‘50 Şef 50 Efsane Tarif’ ile depremzede kız çocuklarına umut oldular
Sektördeki 50. yaşını sosyal sorumluluk projesi ile kutlayan Korkmaz, ‘50 Şef 50 Efsane Tarif’ kitabını yayınladı. Projeden elde edilen gelirler, vakıf aracılığıyla depremden etkilenen kız çocuklarının geleceğine umut ışığı olması için kullanılıyor.
Günay DEMİRBAĞ
Korkmaz, sektördeki 50. yılını anlamlı bir projeyle taçlandırarak mutfak kültürüne ve topluma katkıda bulundu. ‘50 Şef 50 Efsane Tarif’ kitabı, Türkiye’nin önde gelen 50 şefinin özgün tariflerini bir araya getirirken, elde edilen gelir Koruncuk Vakfı aracılığıyla depremden etkilenen kız çocuklarının eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçlarına destek oluyor.
Korkmaz Genel Müdür Yardımcısı Tacettin Korkmaz, bu projeyle sadece mutfaklara değil, hayatlara dokunmayı hedeflediklerini vurguluyor. Hem amatör hem de profesyonel mutfak tutkunlarına ilham verecek nitelikte olmasına dikkat ettiklerinin altını çizen Tacettin Korkmaz ile projenin detaylarını konuştuk:
“50 Şef 50 Efsane Tarif” projesinin ortaya çıkış hikayesini ve Koruncuk Vakfı ile iş birliği kararını nasıl aldınız?
‘’50 Şef 50 Efsane Tarif” projesi, yalnızca mutfaklara değil, hayatlara dokunma misyonumuzun bir yansıması olarak 2023 yılının ekim ayında hayata geçti. Geçtiğimiz yıl, sektördeki 50. yılımızı kutladığımız bu anlamlı dönemi, topluma katkı sağlayacak özel bir proje ile taçlandırmak istedik ve depremden etkilenen kız çocuklarımızın güvenli bir geleceğe sahip olması için bir adım atmaya karar verdik.
Bu süreçte, çocukların eğitim ve barınma ihtiyaçlarına destek sağlayan Koruncuk Vakfı ile iş birliği yapma fikri ortaya çıktı. Projemiz, mutfak sanatının değerli isimlerinden Ayşe Tüter, Batuhan Piatti, Hazer Amani, Refika, Sahrap Soysal ve Somer Şef gibi 50 ünlü şefin katkılarıyla hazırlandı. “50 Şef 50 Efsane Tarif” kitabı, hem amatör hem de profesyonel mutfak tutkunlarına ilham verirken, kitabı edinen herkesin depremden etkilenen kız çocuklarının geleceğine umut olması için bir fırsat sunuyor.
"50 yıllık yolculuğun özel durağında değerli proje"Bu proje, Korkmaz’ın 50 yıllık geçmişinde sosyal sorumluluk açısından nasıl bir anlama sahip?
Kitabın her sayfasında, şeflerimizin eşsiz tarifleriyle birleşen iyilik duygusu var. Bu duygunun, kız çocuklarının daha parlak bir geleceğe sahip olmasına vesile olacağına inanıyoruz. 50 yıllık yolculuğumuzun bu özel durağında, böylesine değerli bir projeye öncülük etmekten onur duyuyoruz.
Kitaptan Koruncuk Vakfı için hedeflenen gelir ne kadar? 1.5 milyon TL gibi bir gelir oluşmasını hedefliyoruz. Şu anda rakam 1 milyona yaklaştı. Bu gelirin birçok kız çocuğunun geleceğine umut ışığı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, kitabın 500 adet İngilizce baskısı da hazırlandı ve yakında satışa sunulacak. Kitabın satışlarından elde edilen tüm gelir, Koruncukköy’lere bağışladı ve depremden etkilenen kız çocuklarının barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına destek olmak için kullanılıyor.
Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, depremden etkilenen çocuklar için toplumda farkındalık yaratma açısından önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Depremler gibi büyük felaketlerin etkisi, sadece fiziksel yıkımla sınırlı kalmaz; uzun vadede psikolojik, eğitimsel ve sosyal açıdan da kalıcı izler bırakır. Ancak, bu tür projeler aracılığıyla toplum olarak farkındalık yaratmak, bu çocukların ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve onların geleceğine katkıda bulunmak büyük bir etki yaratabilir. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri, sadece maddi destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insanları bilinçlendirir, dayanışma kültürünü güçlendirir ve toplumsal sorumluluğu artırır.
Gastronomi dünyasına katkısı neler oldu ve amatör ve profesyonel mutfak tutkunlarına yönelik hangi mesajları içeriyor?
Mutfak tutkunlarını daha iyi bir gelecek için harekete geçmeye davet eden “50 Şef 50 Efsane Tarif” kitabı, gastronomi dünyasına yalnızca lezzetli tarifler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda mutfak kültürüne derin bir anlam kazandıran bir eser olarak katkıda bulundu. Türkiye’nin en değerli şeflerini bir araya getirerek, farklı lezzetlerin ve tekniklerin harmanlandığı, özgün bir gastronomi mirası ortaya koyduk. Bu kitap, mutfak tutkunlarına yeni ilhamlar sunarken, gastronomi dünyasında sosyal sorumluluk bilincinin de altını çiziyor.
Amatörler için, yaratıcı ve uygulanabilir tariflerle yemek yapmanın sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir sanat ve keyif olduğunu vurguluyor. Profesyoneller içinse, mutfağın sınırlarını zorlayarak, hem estetik hem de işlevsellik açısından yeni yaklaşımlar benimsemenin yollarını sunuyor.