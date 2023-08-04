375 evin tüketimi kadar enerji tasarrufu sağladı

Koltek Müşavirlik’in enerji etkin renovasyon projesini üstlendiği kamu binalarından biri olan Trabzon-Doğu Karadeniz Öğrenci Yurdu'nda yüzde 55 oranında enerji tasarrufu sağlandığını belirten Koltek Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Dalgıç, “45.4 bin m2 inşaat alanına sahip Trabzon Doğu Karadeniz Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen verimlilik artırıcı projeler ile 183 bin 365 ağacın tuttuğuna eşdeğer karbondioksit emisyonu engellenecek, bina yıllık elektrik ihtiyacının ortalama 234 BİN 288,8 kWh kadarı güneş panelleri ile karşılanacak, yaklaşık 375 evin tüketimi kadar yakıt tasarrufu sağlanacak” açıklamasında bulundu.

“İnşaat sektörünü canlandırır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dalgıç, projenin enerji verimliliğine yönelik çok büyük bir adım olduğunun altını çizerek, yenileme çalışmalarının aynı zamanda inşaat sektörünü de canlandıracak önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Koltek Müşavirlik olarak Türkiye’de kamu binalarının enerji tüketimlerini ve sera gazı salınımlarını azaltmak üzere başlatılan KABEV projesinin teknik danışmanlık hizmetini de üstlendiklerini ifade eden Dalgıç, “Bu proje sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri gibi pek çok kamu binası enerji verimli bir şekilde yenilenecek ve büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlanacaktır” dedi. Dalgıç, “Hızlı şehirleşme ve artan nüfusa bağlı olarak ülkemizin enerji ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor.

Enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, binaların sanayiden sonra ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. KABEV projesi, enerji tüketiminde sağlanacak azalma ile kamu bütçesinde tasarruf yapılmasına imkan verecek, yaratacağı çevresel ve sosyal olumlu etkiler ile toplumun bilinçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

KABEV’in enerji verimliliği çalışmalarının özel sektöre de örnek teşkil edeceğini söyleyen Dalgıç, proje ile karbondioksit emisyonunun azaltılarak çevrenin korunmasının, bina kullanıcılarının enerji verimliliği ve enerji yönetimi konularındaki farkındalıklarının artmasının ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini dile getirdi