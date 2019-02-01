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4.7 milyar TL navlun geliri yabancıya gitti

Türk nakliyeci Avrupa'dan boş dönüşler nedeniyle sıkıntıya girdi, bunu fırsat bilen yabancı nakliyeci ihracat, ithalat ve transit taşımalarda payını artırdı. Yerli firmalar 2018’de 2.7 milyar euro navlun geliri elde ederken, 800 milyon euroluk navlunu ise yabancı kaptı.

4.7 milyar TL navlun geliri yabancıya gitti
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