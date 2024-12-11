5 yılda 1.5 milyar dolar yatırım yapacak  

Madende iş ve çevre güven­liği için mevcut tüm önlem­ler güçlendirilerek, yeni tek­nolojik yatırımlar gerçek­leştiren şirket, şubat ayından bugüne toplam 103.3 mil­yon dolarlık iyileştirme yatırımı yaptı. Bölgede 25 yıldan bu yana 2 milyar doların üzerinde yatırım yapan şirket, kurulduğu günden bugüne 94 tona yakın altın üre­timi karşılığı, yaklaşık 4,6 milyar dolar altın geliri ile ülkemiz eko­nomisine katkı sağladı.

Bu tutarın yüzde 91’ini ekonomiye geri ve­rirken, vergiler dahil devlete yapılan ödemelerin toplamı 505 milyon dolara ulaştı. Ge­lecek dönemde yatırımları­nı artırarak sürdürmeyi plan­layan Anagold’un büyük ortağı SSR Mining, Erzincan’da önü­müzdeki 5 yıllık dönemde 5 projeye toplamda 1,5 milyar dolar yatırım gerçekleştir­meyi hedefliyor. Şirket, orta vade­de de Türkiye genelinde 7 milyar dolarlık yatırım öngörüyor.

Türkiye'de tek tesisle üretime hazır

Çöpler Madeni’nin mevcut ulusal ve uluslararası standartla­ra uygun aldığı tedbirleri daha da güçlendirerek üretim faaliyetle­rine yeniden başlamak için hazır hale geldiği açıklandı. Anagold Madencilik, sahada yürütülen çalışmaları ve alınan önlemleri İliç’teki maden bölgesinde ekim ayında basın mensuplarıyla pay­laştı. Maden sahasında olaydan sonra yürütülen çalışmalar hak­kında bilgi veren SSR Mining Kı­demli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, madenin kapalı kalma­sının hem İliç hem de ülke ekono­misi için büyük bir kayıp olduğu­nu vurguladı. Demirci, Anagold Madencilik olarak Türkiye’de­ki yatırımlarını sürdürmeyi ve İliç’teki faaliyetlerine devam et­meyi hedeflediklerini kaydetti.

Üretim metodunda da değişik­liğe gidildiğini belirten Demirci, “Çöpler’de sülfit tesisi ve yığın li­çi metodu olmak üzere iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Operas­yonlar yeniden başladığında, üre­time sadece sülfit tesisi ile devam edilecek, yığın liçi yapılmayacak. Cevherleşme şeklinden ve cevher içindeki tenörden dolayı, yüksek teknolojili ve kapalı bir sistem olan sülfit tesisi ile devam edilecek. Çöpler, Türkiye’nin en yüksek al­tın üretimi gerçekleştiren maden­lerinden biri olmasının yanı sıra, yüksek teknolojiye sahip sülfitli cevher işleme tesisleriyle de sek­törde Türkiye’de ilk” diye konuştu.