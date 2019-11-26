4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" sona erdi

26 Kasım 2019

Hakan KILIÇ



Açık bulunduğu süre boyunca sektör paydaşları ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Fuar; TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizasyonu yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Karadeniz Perakendeciler Birliği, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği’nin de işbirlikleriyle gerçekleşti.



Açılışta ilk olarak konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp GÖKDEMİR; “Geçtiğimiz yıla göre alan bakımından %20 büyüme sağlayan Samsun Gıda Fuarı her geçen gün hem bölgeye hem de gıda sektörüne önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Bu yıl bir ilk olarak profesyonel gıda fuarının yanına bir salonumuza da Yöresel Ürünler Fuarı’nı ilave ettik.”dedi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki AÇIKGÖZ, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Eyüp GÜLER, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman HIZIR ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat SOĞUK’un selamlama hitaplarının ardından bir konuşma yapan Vali Osman KAYMAK da şunları söyledi:



“Samsun fuarlar kentidir. Geçmişte bu konuda çok güzel tecrübeleri vardır ancak bunları TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’yle daha profesyonel bir hale getirmeye çalıştık. Aslen Samsun’da 2-3 ayda bir fuar açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Karadeniz’in önemli kentlerinden İlkadım şehrinin, Samsun’un dört ulaşım yolu ağında bulunması ve ticaret merkezi olması bu fuarları çok anlamlı kılıyor. Samsun aynı zamanda üç tane büyük ovası olan bir tarım kenti. Ülkemizin gıda sektörüne olan katkılarımızla iddialı bir kentiz. O yönüyle de Gıda Fuarı’nın burada olması anlamlı.Artık insanlar bilinçlendiler ve her şeyi çok yakından takip ediyorlar. O yönüyle sağlığımızı direkt olarak ilgilendiren bu alanın en iyi şekilde tanınması ve ürünlerin de tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması büyük önem taşıyor. Bu fuarlarda bir yerde bunu sağlıyor. Özellikle Samsun ve bölge illeri olarak burada yapacağımız çalışmalar hem Samsun’umuzun hem bölgemizin çok değerli ürünlerinin tanıtılması, işlenmesi ve katma değerinin artırılması konusunda çok büyük katkı yapacaktır.”



Konuşmaların ardından start alan Samsun Gıda Fuarı 2019’un açılışında Samsun İl Tarım ve Orman Müd.’ne vekaleten Celal DEĞİRMENCİ, Şube ve İlçe Müdürlerimiz ile İl ve İlçe teşkilatlarından ilgili personelin yanı sıra; ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri, 22 farklı ilden gelen Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği (KATBİR) üyesi aşçılar, sanayici ve iş adamları, firma temsilcileri, yerel televizyon ve gazetelerle akademisyenler, çok sayıda davetli hazır bulundu. Dört gün süren etkinlikte çeşitli seminer ve eğlence faaliyetleri en az geniş yelpazeli gıda ürünleri kadar ilgi gördü.

Üretimden paketleme ve işlemeye kadar bütün gıda sektörü paydaşlarının bir araya geldiği Fuar her yıl olduğu gibi pek çok iş bağlantısına da zemin oluştururken,Samsun’umuzun tanıtımı, ürünlerin işlenmesi ve katma değerlerinin artırılması konusunda önemli katkılar yapması bekleniyor.