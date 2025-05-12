5 milyar dolarlık sektörden anti damping itirazı
Türkiye’de 5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan paslanmaz sektörü, anti damping soruşturmasının sonucunu bekliyor. Soruşturmanın etkilerine vurgu yapan PASİD Başkanı Arslan Küçükemre, “İstihdamda ve üretimde ciddi kayıplara neden olabilir” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Paslanmaz çelik sektörünün çatı kuruluşu Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), sektörün 2024 değerlendirmesini yaparak, 2025 hedeflerini duyurdu. Değerlendirmenin yapıldığı toplantıda konuşan Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, Türkiye’de yaklaşık 5 milyar dolarlık bir sektörde faaliyet gösteren 150’den fazla üyeyi temsil ettiklerini söyledi.
Paslanmaz çeliğin mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya, tekne imalatından endüstriyel makina parçalarına, santral üretiminden araba parçalarına, havacılık ve uzay sanayisinden inşaat demirlerine kadar akla gelebilecek her alanda kullanıldığını ifade eden Küçükemre, “Türkiye, dünyada paslanmaz çelik tüketimde en büyük dokuzuncu ülke” dedi.
2023 yılındaki yüzde 20’ye yakın daralmadan sonra sektörün geçtiğimiz yıl yüzde 16’lık artışla normal seyrine dönmeye başladığını belirten Arslan Küçükemre, “Bir önceki yıl 607 bin ton ithalattan geçtiğimiz yıl 703 bine çıksak da hala 2021’deki 745 bin tona ulaşamadık. 2024 yılının ilk yarısında nispeten istikrarlı bir fiyat varken, yılın 2. yarısında tekrar düşen fiyatlar ilk yarıda elde ettiğimiz kârları eritti. Talebin normale dönmesine rağmen gerileyen fiyatlar yüzünden sektör 2024 yılını çok düşük kârlarla kapattı” bilgisini verdi.
Türkiye’de paslanmaz çelikte ergitme formunda üretim olmadığını, ihracatın ise hem hurda paslanmaz çelik hem de ham madde olarak yapıldığını belirten Küçükemre, “2023 yılındaki daralmayla düşen ihracat, 2024 yılının ilk yarısında AB tarafından bir üretici hariç tüm Türk firmaları için uygulamaya konulan yaklaşık yüzde 20 telafi edici vergiye rağmen, son 5 yıllık ortalamanın altında kaldı ve 121 bin ton olarak sınırlandı” diye konuştu.
Gümrük vergisi ihracattaki rekabeti kaybettirdi
Sektörün son dönemdeki en büyük problemlerinden birinin de uygulanan ek gümrük vergisi ile birlikte anti damping soruşturması olduğunu ve soruşturmanın birçok sektörü olumsuz etkileyeceğinin söyleyen Küçükemre, “Türkiye’de paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisi yüzde 8’den ani bir kararla yüzde 12’ye çıkarıldı. Bu karar paslanmaz çelik kullanan her sektörü derinden etkiledi, fiyatların yükselmesine ve ihracatta rekabetçiliklerini kaybetmelerine neden oldu.
Üstüne de paslanmaz çelik soğuk haddelenmiş yassı ürünler için anti damping soruşturması açıldı ve bu soruşturma devam ediyor. İş birliği yapmak isteyen Çin Halk Cumhuriyeti’nden ve Endonezya’dan firmalar, soruşturma dosyaları için talep edilen bilgileri Ticaret Bakanlığımızla paylaştı, soruşturma yerinde denetim aşamasına geçti. Bakanlığımızın çalışma performansına göre ağustos veya eylül ayında soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.
Üretim için şartlar hazır
Türkiye’de paslanmaz çelik üretiminin stratejik olarak son derece önemli olduğunun altını çizen Küçükemre “Türkiye’de 700 bin tona yakın iç talebin tamamı ithalatla karşılanıyor ve yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık ithalat yapılıyor. Toplam tüketimde dünyadaki ilk 10 ülkeden biriyiz. Ayrıca AB başta olmak üzere, 2 milyon ton civarı ihracat potansiyeli olan pazarın ortasında konumlanıyoruz. Bugünkü koşullarda dahi gerçekleştirdiğimiz 120 bin ton üzeri ihracat aslında büyük bir başarı.
Biz Türkiye’de entegre paslanmaz çelik yatırımı için tüm koşulların mevcut olduğunu düşünüyoruz. Üretim tesisi kurulduğunda 2 milyar dolarlık ithalatın Türkiye’de kalmasının yanında üretiminde paslanmazı kullanan sanayiler daha fazla ihracat yapabilecek. Bu yatırımın bir an önce başlaması ülkemiz için çok önemli Burada öncelikle, entegre paslanmaz çelik yatırımı yapabilecek kabiliyetleri olan firmaları, bu yatırımla ilgili daha fazla bilinçlendirmek gerekiyor” diye konuştu.
Çinli şirketten Yalova’ya 257 milyon dolarlık yatırım
Türkiye’de paslanmaz çelik sektöründe ham madde üreticisi olan Posco Assan’ın ‘zarar ediyoruz’ açıklamaları ve ardından gelen anti damping soruşturması sürecine karşın Türkiye’ye yeni yatırımlar geldiğini belirten Küçükemre, “Son aldığımız haberlere göre Çin’de ev aletleri, araçlar ve tıbbi ekipmanlarda kullanılan soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerinin önde gelen üreticilerinden olan Yongjin Technology Group ve ortakları, Türkiye’de ve Avrupa genelinde talebi karşılamak için paslanmaz çelik tesisi kurmak üzere 257 milyon dolar tutarında bir yatırım kararı aldı.
Bu firmanın Çin’de beş, Vietnam’da iki üretim üssü bulunuyor. Yakında Tayland’da da yeni bir tesis inşa etmeye başlamayı planlıyorlar. Şimdi de Türkiye’de yılda 400 bin ton soğuk haddelenmiş çelik sac ve şerit üretebilecek yeni bir fabrika kuruyorlar. Fabrika Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilecek.
Çinli şirket bu proje ile Türkiye’nin stratejik konumunu ve Avrupa pazarıyla olan elverişli ticaret koşullarını değerlendirecek, ayrıca yurt dışı işini genişletip uluslararası alanda markasını güçlendirecek” bilgisini verdi.
Hurda paslanmaz yılda 200 milyon dolar kazandırır
Türkiye’de 200 bin ton üzerinde toplanan hurda paslanmazın yurt içinde değerlendirilemediği için ihraç edildiğini ifade eden PASİD Başkanı Arslan Küçükemre, “Bu hurdanın yurt içinde değerlendirilmesi ile her sene en az 200 milyon dolarlık değer kaybı önlenir” dedi.
Finansal desteğe ihtiyaç var
Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunda yüksek faizlerin üretimin ve büyümenin önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, “Faizlerin geldiği nokta üretim ve yatırım iştahını son derece olumsuz etkiliyor. Sanayiciler yatırım yapmak yerine beklemeyi twercih ediyor, bu da üretimde ve istihdamda kayıplara neden oluyor. Yatırım iştahının tekrar artması için sanayiciler olarak devletimizden finansal anlamda destek ve çözüm bekliyoruz” diye konuştu.