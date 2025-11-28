460'tan fazla BP istasyonu Petrol Ofisi'ne dönüştü

Hayati ARIGAN

Petrol Ofisi Grubu CE­O’su Mehmet Abbasoğlu, şir­ketin tarihinin en kritik dö­nüm noktasında olduğunu vurgulayarak, BP Türkiye ope­rasyonlarının satın alınması­nın ardından sektörde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Ab­basoğlu, birleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin perakende yaygınlı­ğının zirveye çıktığını belirt­ti.

Türkiye genelinde toplam 2 bin 700 istasyona ulaştıkları­nı ifade eden Abbasoğlu, 1.500 köyde pompa hizmeti sunduk­larını, BP’den devralınan 770 istasyonun düzenleyici gerek­lilikler nedeniyle bir kısmının bırakıldığını, bugüne kadar 460’tan fazla BP istasyonu­nun Petrol Ofisi’ne dönüştü­rüldüğünü açıkladı.

400 milyar TL’yi aşan ciro

Abbasoğlu, “Türkiye’nin tartışmasız en yaygın akarya­kıt perakende zinciriyiz. Artık akaryakıt değil, istasyon dene­yimi satıyoruz” diyerek, kahve ve market operasyonlarında perakende standartlarını yük­selttiklerini belirtti. Ayrıca, 2026 sonuna kadar tüm BP is­tasyonlarının marka dönüşü­münün tamamlanacağını ifa­de ederek Maslak, Levent ve Kızıltoprak gibi sembolleşmiş istasyonların da Petrol Ofisi çatısı altında yeniden açılaca­ğını söyledi.

“Petrol Ofisi can­lı, dinamik bir platform ve dev bir ekosistem” sözleriyle mar­kanın yeni dönem yaklaşımını özetleyen Abbasoğlu, yalnız­ca akaryakıt değil, havacılık, denizcilik ve karayolu taşıma­cılığı için kapsamlı enerji çö­zümleri sunan tek grup olduk­larını vurgulayarak, şirketin 400 milyar TL üzerindeki ci­rosuyla Türkiye’nin en büyük ilk üç özel şirketi arasında yer aldığını belirtti.

Markanın yeni yüzü Kenan Doğulu

Petrol Ofisi Grubu CMO’su Murat Zengin, Kenan Doğulu ile başlayan iş birliğinin, mar­kanın yenilenen yüzünü ve stratejik vizyonunu anlatmak için tasarlandığını söyledi. Kenan Doğulu ile yapılan an­laşmanın iki yıllık bir birlikte­liğin ilk adımı olduğunu belir­ten Zengin, “85 yıllık marka­mızın enerjisini, vizyonunu ve dönüşümünü doğru bir şekil­de aktarmak istiyoruz” dedi. Marka Kenan Doğulu ile rek­lam filmleri çekecek, stadyum konserleri düzenleyecek.