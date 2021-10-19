45 ülkeden bin alıcı Eksposhoes’da buluşacak

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda 200’ün üzerinde yerli katılımcı son kreasyonlarını yabancı alıcılara sergileyecek. Avrupa, Rusya, Balkan Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 45 ülkeden binin üzerinde yabancı sektör profesyonelinin ağırlanacağı etkinlik, sektörün toplam ihracatına da ciddi anlamda katkı vermesi bekleniyor.

Bu yılın ilk 8 ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 23,7 artışla 674 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ayakkabı sektörü yılsonunda ihracat özelinde tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Eksposhoes hem Türk ayakkabı sektörünün gözünde hem de özellikle Avrupalı alıcılar açısından gerçek anlamda bir küresel platform haline geldi. Bu yıl 11’incisini düzenlediğimiz fuarımızda özellikle yabancı misafirlerin ilgisi kayda değer. Bu durum bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve kalite anlamda dünya ile yarışabilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor” dedi.

5 Kasım’da sona erecek olan fuarda, Türkiye’nin ayakkabı ihracatındaki ‘Elçisi’ de sergilenecek. Yaklaşık 1 aydır üzerinde çalışılan el yapımı ayakkabı, yurt dışındaki en prestijli ayakkabı fuarlarında sergilenmeden önce 11’inci Eksposhoes’da görücüye çıkacak.