5 yılda 50 bin çiftçinin finansman yönetimini hızlandıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tarım bayileri, yeni iş modeli sayesinde tahsilat riskini azaltacak, nakit döngüsünü hızlandıracak ve satış hacmini arttırarak, işlerini rahatlıkla büyütebilecekler. Şirket tarafından çiftçilere sunulan vadeli ödeme fırsatları sayesinde üreticiler ödemelerini hasat ve kurban dönemlerine göre planlayabilecekler.

Tarım alanında 8 binden fazla bayii radarına aldı

Türkiye'de tarım sektörünün yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı çiftçi ile faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Tam Finans CEO’su ve aynı zamanda Tam Birlik Tarım Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Karamanlı, tarım girdi pazarı gübre, tohum, yem, ilaç ve diğer girdileri de içerisine alan tarım girdi pazarının yıllık 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Bu pazarda 8 binden fazla tarım bayisinin aktif rol oynadığını kaydeden Karamanlı, “Tam Birlik Tarım ile bu geniş ve dinamik ekosistemde, çiftçilerin girdiye ulaşımını kolaylaştıran dijital finansman çözümleriyle önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Tam Finans’ın da kardeş kuruluşu olan bu yeni şirketimizi Türkiye’nin en güvenilir tarımsal finansman markalarından biri haline getirerek, tarım girdisi finansmanında lider 3 oyuncudan biri konumuna getireceğiz" dedi.

Hedef, 80 bin işlem hacmine erişmek

Tam Birlik Tarım Genel Müdürü Tolga Yücel ise “Bu dönemde, Türkiye genelinde binden fazla bayi ve 4 bini aşkın çiftçiye ulaşarak, 5 bin 500’den fazla işlem gerçekleştirdik. Bu deneyim bize çiftçinin güvenini kazanmanızı sağladı. Şimdi şirket olarak çok daha geniş bir vizyonla ilerliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda tüm bölgelerde aktif ve güçlü bir saha ağı kurarak, 2 bin 500'den fazla bayiye, 50 bini aşkın çiftçiye ulaşmayı ve toplamda 80 binin üzerinde işlem hacmine erişmeyi hedefliyoruz. Bayilerimize, çiftçiye peşin veya vadeli satış yaparken kendi nakit akışlarını koruyabilecekleri bir yapı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.