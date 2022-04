446 kilometrelik gastronomi yolu oldu, markalar sıraya girdi

Takip Et

Necla DALAN

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., bağlantı yollarıyla birlikte 446 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde Oksijen markalı tesisleri işletiyor. 160’ın üzerinde iş ortağına ulaşan şirketin işlettiği 29 tesiste 142 mağaza hizmet veriyor. Tesis sayısının 33’e çıkarılması planlanıyor. Perakendecilerle birlikte 250 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı tesislerde 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Yaz döneminde bu sayı 6 bin kişiye ulaşıyor. Son dönemde otoyol gastronomi alanında çok ciddi başarı yakalamış durumda. Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Alp Gürdil, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Türkiye’nin her bölgesinden lezzetlerin sunulduğu 446 kilometrelik bir gastronomi yolu haline geldiğini söyledi. Gürdil, “Sadece İstanbul ve İzmir arasındaki yöresel lezzetleri değil, Türkiye’nin birçok noktasından yöresel lezzetleri tesislerimize taşıdık. Farklı yörelerden lezzetler için ciddi bir teşvik oldu. Birçoğu hızla tanındı ve ünlü oldu. Tesislerimizdeki gastronomi markaları artık kendi markalarıyla ürün yaptırmaya da başladı” dedi.

Markalar ciroda şehir mağazalarını katlıyor

Oksijen tesislerinde akaryakıt istasyonlarının yanı sıra Emporio Armani’den Mavi’ye, Kahve Dünyası’ndan Starbucks’a, Günaydın’dan İkbal’e birçok yerli ve yabancı marka müşterilerini ağırlıyor. Oksijen tesislerindeki çoğu markanın ciroda şehir şubelerini katladığını kaydeden Alp Gürdil, “Müşteri kitlemizin profili yüksek. A ve B kitlesine hitap ediyoruz. Daha uygun yol geçiş ücretleriyle C grubuna da hitap etmeye başladık. Tesislerimizde tüm alanlar dolu. Yeni mağazalar için yer kalmadı. Mevcut alanlar 1-2 yıla kadar yetmeyecek. Mevcut tesislere eklentiler yapıp büyüteceğiz. Arabaya servis hizmetine Balıkesir’deki Oksijen 204’te başlayacağız. Talep her gün artıyor, tesislere girmek için sıra bekleyenler var. Mevcut markaların hepsi çok memnun. Şehir mağazalarına göre 6-7 kat ciro üreten markalar var. Birçok markanın, özellikle de dünya markalarının performansı çok yüksek. Ciroda kendi zincirlerinde ilk 2’ye giriyor. Hem perakendecilerin iş hacmini hem de müşterilerimizin memnuniyetini artıracak sadakat programları üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Ziyaretçi sayısı yılsonunda 50 milyonu bulacak

Oksijen’i dünyanın en büyük pasajı olarak nitelendiren Gürdil, müşteri odaklı çalıştıklarına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim işletme modelimizin dünyada benzeri yok. Müşterilerimizin şehirde beğendikleri her şeyi bulabilecekleri bir model tasarladık. Bölgede yaşayan insanların da buradan yararlanmasını hedefledik. Burası bir pazar ve bu yol üzerinde istediğimiz marka ve mağaza miksini oturttuk. Her bölgenin kendi karakteristiğine uygun tasarımlar yaptık. Modelimiz başarılı oldu. Farklı lezzetlerin de katkısı oldu. Ortalama tesislerimize günde 150 bin ziyaretçi geliyor. Bayram döneminde 300 bin civarına yükseliyor. Bu yıl daha da artacak diye bekliyoruz. Yılsonu toplam ziyaretçi sayısının 50 milyonu bulmasını öngörüyoruz. 446 kilometre belki çok uzun değil ama ortalama 3 kere duruyor İstanbul ve İzmir’den çıkanlar… 21 tane kavşak da olduğu için kasaba ve şehirlerden de akan ciddi bir müşteri var. Her yıl neredeyse yüzde 100’e varan artışlar oluyor iş hacmimizde ve bu devam edecek gibi görünüyor."

"Teklifler geliyor, Oksijen dünya yollarına taşınabilir"

Alp Gürdil, dünyada örneği olmayan bir işletme modeli yarattıklarını dile getirdi. Bunun küresel rotalarda da fark edildiğini dile getiren Alp Gürdil, “Dünyanın değişik bölgelerinden uzmanlaştığımız hizmet sahasına ilişkin davetler geliyor. Oksijen, her yerde modellemesi yapılabilecek bir kimliğe ulaştı. Dünyanın birçok yerinde yapılacak yeni veya mevcut yollarda Oksijen markası yaygınlaştırılabilir. Talepler de geliyor. En son Özbekistan’dan mevcut otoyol ve yeni proje için teklif geldi. Savaş öncesinde Rusya’dan bir proje için teklif gelmişti. Şimdilik kendi projemize konsantre olduk. Taleplere göre değerlendirmeler yapabiliriz."

Oksijen operasyon yürütme kurulu, her pazartesi bir istasyonda toplanıyor

Alp Gürdil ve ekibi, her pazartesi operasyon yürütme kurulu toplantısını farklı bir Oksijen tesisinde yapıyor. Gürdil, “Bu toplantılarda hem kendi planlarımızı konuşuyoruz hem de perakendecilerimizi dinleme fırsatımız oluyor” dedi. Perakendecilerin sadece kendi işlerine odaklanmalarını istediklerini de anlatan Alp Gürdil, şöyle konuştu: “Bizim iki müşterimiz var. Biri yoldan gelenler, diğeri de perakendeciler. Perakendecilerden isteğimiz kendi branşlarında tecrübelerini sahaya yansıtsınlar. Diğer detaylarla uğraşmasınlar. Peyzajdan elektrik ve suya tüm altyapıyı biz sağlıyoruz. Atık su arıtma tesislerimiz var. Teknik ekipmanların bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Güvenlik konusuna çok önem veriyoruz. 1.300’e yakın güvenlik kameramız var. Başıboş hayvanları modern yöntemlerle toplayıp barınaklara teslim ediyoruz. Denetim ekibimiz ile 365 gün tüm işletmeleri ve tesisleri, temizlik, güvenlik, teknik, işletim ve müşteri gözüyle denetliyoruz. Mağazalardaki ürünlerin, son kullanım tarihine kadar tüm kontrollleri yapıyoruz. Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine önem veriyoruz. Yerel ve global zincirlerin eğitim programları sayesinde yöre halkının eğitimine katkı sağlıyoruz.”