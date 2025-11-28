460'tan fazla BP istasyonu Petrol Ofisi'ne dönüştü
Petrol Ofisi, markanın yenilenen yüzünü ve yeni dönem vizyonunu ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile duyurdu. Doğulu’nun katılımıyla gerçekleşen lansmanda, şirketin büyüme stratejileri, BP satın almasının ardından hızlanan entegrasyon süreci ve 2026 hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Hayati ARIGAN
Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, şirketin tarihinin en kritik dönüm noktasında olduğunu vurgulayarak, BP Türkiye operasyonlarının satın alınmasının ardından sektörde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Abbasoğlu, birleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin perakende yaygınlığının zirveye çıktığını belirtti.
Türkiye genelinde toplam 2 bin 700 istasyona ulaştıklarını ifade eden Abbasoğlu, 1.500 köyde pompa hizmeti sunduklarını, BP’den devralınan 770 istasyonun düzenleyici gereklilikler nedeniyle bir kısmının bırakıldığını, bugüne kadar 460’tan fazla BP istasyonunun Petrol Ofisi’ne dönüştürüldüğünü açıkladı.
400 milyar TL’yi aşan ciro
Abbasoğlu, “Türkiye’nin tartışmasız en yaygın akaryakıt perakende zinciriyiz. Artık akaryakıt değil, istasyon deneyimi satıyoruz” diyerek, kahve ve market operasyonlarında perakende standartlarını yükselttiklerini belirtti. Ayrıca, 2026 sonuna kadar tüm BP istasyonlarının marka dönüşümünün tamamlanacağını ifade ederek Maslak, Levent ve Kızıltoprak gibi sembolleşmiş istasyonların da Petrol Ofisi çatısı altında yeniden açılacağını söyledi.
“Petrol Ofisi canlı, dinamik bir platform ve dev bir ekosistem” sözleriyle markanın yeni dönem yaklaşımını özetleyen Abbasoğlu, yalnızca akaryakıt değil, havacılık, denizcilik ve karayolu taşımacılığı için kapsamlı enerji çözümleri sunan tek grup olduklarını vurgulayarak, şirketin 400 milyar TL üzerindeki cirosuyla Türkiye’nin en büyük ilk üç özel şirketi arasında yer aldığını belirtti.
Markanın yeni yüzü Kenan Doğulu
Petrol Ofisi Grubu CMO’su Murat Zengin, Kenan Doğulu ile başlayan iş birliğinin, markanın yenilenen yüzünü ve stratejik vizyonunu anlatmak için tasarlandığını söyledi. Kenan Doğulu ile yapılan anlaşmanın iki yıllık bir birlikteliğin ilk adımı olduğunu belirten Zengin, “85 yıllık markamızın enerjisini, vizyonunu ve dönüşümünü doğru bir şekilde aktarmak istiyoruz” dedi. Marka Kenan Doğulu ile reklam filmleri çekecek, stadyum konserleri düzenleyecek.