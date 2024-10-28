5 yılda 100 şube açıp Avrupa ve BAE’ye girecek
Sağlık ve beslenme dünyasında her geçen gün farklı gıdalar popülerlik kazanırken, geleneksel Türk çerezi siyah çekirdek de giderek daha çok ilgi görüyor.
Nagihan KALSIN
Kuruyemiş sektörüne farklı bir boyut kazandırarak, Çitlekçi markasıyla yüzde 100 yerli sermaye ile Kırıkkale’de kurulan Tunçlar Holding Çerezlik Ay Çekirdeği Entegre Tesisi kapılarını bir grup gazeteciye açtı.
Türkiye’de ay çekirdeğinde yerli üretimin artması için önemli projelerden birisi haline gelen tesis, yıllık 68 bin ton ön eleme kapasitesine sahip. Gelişmiş makine parkı sayesinde yılda 15 bin ton çitlemeye hazır ay çekirdeği işlenen fabrikada, ayrıca boylama, sınıflandırma ve renk ayırma işlemleri de yüksek hassasiyetle gerçekleştirilerek kullanım alanları belirleniyor.
Çitlekçi’nin halihazırda Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Çorum, Kocaeli, Konya ve Bursa’da 35 şubesi bulunuyor. Türkiye’de yakın hedeflerinin 5 sene içerinde 100 şubeye ulaşmak olduğunu belirten Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, “Bu süreçte 1,4 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Ülkemizin yerli markası Çitlekçi’yi geleneksel lezzetlerimizin ilgi gördüğü Avrupa ya da Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görmeyi hedefliyoruz” dedi.
Sadece siyah çekirdek üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Tunç, “Hatırlarsanız 10 sene önce beyaz ay çekirdeği diye bir şey vardı. Hepimiz onu istiyorduk. Fakat Çitlekçi’nin piyasaya girmesiyle, siyah ay çekirdeğini piyasaya tanıtıp beyaz çekirdeğin yerini aldık. Daha lezzetli, içi daha dolgun ve çitlemesi daha keyifli olduğu için şu anda sadece siyah çekirdek üretimi yapıyoruz” diye konuştu.
“Beyaz ile siyah çekirdek arasında kalite farkı yok”
Beyaz ve siyah çekirdeğin arasında kalite farkı olmadığına da dikkat çeken Tunç, “Tamamen değişik. Birisi elma, birisi armut diyebiliriz. Ayçiçeğin türüne göre değişiyor. Eklemiş doğumuna göre değişiyor. Beyaz çekirdek çok fazla tüketiliyordu fakat siyah tadını aldıktan sonra tüketici beyaz çekirdeği tercih etmemeye başladı.
Bu son 3-4 yıldır da beyaz çekirdeğin önü tamamen kapanmış durumda” şeklinde konuştu. Tohum kalitesinin artmasının verimliliği de katlayacağını ve böylelikle daha çok yatırım yapabileceklerini dile getiren Tunç, “ Şu anda tohumun kalitesi gün geçtikçe artıyor. Tohum kalitesi ne kadar artarsa bizim fabrikamızın verimliliği de o kadar yükselir. Verimlilik artışı ile yatırımlarımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz " dedi.
15 milyon $’lık GES ile kendi enerjisini üretiyor
Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, 2020 yılında 15 milyon dolarlık yatırımla fabrika çatısına 495 kWe/576 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurduklarını da aktardı. Tunç, “Çevreci yaklaşımımız sayesinde fabrika, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını kendi başına karşılıyor. Fabrikada tarımsal ürün olduğundan üretimin durduğu zamanlar olabiliyor. Üretim durduğunda da ürettiğimiz enerjiyi satıyoruz” açıklamasını yaptı.