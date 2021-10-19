5 milyar liralık Fikirtepe'de sona yaklaşıldı

Leyla İLHAN

Fikirtepe’de 14 yılın ardından, 61 proje adasında süren kentsel dönüşümde sona geliniyor. 20 projenin tamamlandığı bölgede, geriye kalan adalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 milyar lira bütçe ayırmıştı. Bu kapsamda bölgede 1300 yapıda kalan 7 bin 200 ünite için, mayıs ayında hak sahiplerine tahliye tebligatları gönderilirken, verilen süre 30 Eylül itibariyle son buldu.

5 aylık sürede tahliyeler yüzde 95’i geçerken, yıkımların kısa zamanda tamamlanarak yıl sonu gibi tüm inşaatların başlaması, 2 yıl sonunda da teslimlerin yapılması öngörülüyor. Dün düzenlenen toplantıyla Fikirtepe’de gelinen son süreci değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Yarım kalmış ya da enkaz haline gelen bölgeler vardı. Fikirtepe İstanbul’un merkezinde, İstanbul Finans Merkezi’ne yakın ve dolayısıyla terk edilmiş bir şehir olması kabul edilemezdi. Bu nedenle 2 yıl önce Bakanlığın devreye girmesiyle düzenlemeler yaptık ve işi yürütemeyen müteahhitlerin sözleşmelerinin feshettik” diye konuştu.

“Kalanlar için kapı kapı dolaştık”

Ayrıca 20- 25 dönümlük yapı adları yerine bütüncül bir planla dönüşüme odaklandıklarını söyleyen Gürgen, “Tahliye için verilen süreler doldu ve üzerinden 2 hafta geçti, süreçte bölgede tahliye oranları yüzde 95’in üzerine geldi. Kalanlar için kapı kapı dolaştık, yaşlı ya da sağlık problemi olanların durumunu tespit ettik. Bunlar için otel ya da evler ayarlandı. Eşyaları depolara taşındı” bilgisini verdi.

Bölgede 1300 yapıda yer alan 7200 ünite için 3 ihale yapıldığını, yıl sonuna kadar bütün etapları ihaleye çıkarılacağını anlatan Gürgen, “Yeni projede 22 etap var. Bu etapların bir kısmı daha önceden belli bir seviyeye gelmiş olanlardan oluşuyordu. Alanda yer alan 15-16 firmanın 22 projesi feshedildi ve bakanlık üstlendi. Kat karşılığı sistemini devam ettirerek yüzde 50 ile anlaşma yaptık. Dolayısıyla tünelin sonundaki ışık göründü” dedi.

“Ocak gibi şantiye alanı olacak”

Bütün ihalelerin yılsonuna kadar bitmesini hedefl ediklerini, kazananlara yıkımların tamamlanarak temiz bir şantiye alanı teslim etmek istediklerini aktaran Vedad Gürgen, “Burayı yıllar önce boşaltanların hakkını korumak istiyoruz. Bu amaçla bir an önce inşaatlara başlamayı planlıyoruz. Ocak ayı gibi bölgenin bir şantiye alanına dönüşmesini ve yılın devamında da 22 şantiye alanında yükselen inşaatları göstereceğiz. 2 yıl içinde peyder pey projeler teslim edilecek. Projeler kapsamında 15 bin bağımsız bölüm tamamlanacak. Böylece 7 bin 200 haneyi tekrar buraya oturtacağız” dedi. Bakanlığın burada kar beklentisi olmadığına vurgu yapan Gürgen, “Burada en büyük zarar bu projenin bitmemiş olması. Çünkü yarım kalmış yapılar çöküntü alanı haline gelebilir” diye konuştu.