlara ulaşan Metro Premium Türk Somonu’nun, 2017 yılından bu yana balıkta sunulan izlenebilirlik imkanıyla tüketicilere üretim sürecinin de yüzde 100 şeffaflıkla aktarılabilmesini sağladığını belirten Hamit Baykal, “Amacımız bilinirliği ve tüketimi de ülkemizde artmaya başlayan bu değerli balığın profesyonel mutfaklarda daha fazla kullanılır olmasını sağlamak. Bununla birlikte, yetiştirilirken uyguladığımız yöntemlerle denizlerimizde ekosistemin korunmasına verdiğimiz katkıyı artırırken, lezzeti güvenilir bir şekilde sunabilmek” diye konuştu.
Metreküp başına 8-10 kilogram arasında balık
Balıkların yetiştirdiği kafeslerde metreküp başına 8 ila 10 kilogram arasında balık bulunuyor. Bu sayede balıkların ferah bir ortamda büyüyerek daha az strese girmeleri sağlanıyor ve daha lezzetli balıklar elde ediliyor. Balıklar ise toplamda 227 ayrı kalite kontrol sürecinden geçiyor.
Ekosistemi koruyan yöntemle yetiştiriliyor
Parlak Su Ürünleri ve Skretting Türkiye iş ortaklığıyla, Karadeniz açıklarında Samsun’un Yakakent ilçesinde yetiştirilen Metro Premium Türk Somonu, ekosistemi korumaya yönelik gelişmiş yöntemlerle yetiştiriliyor. İçeriğindeki deniz balığı oranı azaltılarak bunun yerine yüksek Omega-3 içeriğine sahip alg yağı kullanılan yemlerle beslenen balıklar sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Balığın içerdiği yüksek Omega-3 değeri, zengin yağ deposu olmasıyla lezzet anlamına da geliyor. Böylelikle Metro Türkiye sofralara besleyici, güvenilir ve lezzetli balıklar sunuyor.