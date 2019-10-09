500 milyar dolarlık mücevher pazarının yöneticileri, İstanbul’da buluştu

09 Ekim 2019

Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’na İstanbul’da ilk kez ev sahipliği yaptı.



Aralarında Brunei, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerden oluşan Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere toplamda 37 ülkeden 100’ün üzerinde delegenin katıldığı 8. ASEAN Konferansı’nın açılış konuşmalarını T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Başkanı Suttipong Damrongsakul ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar gerçekleştirdi.



“Mücevherin G20’sini İstanbul’a topladık”



Birlik olarak mücevher sektörünün, kıtaların köprüsü İstanbul’da buluşmasıyla doğu ile batının ilk kez bu kadar yakınlaştığını belirterek konuşmasına başlayan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ülkeler arasında neden modern bir İpek Yolu inşa edilemediğini sorarak 8. ASEAN Konferansı’nı çok önemsediklerinin altını çizdi.



“Mücevherin G20’si ülkelerle konferans boyunca mevcut ilişkileri gözden geçirip yeni iş birliklerine yelken açacağız” diyen Mustafa Kamar; şunları dile getirdi:



“Yaklaşık 80 milyonluk nüfusa, 784 milyar dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya ve 168 milyar dolar ihracat hacmine sahip Türkiye, yaklaşık 4 saat uçuş mesafesinde olup 1,2 milyarlık nüfusa ve 24 trilyon dolar GSYH’ye sahip doğu ile batı arasındaki tek gerçek köprü konumunda… Ülke olarak 35 bine yakın perakende kuyumcusu, 6 bine yakın üreticisi 1000’e yakın ihracatçısı ve bunların yanı sıra dünyada yalnızca 64 adet olan LBMA üyesi 2 rafinerisi ile dünyanın en güçlü oyuncularından birisiyiz. Bugün için dünya mücevher sektöründe Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte 5 büyük pazardan biri, Hindistan ve Çin ile birlikte en büyük 3 üreticiden biri ve İtalya, Çin ile birlikte en büyük üretimden ihracat yapan 3 ülke konumundayız. Geçtiğimiz yıl %36 oranında artışla 4,4 milyar dolar mücevher ihracatı, 2,5 milyar dolar harici işlem rejimi kapsamında ihracat ve 3,5 milyar dolarlık turizm ihracatına imza atmış bir ülke olarak Vicenza, Hong Kong, Moskova, Dubai, ABD gibi mücevher fuarlarının yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Miami ziyaretleri gerçekleştirip sıradışı B 2 B’lerle hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz.”

“Para yerine geçen altınla ticaret kolaylaştırılmalı”



“Mücevher sektöründe sınırlı seviyede söz sahibi ve ticaret hacmine sahip olmak bizleri üzüyor” diyen Kamar sözlerine şöyle devam etti:



“Konferansa katılan 37 ülke, 88,5 milyar dolar mücever ithal ederken 111 milyar dolar ihracata imza atıyorlar. Yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı ASEAN ülkeleri, yaklaşık 4,1 milyar dolar mücevher ithal ederken Türkiye’den sadece 45 milyon dolarlık bir alım yapıyor. Ülke olarak ihracatımızı artırmak için zor olan STA anlaşmalarının içeriklerini bürokrasiyle anlatmalıyız. Yüksek ithalat vergilerini çözüme kavuşturarak dış piyasada, yalnızca işçilikten vergi alınmasıyla da iç piyasada doping etkisi oluşturabiliriz. Sektörümüz adına en önemli konulardan biri Hariçte İşleme ve Dahilde İşleme rejimlerini, tüm ülkelerle uyguluyor olmalıyız. Bunun yanı sıra günümüzde para yerine geçen ve takas aracı olarak kullanılabilen altın ile ticareti kolaylaştırarak ticaret savaşlarında bir koz olarak kullanılan Swift konusunda büyük bir adım atabiliriz. Tüm bu konulara dair hükümetlerle iş birliği yaparak mücevher sektörü hakkında farkındalığı artırmalı, beklenen süreçleri yasalaşması için adımlar artabilecek komisyonlar kurarak bir an önce çalışmaya başlamalıyız.”



"Çabalarımız, daha güçlü mücevher pazarlarının gelişmesini sağlayacak”

ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Suttipong Damrongsakul da konuşmasına; “Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri’nin üyelerimiz arasındaki güçlü bağ sayesinde ASEAN Birliği resmen kurulmuş oldu” diyerek başladı.



Suttipong Damrongsakul, şunları söyledi: “Projelerin hayat geçmesiyle birlikte ASEAN bölgesi ve ötesinde üreticiler, tedarikçiler, distribütörler ve perakendeciler arasında çok daha büyük bir iş birliği başlayacağına inanıyoruz. Böylesi bir hedefe ulaşma konusundaki kararlılığımız ve çabalarımız, yakın gelecekte ASEAN ve ASEAN dışı ülkelerde daha güçlü mücevher pazarlarının gelişmesini sağlayacak.”



Konferansa Ernest Blom, Behnar Karaşen ve Prof. Dr. Emre Alkin İmzası Konferansın açılış konuşmalarının ardından Dünya Elmas Borsaları Fedearasyonu Başkanı Ernest Blom, “Laboratuvar Üretimi Elmaslar, Doğal Elmaslar, Uluslararası Elmas Ticareti ve WFDB’nin Elmas Ticaretindeki Rolü” konuşu bir konuşma yaptı. Ardından Nadir Metal Rafineri Uluslararası Projeler Direktörü Behnar Karaşen’in konuşması gerçekleşti. Programın devamında Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin, “Ticaret Savaşları, Beklentiler, Ekonominin Geleceği” konulu bir sunum yaptı.



“Yeni Nesil İçin Pazarlama Stratejileri” konuşuldu



Konferans kapsamında öğleden sonra Informa Markets Mücevher Fuarları Direktörü Celine Lao, kısa bir konuşma gerçekleştirdikten sonra Idex-World Diamond Magazine Yazı İşleri Müdürü Ya’akov Almor’un moderatörlüğündeki “Yeni Nesil İçin Pazarlama Stratejileri” paneli düzenlendi.



İkinci Panelde “Kolay Ticaret, Ticaret Savaşları, Serbest Ticaret Anlaşmaları” Konuşuldu

Konferansın devamında Nadir Metal Rafineri’den Av. Aycan Karagöz ile OECD Hukuk Uzmanı Rashad Abelson, “Sorumlu Altın Temini” konusunda görüşlerini aktardı. Ardından AGJA Yönetim Kurulu Üyesi & Guild Of Philippine Jewellers Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Mia Florencio’nun moderatörlüğünde “Kolay Ticaret, Ticaret Savaşları, Serbest Ticaret Anlaşmaları” paneli gerçekleştirildi.



8. ASEAN Konferansı, AGJA Yönetim Kurulu Başkanı Suttipong Damrongsakul ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar’ın gün içinde ele alınan konulara dair değerlendirmeleriyle sona erdi.