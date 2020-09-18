500 milyar euro'luk küresel demiryolu oyuncuları Eskişehir’e geliyor

18 Eylül 2020

Uluslararası demiryolu endüstrisinin kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefleyen Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle 02-04 Aralık 2020’de Modern Fuarcılık’ın organizasyonuyla düzenleniyor.

TCDD Taşımacılık AŞ., Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği ve Raylı Sistemler Kümelenmesi etkinliği destekleyen kurumlar arasında bulunuyor.



15 ülkeden katılan 100 yerli ve yabancı firmanın ve 3 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşecek fuar, yeni iş bağlantılarının kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için de önemli bir zemin oluşturacak. Küresel ölçekte 500 milyar euro’luk pazar payına sahip olan sektörün dev oyuncuları da fuarda yerini alacak.

Projeler finansörlerle bir araya gelecek

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Modern Fuarcılık Genel Müdürü Moris Revah, projelerle finansörlerin fuarda bir araya geleceğinin altını çizdi. Fuar esnasında demiryolu yatırımcıları ve proje sahiplerinin katılacağı bir konferans düzenleneceği bilgisini veren revah, "Konferansta, projeler finansman modelleri ve finans kaynakları tartışılacak. Ayrıca konferansta banka, fon yöneticileri, yerli ve yabancı hükümet temsilcileri, yerel yönetimler, proje danışmanlık, sigorta ve hukuk şirketleri de yer alacak. Talebe göre, iş birliği amaçlı bire bir toplantılar da organize edilecek. Konferansın ardından, fuarla eş zamanlı olarak, sektöre ait spesifik konu başlıklarının ele alınacağı ayrı bir seminer düzenlenecek. Fuar boyunca yapılacak konferanslarda işin teknolojisi, akademik yanı ve Endüstri 4.0 konuları uzmanlar tarafından ele alınacak. Demiryollarının Türkiye’deki gelişimi, yapılması gerekenler ve 2023 hedefleri de değerlendirilecek konular arasında. Metro yatırımları kapsamında belediyeler için ayrı bir panel hazırlanacak.” dedi.

Fuar alanında tüm tedbirler alınacak

02-04 Aralık 2020'de gerçekleşecek olan Rail Industry Show kapsamında pandemi sebebiyle gerekli tüm tedbirlerin alınacağının altını çizen Revah, “ T.C. Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda tüm tedbirler alınacak. Başta maksimum hijyen tedariki olmak üzere, sosyal mesafe kuralları, yoğunluk kontrolleri, sağlık ekibi ve hizmetleri, yüksek ve kaliteli havalandırma sistemleri fuar esnasında aktif olarak kullanılacaktır.” dedi.

Demiryolu; denizyolundan yüzde 60, karayolundan yüzde 80 daha ucuz

Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli kriterlerden birinin ülkenin sahip olduğu demiryolu ağı olduğuna dikkati çeken Revah, “Biz Asya ile Avrupa’nın tam ortasında, coğrafi olarak çok stratejik bir ülkeyiz. Ticaretin geliştiği bir yerde tam merkezdeyiz. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ağırlıklı olarak ulaştırmanın demiryollarıyla yapıldığını görüyoruz. Avrupa’da insanlar uçaktan fazla treni kullanıyor. Özellikle Avrupa’da yanıcı, patlayıcı, büyük tonajlı her türlü yükün demiryoluyla taşınması zorunluluğu var. Raylı sistem hem karayolu trafiğini rahatlatıyor hem daha verimli bir taşıma modeli. Bir TIR’a en fazla 25 ton yükleyebilirsiniz ama sadece bir vagona 60 ton yüklemek mümkün. Trende 50 vagon olduğu zaman hesap ortada. Demiryolunda kar yağdı, çamura battı da yok. Demiryolu taşımacılığı denizyolundan yüzde 60, karayolundan yüzde 80 daha ucuz.”

Etkinliğin birinci ayağında Wagon Expo Online gerçekleştirilecek

Bu süreçte geliştirdikleri online organizasyonları hakkında da bilgi veren Moris Revah, “Pandemi sürecinde dünyada parlayan taşımacılık modeli olan demiryollarının tüm paydaşları Wagon Expo Online B2B ve Metro Expo Online B2B’de buluşacak. Mart 2020'de başlayan ve ne zaman biteceğini bilemediğimiz pandemi sebebi ile hem fuar organizasyonlarının, hem yurt dışı seyahatlerinin rutin şeklide gerçekleştirilemediği dönemde Modern Fuarcılık olarak sektör bilgi ve ilişkilerimizi kullanarak butik olarak tutacağımız 2 adet online B2B ticaret alanını sektör oyuncularına sağlamayı hedefliyoruz. Etkinliğin birinci ayağı olan yük vagonu üreticileri ve kullanıcıları, kamu kurumları, uluslararası ve yerli STK’ları bir araya getireceğimiz 2 gün sürecek olan Wagon Expo Online’ı gerçekleştireceğiz. Etkinliğin ikinci ayağında ise yine dijital platform üzerinden 2 gün sürecek demiryolu ve hafif raylı sistemlerde toplu taşımacılık konu başlığı ile üreticileri ve kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirmek arzusu içerisindeyiz.” dedi.

“Metrolarda yüksek potansiyel var”

Demiryolu endüstrisinin iki bacağı olduğunu vurgulayan Moris Revah, “Birincisi TCDD, ikincisi de belki de daha büyük ayağı yerel yönetimlerin kontrolünde olan hafif raylı sistemler. Şu anda ülkenin konjonktürüne baktığımızda metrolarda çok fazla potansiyel var. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya Belediyelerine ait metro ve tramvay şirketleri Rail Industry Show da katılımcılarıdır. Bu iller önemli potansiyel.” ifadesini kullandı.

"Merkez üs Eskişehir"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de fuarın Eskişehir için büyük önem taşıdığını belirtti. Eskişehir'in coğrafi avantaja, köklü bir ticaret ve sanayi geleneğine sahip olduğuna dikkat çeken Güler, şunları kaydetti: "Odamızın, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yatırımına karar vermesinin en önemli nedenlerinden biri şüphesiz ki demiryolu endüstrisi. Merkez için hazırladığımız fizibilite raporunu inceleyen Kalkınma Bakanlığı, bir Anadolu şehrine yönelik en büyük desteği bize sağladı. Söz konusu fizibilite raporunun stratejik odağında, Eskişehir’in sahip olduğu kümeler bulunuyor. Demiryolu, havacılık ve seramik kümelerinin lobi gücüne katkı sağlanması, Eskişehir’de oluşacak fuarcılık endüstrisinin en önemli hedeflerinden. Ülkemizin modern sanayine öncülük eden TÜLOMSAŞ ve yan sanayileri, Uraysim projesinin Eskişehir de olması, Hasan Bey Lojistik üssünün Eskişehir de konuşlanmış olması ve Türkiye'deki demiryollarının tek kesişim noktası Eskişehir’deyken, fuarının ilimizde düzenlenmesi çok doğal.”