5 yılda 1.5 milyar dolar yatırım yapacak
Türkiye’nin cari açığında önemli bir etken olan altının yerli kaynaklarla üretimi büyük önem taşıyor. Bu açıdan geçmişi çok eski olmayan Türkiye’de 20 altın madeni faaliyet gösteriyor. Bunlar içerisinde en büyük altın madeni olan Erzincan İliç’teki Çöpler Madeni, şubat ayındaki toprak kayması nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.
Madende iş ve çevre güvenliği için mevcut tüm önlemler güçlendirilerek, yeni teknolojik yatırımlar gerçekleştiren şirket, şubat ayından bugüne toplam 103.3 milyon dolarlık iyileştirme yatırımı yaptı. Bölgede 25 yıldan bu yana 2 milyar doların üzerinde yatırım yapan şirket, kurulduğu günden bugüne 94 tona yakın altın üretimi karşılığı, yaklaşık 4,6 milyar dolar altın geliri ile ülkemiz ekonomisine katkı sağladı.
Bu tutarın yüzde 91’ini ekonomiye geri verirken, vergiler dahil devlete yapılan ödemelerin toplamı 505 milyon dolara ulaştı. Gelecek dönemde yatırımlarını artırarak sürdürmeyi planlayan Anagold’un büyük ortağı SSR Mining, Erzincan’da önümüzdeki 5 yıllık dönemde 5 projeye toplamda 1,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, orta vadede de Türkiye genelinde 7 milyar dolarlık yatırım öngörüyor.
Türkiye'de tek tesisle üretime hazır
Çöpler Madeni’nin mevcut ulusal ve uluslararası standartlara uygun aldığı tedbirleri daha da güçlendirerek üretim faaliyetlerine yeniden başlamak için hazır hale geldiği açıklandı. Anagold Madencilik, sahada yürütülen çalışmaları ve alınan önlemleri İliç’teki maden bölgesinde ekim ayında basın mensuplarıyla paylaştı. Maden sahasında olaydan sonra yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, madenin kapalı kalmasının hem İliç hem de ülke ekonomisi için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Demirci, Anagold Madencilik olarak Türkiye’deki yatırımlarını sürdürmeyi ve İliç’teki faaliyetlerine devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Üretim metodunda da değişikliğe gidildiğini belirten Demirci, “Çöpler’de sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olmak üzere iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Operasyonlar yeniden başladığında, üretime sadece sülfit tesisi ile devam edilecek, yığın liçi yapılmayacak. Cevherleşme şeklinden ve cevher içindeki tenörden dolayı, yüksek teknolojili ve kapalı bir sistem olan sülfit tesisi ile devam edilecek. Çöpler, Türkiye’nin en yüksek altın üretimi gerçekleştiren madenlerinden biri olmasının yanı sıra, yüksek teknolojiye sahip sülfitli cevher işleme tesisleriyle de sektörde Türkiye’de ilk” diye konuştu.