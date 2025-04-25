350 tonluk hasat ile 250 ton deniz balığı kurtuldu

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye, balık tüketi­minde dünya ve Av­rupa ortalamalarının oldukça altında. Fakat buna rağmen eldeki verilere göre ülkemizdeki balık tüketimi gi­derek artmaya devam ediyor. 2023 verilerine göre ülkemiz­deki kişi başı tüketim yakla­şık 7.2 kilogram seviyelerinde kayıtlara geçti.

Bu, 2023’ten önceye kıyasla yüzde 18’ler civarında bir artışın olduğu­nu gösterdi. 2019 yılında 6 ki­lo olan tüketimin, bugün ise 8 kilo civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu kapsamda, Tür­kiye’de balık tüketimini artır­ma amaçlı çalışmalar yürüten Metro Türkiye, bu kez de Türk somonunun izinden gitti.

2017 yılından bu yana ba­lıkta izlenebilirliği devreye alan Metro Türkiye, sürdü­rülebilir balıkçılığın destek­lenmesi ve balık türlerinin koruma altına alınması için Samsun’un Yakakent ilçesin­de yetiştirdiği Türk Somo­nu’nun ilk hasadını gerçek­leştirdi. Gerçekleştirilen 350 tonluk hasat ile 250 ton deniz balığının da yem olmasının önüne geçilmiş oldu. Market, Türk Somonu’nu ülkemizde kendi markası altında Metro Premium Türk Somonu olarak tezgahlara taşımaya başladı.

Çevreye katkı, sofralara güvence taşıyacak

Ülkemizde önemli potan­siyeli olan balıkçılığın sürdü­rülebilirliğini desteklemeye ve balık tüketimini artırma­ya odaklandıklarını belirten Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, “Ba­lığı yalnızca ticari bir ürün olarak değil gelecek nesille­re bırakılması gereken de­ğer olarak görüyor, 15 yıldır çeşitli sürdürülebilir balık­çılık projeleri yürütüyoruz.

2021 yılında Metro Premium Levrek ve Çipura ile başlat­tığımız ‘Yediği Önünde, Ye­mediği Yarında’ projemizde, Türkiye’de bir ilk olarak ba­lıkların alg yağlı balık yemi ile beslenmesini sağlayarak, de­niz balıklarının gelecek nesil­lere kalmasına katkı sağlıyo­ruz. Sürdürülebilir balıkçılık anlayışıyla şimdi de üretimi ve ihracatı son yıllarda olduk­ça yükselen Türk Somonu’nu kendi markamızla sunma­ya başladık. Metro Premium Türk Somonu, çevreye olan katkısının yanı sıra sofrala­ra kalite ve güvence de taşı­yor” dedi.

Toplamda 227 ayrı kalite kontrol sürecinden geçerek re­yonlara ulaşan Metro Premi­um Türk Somonu’nun, 2017 yılından bu yana balıkta sunu­lan izlenebilirlik imkanıyla tü­keticilere üretim sürecinin de yüzde 100 şeffaflıkla aktarıla­bilmesini sağladığını belirten Hamit Baykal, “Amacımız bili­nirliği ve tüketimi de ülkemiz­de artmaya başlayan bu değerli balığın profesyonel mutfaklar­da daha fazla kullanılır olması­nı sağlamak. Bununla birlikte, yetiştirilirken uyguladığımız yöntemlerle denizlerimiz­de ekosistemin korunmasına verdiğimiz katkıyı artırırken, lezzeti güvenilir bir şekilde su­nabilmek” diye konuştu.

Metreküp başına 8-10 kilogram arasında balık

Balıkların yetiştirdiği kafeslerde metreküp başına 8 ila 10 kilogram arasında balık bulunuyor. Bu sayede balıkların ferah bir ortamda büyüyerek daha az strese girmeleri sağlanıyor ve daha lezzetli balıklar elde ediliyor. Balıklar ise toplamda 227 ayrı kalite kontrol sürecinden geçiyor.

Ekosistemi koruyan yöntemle yetiştiriliyor

Parlak Su Ürünleri ve Skretting Türkiye iş ortaklığıyla, Karadeniz açıklarında Samsun’un Yakakent ilçesinde yetiştirilen Metro Premium Türk Somonu, ekosistemi korumaya yönelik gelişmiş yöntemlerle yetiştiriliyor. İçeriğindeki deniz balığı oranı azaltılarak bunun yerine yüksek Omega-3 içeriğine sahip alg yağı kullanılan yemlerle beslenen balıklar sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Balığın içerdiği yüksek Omega-3 değeri, zengin yağ deposu olmasıyla lezzet anlamına da geliyor. Böylelikle Metro Türkiye sofralara besleyici, güvenilir ve lezzetli balıklar sunuyor.