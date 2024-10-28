5 yılda 100 şube açıp Avrupa ve BAE’ye girecek

Nagihan KALSIN

Kuruye­miş sektörüne farklı bir boyut kazandırarak, Çitlekçi mar­kasıyla yüzde 100 yerli ser­maye ile Kırıkkale’de kuru­lan Tunçlar Holding Çerezlik Ay Çekirdeği Entegre Tesisi kapılarını bir grup gazeteci­ye açtı.

Türkiye’de ay çekirde­ğinde yerli üretimin artması için önemli projelerden biri­si haline gelen tesis, yıllık 68 bin ton ön eleme kapasitesine sahip. Gelişmiş makine parkı sayesinde yılda 15 bin ton çit­lemeye hazır ay çekirdeği iş­lenen fabrikada, ayrıca boy­lama, sınıflandırma ve renk ayırma işlemleri de yüksek hassasiyetle gerçekleştirile­rek kullanım alanları belirle­niyor.

Çitlekçi’nin halihazır­da Ankara, Kırıkkale, Kayse­ri, Çorum, Kocaeli, Konya ve Bursa’da 35 şubesi bulunuyor. Türkiye’de yakın hedefleri­nin 5 sene içerinde 100 şube­ye ulaşmak olduğunu belirten Tunçlar Holding Yönetim Ku­rulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, “Bu süreçte 1,4 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Ül­kemizin yerli markası Çitlek­çi’yi geleneksel lezzetlerimi­zin ilgi gördüğü Avrupa ya da Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sadece siyah çekirdek üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Tunç, “Hatırlarsanız 10 sene önce beyaz ay çekir­deği diye bir şey vardı. Hepi­miz onu istiyorduk. Fakat Çit­lekçi’nin piyasaya girmesiyle, siyah ay çekirdeğini piyasaya tanıtıp beyaz çekirdeğin yeri­ni aldık. Daha lezzetli, içi daha dolgun ve çitlemesi daha ke­yifli olduğu için şu anda sade­ce siyah çekirdek üretimi ya­pıyoruz” diye konuştu.

“Beyaz ile siyah çekirdek arasında kalite farkı yok”

Beyaz ve siyah çekirdeğin arasında kalite farkı olmadığı­na da dikkat çeken Tunç, “Ta­mamen değişik. Birisi elma, birisi armut diyebiliriz. Ayçi­çeğin türüne göre değişiyor. Eklemiş doğumuna göre deği­şiyor. Beyaz çekirdek çok fazla tüketiliyordu fakat siyah tadı­nı aldıktan sonra tüketici be­yaz çekirdeği tercih etmemeye başladı.

Bu son 3-4 yıldır da be­yaz çekirdeğin önü tamamen kapanmış durumda” şeklinde konuştu. Tohum kalitesinin artmasının verimliliği de kat­layacağını ve böylelikle daha çok yatırım yapabilecekleri­ni dile getiren Tunç, “ Şu anda tohumun kalitesi gün geçtikçe artıyor. Tohum kalitesi ne ka­dar artarsa bizim fabrikamızın verimliliği de o kadar yükselir. Verimlilik artışı ile yatırımla­rımızı daha da büyütmeyi he­defliyoruz " dedi.

15 milyon $’lık GES ile kendi enerjisini üretiyor

Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, 2020 yılında 15 milyon dolarlık yatırımla fabrika çatısına 495 kWe/576 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurduklarını da aktardı. Tunç, “Çevreci yaklaşımımız sayesinde fabrika, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını kendi başına karşılıyor. Fabrikada tarımsal ürün olduğundan üretimin durduğu zamanlar olabiliyor. Üretim durduğunda da ürettiğimiz enerjiyi satıyoruz” açıklamasını yaptı.