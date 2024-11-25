“5 yıl içinde 3 yeni satın alma planlıyoruz

Sevilay ÇOBAN

Bu yıl 35. kuruluş yıl­dönümünü kutlayan Index Grup, yeni sa­tın almalar ve lojistik sektö­rü yatırımları ile büyümeyi hedefliyor. 2024’ün ilk dokuz ayında 45 milyar TL konsoli­de ciroya ulaşan şirket, 35’in­ci yılında CONTEXT verile­rine göre sektöründeki pazar payını yüzde 35’e yükselt­ti.

Şirketin 500’den fazla ça­lışan, 200’ün üzerinde kont­rattaki ürün ve Türkiye’nin her noktasında yer alan 8 bi­nin üzerindeki iş ortağına sahip olduğunu belirten In­dex Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, farklı teknoloji ürünleri alan­larında faaliyet gösteren üçü halka açık, altı şirketi bünye­sinde barındırdıklarını söyle­di.

Erol Bilecik, 2025 yılında 2 milyar dolar, 10 yılda ise 10 milyar dolar seviyesine ulaş­mayı istediklerini anlatarak, ilk 5 yılda gerçekleştirmeyi planladıkları 3 yeni satın al­manın da bu büyümede rol üstleneceğini kaydetti.

Hedeflerini ve yeni yatı­rım planlarını paylaşan In­dex Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve şirketin ikinci kuşak tem­silcisi İndex Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik’e İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu ve diğer şirket müdürleri eş­lik etti.

Hedefinde 10 yılda ilk 5’e girmek var

Günümüzde bilişim sek­törü ürünlerinin artık bir is­tekten öte, ihtiyaca dönüştü­ğünü ifade eden Erol Bilecik, “Kısa ve uzun vade hedefle­rimiz arasında, 2025 yılın­da Türkiye’de 2 milyar doları geçen ilk distribütör olmak, 2030’a kadar büyüklüğümü­zü en az iki katına çıkarmak, 10 yıl sonrasında ise Avrupa, MEA ve Balkanlarda en bü­yük beş teknoloji distribütö­ründen biri olmak bulunu­yor” dedi.

DÜNYA’nın soru­larını da yanıtlayan Bilecik, bu büyümenin 5 yıl içerisin­de 3 yeni satın alma planı çerçevesinde planlandığını anlattı. “Gönül ister ki ciro­da 10 milyar dolarlardan söz edelim. Bunu başarmak için bütün ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz. 10 yıl için­de de bu hedefe ulaşacağımı­za eminim. Lojistik tarafın­da planlanan yatırımlarımız bu hedefi destekleyecek” di­ye konuştu.

62 bin metrekareye 50 milyon dolarlık yatırım

Erol Bilecik, haziran ayın­da 23 milyon dolarla yüzde 51’lik hissesini satın alarak bünyelerine kattıkları HB Bi­lişim ve i-renovo şirketleriyle güçlenirken ana iş akışlarını tamamlayıcı iş kollarına yatı­rımlarını sürdürdüklerini ak­tardı. Erol Bilecik, “Önümüz­deki dönemde Gebze’de ha­yata geçirmeyi planladığımız Yeni Jenerasyon Akıllı Lojis­tik Merkezi’ni Türkiye’nin teknoloji ürünlerine erişimi­ne yönelik önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

Şu ana kadar 17 milyon dolar yatı­rım yaparak, satın aldığımız araziler üzerine tesislerimi­zi yapmak üzere girişimleri­mizi hayata geçiriyoruz. Yak­laşık 62 bin metrekare kapa­lı alanı olacak tesislerimizin yapımını 18 ay içinde tamam­lamayı hedefliyoruz. Merke­zi 2026 Haziran ayında faali­yete geçirileceğiz ve toplam yatırımın da 50 milyon dola­rı aşacağını öngörüyoruz. Te­sisin dörtte birinde kendi lo­jistik faaliyetlerimizi yürü­teceğiz, geri kalanında dünya markalarına lojistik işletme­ciliği hizmeti vereceğiz” ifa­delerini kullandı.

Halka açık şirketlerinin kârlarını ilk günden beri ya­tırımcıları ile paylaşmaya de­vam ettiklerini belirten Erol Bilecik, “2003-2023 arasında kârımızın yüzde 38’ini dağıt­mışız. Bu da 20 yılda yakla­şık 103 milyon dolar anlamı­na geliyor. 35 yıl boyunca üç kez yabancılara hisse sattık. Yabancı şirketlere sattığımız tüm hisseleri geri aldık. Alış satışta pozitifteyiz” dedi.

Pazar payı yüzde 35’e çıktı

Şirketin 35 yıllık yolculu­ğunun kilometre taşlarını an­latan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik, “Büyüme ve kârlılık odaklı olarak pazar payımızı her segmentte artırmayı he­defleyerek girdiğimiz 2024 yı­lının ilk dokuz aylık dönemini başarılı sonuçlarla geride bı­raktık. 35’inci yılımızda yüz­de 35’lik pazar payıyla liderli­ğimiz devam ediyor. Yakın ge­lecekte hem bireysel hem de kurumsal teknoloji ürünleri­ne yönelik talebin artmaya de­vam edecek” diye konuştu.

Bilecik de 2025’in ikinci yarısını işaret etti

12 Ocak 2017 – 20 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Erol Bi­lecik, ekonomide yaşanan daralmayla enflasyonist ya­pının düzelmesine yönelik beklentilerini ise şu sözlerle ifade etti: “Mevcut durumda özellikle 2025’in ikinci yarısından sonra ciddi bir düzelme olacağını düşü­nüyorum. O tarihten sonrası ve 2026 için de genel ekono­mik gidişat ve büyümenin pozitife doğru hızla ilerlemesini bekliyoruz” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği için vakıf kuruyor

Toplantıda önemli bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçireceklerini dile getiren Erol Bilecik, “Ben de Anadolu’da yetiştim. Metropolde yaşayanlara göre hayata geride başlıyorsunuz. Anadolu’daki çocuk sürekli 3’lük atmak zorunda. İşimizi büyütürken eğitim özelinde işlere de imza attık, okul ve spor salonu yaptık, burs verdik.

Şimdi dezavantajlı bölgelerdeki çocukların üçlük atmalarını sağlamak için yola çıkmaya karar verdik. Bu doğrultuda uzun süredir üzerinde çalıştığımız Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı’nı kuruyoruz” dedi. Erol Bilecik, şunları söyledi: “Gelişen teknolojiler ışığında bilişim, çağımızda tüm insani ihtiyaçlar için vazgeçilmez bir konuma geldi. Bilişim hakkının eşit olmadığı durumlar belirginleşirken, bu durum özellikle çocukların eğitiminde büyük eşitsizliklere sebep oluyor.

Bilişime erişimde oluşan farklar, öğrenciler arasında dijital beceri, bilgi ve deneyim açısından uçurum yaratıyor. Biz de eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya katkı sunmak için gönüllüyüz. Vakfımız aracılığıyla dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlere teknolojik ürün desteği ve burs desteği sunmayı, teknoloji laboratuvarları kurmayı, iyi fikirleri desteklemeyi, kamu ve yerel yönetimler arasında bir köprü görevi görerek eğitime erişim seferberliğini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

Anadolu rock müziğini seven Erol Bilecik, 35’inci yıl kutlamasında gitarı eline alarak, misafirlerine lise yıllarında çalmayı en çok sevdiği “Dünya dönüyor” şarkısı ile Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsünü çaldı.